La Capital | Ovación | Central

Central en modo optimista: cómo le fue en 2025 ante los rivales que vienen por su llave

El Canalla tiene un duro escollo en octavos contra Estudiantes y de superarlo deberá afrontar otros dos encuentros más para poder llegar a la final del Clausura

Elbio Evangeliste

Por Elbio Evangeliste

22 de noviembre 2025 · 14:43hs
Central y San Lorenzo se enfrentaron dos veces en 2025. El Canalla ganó uno y empató el otro.

Virginia Benedetto / La Capital

Central y San Lorenzo se enfrentaron dos veces en 2025. El Canalla ganó uno y empató el otro.

Central tiene a Estudiantes por delante y el foco está al ciento por ciento allí, incluso después del revuelo que se armó por el título que le reconoció la Liga Profesional, pero el deseo de avanzar que hay hoy en Arroyito hace que se mire un poco más allá y analizar posibles rivales.

Desde que quedaron conformadas las llaves, en todos los clubes pasó exactamente lo mismo. Fue pensar “hay que pasar” a tal equipo y después “esperar por alguno de estos dos”. Y Central no es la excepción a la regla. Incluso saben perfectamente que al partido contra Estudiantes saldrán a jugarlo ya sabiendo a quién debería enfrentar en un hipotético cuarto de final.

Como está planteada la llave de la definición del torneo Clausura hay una clara sensación de que la mayoría de los pesos pesado están del otro lado del cuadro por donde camina Central. Allí se juntaron Boca, River, Racing, Argentinos Juniors, Vélez, Lanús, Tigre y Talleres.

>>Leer más: Cómo le fue de visitante a Estudiantes, el rival de Central por los octavos de final del Clausura

Rival2SSM
En el torneo Apertura, Central le ganó a San Lorenzo en el Nuevo Gasómetro, con gol de Copetti.

En el torneo Apertura, Central le ganó a San Lorenzo en el Nuevo Gasómetro, con gol de Copetti.

Los que vienen por el lado de Central

Por el camino de Central vienen San Lorenzo, Central Córdoba de Santiago del Estero, Unión, Gimnasia, Deportivo Riestra y Barracas Central. El Ciclón y el Ferroviario juegan este sábado por la noche.

De todas formas, lo que comienza ahora es un nuevo torneo, donde un mínimo error puede costar la eliminación. Y en Central no sólo saben eso, sino que están muy confiados con mejorar lo que fue la recta final en la definición del Apertura.

Ahora, de los posibles rivales a partir de cuartos de final, cómo le fue a Central contra esos equipos en este 2025 en el que no se cruzó con todos.

Rival3VB
Veliz convierte de cabeza en el empate de Central contra Riestra en el Gigante. En el Aprtura también fue empate.

Veliz convierte de cabeza en el empate de Central contra Riestra en el Gigante. En el Aprtura también fue empate.

Enfrentó a cuatro y no perdió con ninguno

De los seis posibles equipos a los que el Canalla podría enfrentar en caso de pasar la fase de octavos de final, se enfrentó con cuatro de ellos y con ninguno perdió.

>>Leer más: En Central, Di María y Veliz son los grandes abanderados del sueño de campeón

De los equipos que podría tocarles en cuartos de final, sólo chocó este año con San Lorenzo. Lo enfrentó dos veces y de esos seis puntos en juego el Canalla sumó cuarto. Lo venció 1-0 en el Nuevo Gasómetro en el Apertura con gol de Enzo Gopetti e igualó sin tantos hace muy poco en el Gigante.

Rival5CML
El Canalla goleó a Gimnasia en este torneo. En el primer semestre también fue triunfo del equipo de Holan.

El Canalla goleó a Gimnasia en este torneo. En el primer semestre también fue triunfo del equipo de Holan.

También se cruzó en dos oportunidades contra Gimnasia, con saldo más que positivo. Central le ganó por 2 a 1 (Malcorra de penal y Sebastián Ferreira) en el primer semestre en Arroyito, mientras que en el Clausura fue una victoria contundente por 3-0 con tantos de Alejo Veliz, Ángel Di María y Enzo Giménez.

