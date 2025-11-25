A cinco años de la muerte de Maradona: un solo equipo de los que jugó Diego no lo recordó

Este martes se cumplen cinco años del fallecimiento de Maradona y Newell's fue uno de los clubes que lo homenajeó. Para un grande de Europa pasó desapercibido

Este martes 25 de noviembre se cumplen cinco años del fallecimiento de Diego Armando Maradona y, desde aquel día triste de 2020, su legado y carrera deportiva se convirtieron en una leyenda que marcó al fútbol mundial. Los clubes por los que pasó el Diez, entre ellos Newell's , lo recordaron con afecto.

Argentinos Juniors , el club que vio debutar a un jovencísimo Maradona en la primera división, fue uno de los primeros en recordarlo. En una publicación acompañada de un video, el club expresó: “Te vemos, te pensamos, te soñamos”, resaltando el vínculo eterno que unió a Maradona y al club de La Paternal.

El video empieza mostrando la tribuna la cual tiene el “10” y se escucha de fondo su frase: “ Esperé tanto este partido y ya se terminó ”. Posteriormente se mostraron videos en línea de tiempo de su carrera, hasta llegar al momento de la previa de otra icónica frase del Pelusa, cuando, antes de “ la pelota no se mancha ”, le agradece a toda su familia.

Tras varios videos de él y sus murales, cierra con una frase: “ Cinco años sin vos, toda la vida con vos, Diego ”.

Maradona y un recuerdo unánime

Boca, el club donde Maradona vivió uno de sus momentos de consagración en el país, publicó dos emotivos videos, uno mostrando la estatua que tiene en el club y como los hinchas van a dejarle margaritas en las medias, tal cual lo hacía él con su hija.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/BocaJrsOficial/status/1993152672028147750&partner=&hide_thread=false Pasan las personas, pasan los días, los meses y los años. Todo pasa, menos vos, que seguís siempre acá



Te extrañamos todos los días, Pelu pic.twitter.com/BnRFIvu39a — Boca Juniors (@BocaJrsOficial) November 25, 2025

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/sscnapoliES/status/1993285197438320995&partner=&hide_thread=false Diego sos eterno pic.twitter.com/Pt4gHlTUT9 — Oficial SSC Napoli (@sscnapoliES) November 25, 2025

Un amor italiano

Napoli, el equipo italiano donde Maradona alcanzó la gloria internacional, eligió un mensaje breve pero significativo: “En todas partes” y una foto de Maradona con el símbolo del infinito rodeándolo, recordando así al hombre que cambió la historia del club y le dio sus primeros títulos en la Serie A.

El paso de Maradona por Newell's

Newell’s, donde Maradona jugó brevemente pero dejó una huella imborrable, también rindió su homenaje con una imagen del Diego en la “Lepra”, acompañado de la frase: “Quien ama, no olvida”.

"Yo soy Diego Armando Maradona, DNI 14.276.579, fui, soy y seré leproso, sin ninguna duda. Porque aprendí a amarlo, estando muy poco en Rosario, pero desde donde me toque, desde donde esté, voy a mirar siempre el resultado de Newell's", dijo el mejor jugador de la historia en 2013, a 20 años de su llegada a Newell's. Hoy el gran Diego cumpliría 65 años.

Es cierto que Maradona tuvo un paso intenso, pero fugaz por Newell’s. Fueron apenas siete partidos los que disputó, dos amistosos con un gol ante Emelec de Ecuador y cinco oficiales. Si hasta por entonces Lionel Messi era sólo un niño y que fue a verlo con la rojinegra.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SevillaFC_ENG/status/1993325988642500710&partner=&hide_thread=false 5 years since you left us, Diego…



, pic.twitter.com/SVWBNrRTOy — Sevilla FC (@SevillaFC_ENG) November 25, 2025

El último equipo que recordó al Diego, fue el Sevilla con una foto suya en el club con la frase: “5 años desde que te fuiste, Diego… Siempre Maradona”.

Sin embargo, el Barcelona, no hizo mención al aniversario en sus redes hasta el momento, lo que no pasó desapercibido para sus seguidores.

Maradona sigue siendo recordado y celebrado por los clubes que lo vieron brillar y por millones de fanáticos alrededor del mundo. A cinco años de su fallecimiento, su legado sigue vivo en cada rincón del fútbol.