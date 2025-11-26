Volkswagen llama a revisión a más de 55.000 autos en Argentina: cuatro modelos tienen fallas en los airbags

La firma alemana lanzó una convocatoria para arreglar un defecto que se encontró hace algunos años. El chequeo es gratuito y se hace en concesionarios oficiales

El hallazgo por parte de los mecánicos de Volkswagen de aperturas defectuosas de airbags en distintos modelos de la marca sigue teniendo sus coletazos. En Argentina, la filial de la firma alemana llamó a revisión a más de 55 mil clientes de cuatro modelos que podrían tener esta falla de fábrica.

Desde la empresa indicaron que el chequeo de este punto es gratuito y se hace en concesionarios oficiales, solicitando turno previo en cualquiera de los que integran la red de Volkswagen en el país.

Para repararlo, se debe reemplazar el airbag ubicado en el volante . Se estima que los vehículos afectados por esta problemática, que se encontró hace algunos años, son 55.755. Se trata de clientes que a pesar de tener presente este desperfecto encontrado, aún no hicieron el chequeo correspondiente.

En su momento, Volkswagen informó que, tras diversas investigaciones internas, encontraron que vehículos de cuatro modelos podrían tener problemas con lotes de generadores de gas que podían degradarse en casos que los autos estuvieran expuestos durante mucho tiempo a altas temperaturas, grandes amplitudes térmicas o alta humedad.

Este problema conlleva un riesgo ante una posible apertura del airbag ya que, en caso de accionarse, los fragmentos de metal que pueden quedar sueltos tras esa degradación de los generadores pueden dispersarse dentro del vehículo con riesgos de daños físicos e incluso fatales para los ocupantes. Por eso, desde la empresa mencionan que la falla no se trata de una situación en la que el airbag no funcionaría, sino que remarcan que se daría una apertura defectuosa del mecanismo.

Qué modelos de Volkswagen se deben revisar

El llamado a revisión de Volkswagen fue dirigido a clientes que tengan modelos Suran que se hayan comercializado en Argentina entre 2011 y 2021. Además, el chequeo también deben hacerlo quienes hayan comprado los modelos Fox, Gol, Saveiro o Voyage que se hayan vendido entre 2011 y 2017.

En detalle, los modelos que busca Volkswagen para revisar, con sus fechas de fabricación y chasis, son los siguientes:

Suran

Fecha de fabricación : 22 de junio de 2011 al 7 de junio de 2013

: 22 de junio de 2011 al 7 de junio de 2013 Chasis : desde 8AWPB45Z*CA513991 hasta 8AWPB45Z*DA536266.

: desde 8AWPB45Z*CA513991 hasta 8AWPB45Z*DA536266. Comercialización : 29 de junio de 2011 al 20 de mayo de 2021

: 29 de junio de 2011 al 20 de mayo de 2021 Origen: Argentina

Fox

Fecha de fabricación : 29 de marzo de 2012 al 24 de abril de 2013

: 29 de marzo de 2012 al 24 de abril de 2013 Chasis : desde 9BWAB45Z*D4000273 hasta 9BWAB45Z*E4204533

: desde 9BWAB45Z*D4000273 hasta 9BWAB45Z*E4204533 Comercialización : 27 de abril de 2012 al 28 de diciembre de 2017

: 27 de abril de 2012 al 28 de diciembre de 2017 Origen: Brasil

Gol

Fecha de fabricación : 18 de junio de 2011 al 20 de febrero de 2014

: 18 de junio de 2011 al 20 de febrero de 2014 Chasis : desde 9BWAB45U*CT051335 hasta 9BWAB45U*E*210095

: desde 9BWAB45U*CT051335 hasta 9BWAB45U*E*210095 Comercialización : 15 de julio de 2011 al 31 de enero de 2017

: 15 de julio de 2011 al 31 de enero de 2017 Origen: Brasil

Saveiro

Fecha de fabricación : 22 de mayo de 2011 al 3 de junio de 2013

: 22 de mayo de 2011 al 3 de junio de 2013 Chasis : desde 9BWLB45U*CP030981 hasta 9BWLB45U*DP232148

: desde 9BWLB45U*CP030981 hasta 9BWLB45U*DP232148 Comercialización : 25 de agosto de 2011 al 26 de julio de 2015

: 25 de agosto de 2011 al 26 de julio de 2015 Origen: Brasil

Voyage