Otro de los equipos con los que se cruzó tanto en Apertura como en el Clausura fue con Riestra, con el que no se pudo sacar ventaja. En el semestre pasado fue 0-0 en Buenos Aires, en un partido que el Canalla afrontó con un equipo alternativo por la cercanía con el clásico. Lo del Clausura también fue empate, pero 1-1. Fue el día que Veliz convirtió el primer gol tras su regreso. En el final el Malevo lo empató de penal.

Rival4SSM
Ante Unión, el Canalla igualó en los 90 por Copa Argentina. En los penales ee impuso el Tatengue.

Ante Unión, el Canalla igualó en los 90 por Copa Argentina. En los penales ee impuso el Tatengue.

Unión, por Copa Argentina

El último de los posibles rivales canallas en ese camino a la gran final está Unión, al que no enfrentó en el torneo local, sino por Copa Argentina. El partido que los cruzó terminó con alegría para el Tatengue por la clasificación por penales, pero el resultado en sí fue empate. En ese partido, que se jugó en San Nicolás, Ignacio Malcorra erró un penal a minutos del final.

Este año Central no se cruzó ni con Central Córdoba (SE) ni con Barracas Central. El último partido frente a ambos fue en 2024, por la Liga Profesional. Con Barracas perdió 1-0 en Arroyito y al Ferroviario le ganó 1-0 en Santiago con gol de Luca Martínez Dupuy, en el segundo partido de Holan como técnico de Central.

Noticias relacionadas
Estudiantes será el rival de Central por los octavos de final del torneo Clausura. Será el domingo en el Gigante.

Cómo le fue de visitante a Estudiantes, el rival de Central por los octavos del Clausura

Estudiantes es recibido con el pasillo de campeón por su título en 2024

Estudiantes deberá hacer el pasillo de campeón para Central en el Gigante

Postal de familia. Jorge Broun y su sobrino Ezequiel Zapata, guardameta de la 5ª de AFA de Central, posan juntos en el Gigante de Arroyito

Central: Jorge Broun y su sobrino sumaron un título cada uno con récord incluido

La celebración del plantel de Central, el jueves por la noche en la Sede Fundacional. Ahora se viene Estudiantes por los octavos de final del Clausura

Central: del festejo del título "al cueste lo que cueste" el domingo en la cancha, con el once probable

Ver comentarios

Las más leídas

Recuento histórico: cuántas veces hubiesen sido campeones Newells y Central por tabla anual

Recuento histórico: cuántas veces hubiesen sido campeones Newell's y Central por tabla anual

La Libertad Avanza busca frenar la asunción de Tepp y otros diputados nacionales

La Libertad Avanza busca frenar la asunción de Tepp y otros diputados nacionales

El prode de los playoffs del Clausura: quién será el campeón según los periodistas de Rosario

El prode de los playoffs del Clausura: quién será el campeón según los periodistas de Rosario

Tras el cierre del Micropack de Circunvalación, proyectan un shopping para la construcción

Tras el cierre del Micropack de Circunvalación, proyectan un shopping para la construcción

Lo último

Tiene 19 años, era uno de los futbolistas más prometedores de su liga y dejó de jugar para estudiar derecho

Tiene 19 años, era uno de los futbolistas más prometedores de su liga y dejó de jugar para estudiar derecho

Audiencia pública en Rosario por el régimen municipal que ordena la nueva Constitución

Audiencia pública en Rosario por el régimen municipal que ordena la nueva Constitución

Dictan embargos millonarios para el exdirector de Afip en Rosario y un directivo de Vicentin

Dictan embargos millonarios para el exdirector de Afip en Rosario y un directivo de Vicentin

Dictan embargos millonarios para el exdirector de Afip en Rosario y un directivo de Vicentin

Las sumas oscilan entre los 200 millones y los 700 millones pesos por encubrir la apropiación indebida de reintegros de IVA por exportaciones

