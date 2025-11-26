Playoffs del Torneo Clausura 2025: confirmaron días y horarios de los cuartos de final

Boca volverá a salir a la cancha de local el próximo domingo en la segunda fase de la definición del certamen de la Liga Profesional

En vísperas del último partido de la primera etapa eliminatoria, este miércoles se confirmó la programación de los cuartos de final de los playoffs para avanzar hacia la definición del Torneo Clausura 2025 . La próxima serie de partidos concluirá el lunes en la cancha de Racing o en la de Lanús .

La Liga Profesional de Fútbol (LPF) armó un cronograma más acotado que el de la fase previa, ya que hay menos encuentros y no quedan otras competencias que requieran aplazar los partidos de los clubes que disputan el título. Boca se perfila como el protagonista del duelo principal con el único partido del domingo en primera división.

La segunda ronda de eliminación del Clausura comienza el sábado en Santiago del Estero. Central Córdoba recibirá a Estudiantes de La Plata , que el último domingo sorprendió a Central con un pasillo de espaldas en el reconocimiento del campeonato anual y una victoria por 1 a 0.

>> Leer más: La AFA negó que el documento que obligó a Estudiantes a realizar el pasillo haya sido adulterado

Al igual que en octavos de final, la localía se define de acuerdo a la clasificación de la fase de zonas del torneo. Racing ocupó el tercer lugar del grupo A, de modo que jugará en Avellaneda si Tigre elimina a Lanús. De lo contrario, el Granate será el anfitrión porque fue el segundo mejor equipo del grupo B.

La modalidad de los playoffs también se mantiene en lo que respecta al desempate. En caso de igualdad al final del complemento, el encuentro se extenderá con dos tiempos suplementarios de 15 minutos cada uno. Si no hay un vencedor tras el alargue, la victoria se determinará en una ronda de penales.