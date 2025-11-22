Central en modo optimista: cómo le fue en 2025 ante los rivales que vienen por su llave

El Canalla tiene un duro escollo en octavos contra Estudiantes y de superarlo deberá afrontar otros dos encuentros más para poder llegar a la final del Clausura

Central y San Lorenzo se enfrentaron dos veces en 2025. El Canalla ganó uno y empató el otro.

Central tiene a Estudiantes por delante y el foco está al ciento por ciento allí, incluso después del revuelo que se armó por el título que le reconoció la Liga Profesional, pero el deseo de avanzar que hay hoy en Arroyito hace que se mire un poco más allá y analizar posibles rivales.

Desde que quedaron conformadas las llaves, en todos los clubes pasó exactamente lo mismo. Fue pensar “hay que pasar” a tal equipo y después “esperar por alguno de estos dos” . Y Central no es la excepción a la regla. Incluso saben perfectamente que al partido contra Estudiantes saldrán a jugarlo ya sabiendo a quién debería enfrentar en un hipotético cuarto de final.

Como está planteada la llave de la definición del torneo Clausura hay una clara sensación de que la mayoría de los pesos pesado están del otro lado del cuadro por donde camina Central. Allí se juntaron Boca, River, Racing, Argentinos Juniors, Vélez, Lanús, Tigre y Talleres .

Rival2SSM En el torneo Apertura, Central le ganó a San Lorenzo en el Nuevo Gasómetro, con gol de Copetti. Sebastián Suárez Meccia / La Capital

Los que vienen por el lado de Central

Por el camino de Central vienen San Lorenzo, Central Córdoba de Santiago del Estero, Unión, Gimnasia, Deportivo Riestra y Barracas Central. El Ciclón y el Ferroviario juegan este sábado por la noche.

De todas formas, lo que comienza ahora es un nuevo torneo, donde un mínimo error puede costar la eliminación. Y en Central no sólo saben eso, sino que están muy confiados con mejorar lo que fue la recta final en la definición del Apertura.

Ahora, de los posibles rivales a partir de cuartos de final, cómo le fue a Central contra esos equipos en este 2025 en el que no se cruzó con todos.

Rival3VB Veliz convierte de cabeza en el empate de Central contra Riestra en el Gigante. En el Aprtura también fue empate. Virginia Benedetto / La Capital

Enfrentó a cuatro y no perdió con ninguno

De los seis posibles equipos a los que el Canalla podría enfrentar en caso de pasar la fase de octavos de final, se enfrentó con cuatro de ellos y con ninguno perdió.

De los equipos que podría tocarles en cuartos de final, sólo chocó este año con San Lorenzo. Lo enfrentó dos veces y de esos seis puntos en juego el Canalla sumó cuarto. Lo venció 1-0 en el Nuevo Gasómetro en el Apertura con gol de Enzo Gopetti e igualó sin tantos hace muy poco en el Gigante.

Rival5CML El Canalla goleó a Gimnasia en este torneo. En el primer semestre también fue triunfo del equipo de Holan. Celina Mutti Lovera / La Capital

También se cruzó en dos oportunidades contra Gimnasia, con saldo más que positivo. Central le ganó por 2 a 1 (Malcorra de penal y Sebastián Ferreira) en el primer semestre en Arroyito, mientras que en el Clausura fue una victoria contundente por 3-0 con tantos de Alejo Veliz, Ángel Di María y Enzo Giménez.

Otro de los equipos con los que se cruzó tanto en Apertura como en el Clausura fue con Riestra, con el que no se pudo sacar ventaja. En el semestre pasado fue 0-0 en Buenos Aires, en un partido que el Canalla afrontó con un equipo alternativo por la cercanía con el clásico. Lo del Clausura también fue empate, pero 1-1. Fue el día que Veliz convirtió el primer gol tras su regreso. En el final el Malevo lo empató de penal.

Rival4SSM Ante Unión, el Canalla igualó en los 90 por Copa Argentina. En los penales ee impuso el Tatengue. Sebastián Suárez Meccia / La Capital

Unión, por Copa Argentina

El último de los posibles rivales canallas en ese camino a la gran final está Unión, al que no enfrentó en el torneo local, sino por Copa Argentina. El partido que los cruzó terminó con alegría para el Tatengue por la clasificación por penales, pero el resultado en sí fue empate. En ese partido, que se jugó en San Nicolás, Ignacio Malcorra erró un penal a minutos del final.

Este año Central no se cruzó ni con Central Córdoba (SE) ni con Barracas Central. El último partido frente a ambos fue en 2024, por la Liga Profesional. Con Barracas perdió 1-0 en Arroyito y al Ferroviario le ganó 1-0 en Santiago con gol de Luca Martínez Dupuy, en el segundo partido de Holan como técnico de Central.