Dictan embargos millonarios para el exdirector de Afip en Rosario y un directivo de Vicentin
La causa contra una banda expone el acercamiento de un menor de edad al narcomenudeo

Por Martín Stoianovich

Policiales

La causa contra una banda expone el acercamiento de un menor de edad al narcomenudeo

Prisión preventiva para el acusado de matar a un hermano y apuñalar a otro en Villa Gobernador Gálvez
Policiales

Prisión preventiva para el acusado de matar a un hermano y apuñalar a otro en Villa Gobernador Gálvez

Normal 3 busca reforzar el poder de su vóley, pero también afianzar lazos sociales

Por Ariel Etcheverry

LA CIUDAD

Normal 3 busca reforzar el poder de su vóley, pero también afianzar lazos sociales

Carne: cuánto cuesta hacer un asado en Rosario y cómo viene la caída del consumo
La Ciudad

Carne: cuánto cuesta hacer un asado en Rosario y cómo viene la caída del consumo

Villa Gobernador Gálvez: capturaron a un menor con una pistola
Policiales

Villa Gobernador Gálvez: capturaron a un menor con una pistola

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Recuento histórico: cuántas veces hubiesen sido campeones Newells y Central por tabla anual

Recuento histórico: cuántas veces hubiesen sido campeones Newell's y Central por tabla anual

La Libertad Avanza busca frenar la asunción de Tepp y otros diputados nacionales

La Libertad Avanza busca frenar la asunción de Tepp y otros diputados nacionales

El prode de los playoffs del Clausura: quién será el campeón según los periodistas de Rosario

El prode de los playoffs del Clausura: quién será el campeón según los periodistas de Rosario

Tras el cierre del Micropack de Circunvalación, proyectan un shopping para la construcción

Tras el cierre del Micropack de Circunvalación, proyectan un shopping para la construcción

Central vs Estudiantes: hora, canal y posibles formaciones del Torneo Clausura

Central vs Estudiantes: hora, canal y posibles formaciones del Torneo Clausura

Ovación
Central en modo optimista: cómo le fue en 2025 ante los rivales que vienen por su llave

Por Elbio Evangeliste
Ovación

Central en modo optimista: cómo le fue en 2025 ante los rivales que vienen por su llave

Central en modo optimista: cómo le fue en 2025 ante los rivales que vienen por su llave

Central en modo optimista: cómo le fue en 2025 ante los rivales que vienen por su llave

Antes de jugar contra Central, un delantero de Estudiantes hizo un picante posteo en Instagram

Antes de jugar contra Central, un delantero de Estudiantes hizo un picante posteo en Instagram

Central vs Estudiantes: hora, canal y posibles formaciones del Torneo Clausura

Central vs Estudiantes: hora, canal y posibles formaciones del Torneo Clausura

Policiales
Villa Gobernador Gálvez: capturaron a un menor con una pistola
Policiales

Villa Gobernador Gálvez: capturaron a un menor con una pistola

Prisión preventiva para el acusado de matar a un hermano y apuñalar a otro en Villa Gobernador Gálvez

Prisión preventiva para el acusado de matar a un hermano y apuñalar a otro en Villa Gobernador Gálvez

La causa contra una banda expone el acercamiento de un menor de edad al narcomenudeo

La causa contra una banda expone el acercamiento de un menor de edad al narcomenudeo

Te hice pica, un libro con voces de los protagonistas del narcotráfico en Rosario

"Te hice pica", un libro con voces de los protagonistas del narcotráfico en Rosario

La Ciudad
Tos convulsa: ya son 37 los casos confirmados en la provincia, la mayoría del departamento Rosario
La Ciudad

Tos convulsa: ya son 37 los casos confirmados en la provincia, la mayoría del departamento Rosario

Normal 3 busca reforzar el poder de su vóley, pero también afianzar lazos sociales

Normal 3 busca reforzar el poder de su vóley, pero también afianzar lazos sociales

Parkinson: colocan en Rosario un novedoso dispositivo para controlar la enfermedad a distancia

Parkinson: colocan en Rosario un novedoso dispositivo para controlar la enfermedad a distancia

Carne: cuánto cuesta hacer un asado en Rosario y cómo viene la caída del consumo

Carne: cuánto cuesta hacer un asado en Rosario y cómo viene la caída del consumo

El prode de los playoffs del Clausura: quién será el campeón según los periodistas de Rosario
Ovación

El prode de los playoffs del Clausura: quién será el campeón según los periodistas de Rosario

Lanzaron una recompensa para esclarecer la muerte de Giovani Mvogo Eteme
La Ciudad

Lanzaron una recompensa para esclarecer la muerte de Giovani Mvogo Eteme

Brote de Covid en Formosa: dieron detalles sobre cómo es la situación en Rosario
Salud

Brote de Covid en Formosa: dieron detalles sobre cómo es la situación en Rosario

Tras la tormenta, cómo estará el tiempo en Rosario este fin de semana largo
La Ciudad

Tras la tormenta, cómo estará el tiempo en Rosario este fin de semana largo

Cuáles son las provincias y las actividades que pagan los sueldos más altos
Economía

Cuáles son las provincias y las actividades que pagan los sueldos más altos

El motivo por el que Di María no estuvo presente en los festejos de Central campeón
Ovación

El motivo por el que Di María no estuvo presente en los festejos de Central campeón

Oliveros: cuatro heridos leves tras derrumbarse parte de un galpón en demolición
La Región

Oliveros: cuatro heridos leves tras derrumbarse parte de un galpón en demolición

Múltiples allanamientos para desarmar la banda de Maxi Boli Blanca
Policiales

Múltiples allanamientos para desarmar la banda de Maxi "Boli" Blanca

La Defensoría del Pueblo y el Registro Civil firmaron un convenio clave para agilizar trámites y gestiones
La Ciudad

La Defensoría del Pueblo y el Registro Civil firmaron un convenio clave para agilizar trámites y gestiones

Un abogado ligado al narco Brian Bilbao fue detenido por lavado de activos
Policiales

Un abogado ligado al narco Brian Bilbao fue detenido por lavado de activos

Extendieron la prisión preventiva a un hombre por quemar a su ex para borrarle tatuajes
Policiales

Extendieron la prisión preventiva a un hombre por quemar a su ex para borrarle tatuajes

Van por la regularización impositiva del parque náutico de Rosario

Por Matías Petisce
La Ciudad

Van por la regularización impositiva del parque náutico de Rosario

El excomplejo Village busca una segunda oportunidad: se reconvertirá en un shopping
La Ciudad

El excomplejo Village busca una segunda oportunidad: se reconvertirá en un shopping

Hallaron una avioneta abandonada en un campo en el norte de Santa Fe
POLICIALES

Hallaron una avioneta abandonada en un campo en el norte de Santa Fe

En Santa Fe cayeron 39 por ciento las muertes viales desde 2008
La Ciudad

En Santa Fe cayeron 39 por ciento las muertes viales desde 2008

Liberan a ocho policías imputados por robo en el allanamiento ilegal de una casa
Policiales

Liberan a ocho policías imputados por robo en el allanamiento ilegal de una casa

Detenido cuando robaba una placa de bronce del Banco Nación de barrio Alberdi
POLICIALES

Detenido cuando robaba una placa de bronce del Banco Nación de barrio Alberdi

Llega el Gran Día de McDonalds: la jornada solidaria para transformar realidades
Información General

Llega el "Gran Día" de McDonald's: la jornada solidaria para transformar realidades

Robo violento en un barrio cerrado de la región: irrumpen armados y atan a una familia
Policiales

Robo violento en un barrio cerrado de la región: irrumpen armados y atan a una familia

Un camión se quedó sin frenos en Circunvalación y chocó a dos hombres
La Ciudad

Un camión se quedó sin frenos en Circunvalación y chocó a dos hombres