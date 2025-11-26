¡Encontrá el vehículo que buscás!

La Capital | Motores | Volkswagen

Volkswagen llama a revisión a más de 55.000 autos en Argentina: cuatro modelos tienen fallas en los airbags

La firma alemana lanzó una convocatoria para arreglar un defecto que se encontró hace algunos años. El chequeo es gratuito y se hace en concesionarios oficiales

26 de noviembre 2025 · 15:54hs
La automotriz Volkswagen llama a revisión a más de 55 mil clientes en Argentina.

El hallazgo por parte de los mecánicos de Volkswagen de aperturas defectuosas de airbags en distintos modelos de la marca sigue teniendo sus coletazos. En Argentina, la filial de la firma alemana llamó a revisión a más de 55 mil clientes de cuatro modelos que podrían tener esta falla de fábrica.

Desde la empresa indicaron que el chequeo de este punto es gratuito y se hace en concesionarios oficiales, solicitando turno previo en cualquiera de los que integran la red de Volkswagen en el país.

Para repararlo, se debe reemplazar el airbag ubicado en el volante. Se estima que los vehículos afectados por esta problemática, que se encontró hace algunos años, son 55.755. Se trata de clientes que a pesar de tener presente este desperfecto encontrado, aún no hicieron el chequeo correspondiente.

Problemas con el airbag

En su momento, Volkswagen informó que, tras diversas investigaciones internas, encontraron que vehículos de cuatro modelos podrían tener problemas con lotes de generadores de gas que podían degradarse en casos que los autos estuvieran expuestos durante mucho tiempo a altas temperaturas, grandes amplitudes térmicas o alta humedad.

Este problema conlleva un riesgo ante una posible apertura del airbag ya que, en caso de accionarse, los fragmentos de metal que pueden quedar sueltos tras esa degradación de los generadores pueden dispersarse dentro del vehículo con riesgos de daños físicos e incluso fatales para los ocupantes. Por eso, desde la empresa mencionan que la falla no se trata de una situación en la que el airbag no funcionaría, sino que remarcan que se daría una apertura defectuosa del mecanismo.

Qué modelos de Volkswagen se deben revisar

El llamado a revisión de Volkswagen fue dirigido a clientes que tengan modelos Suran que se hayan comercializado en Argentina entre 2011 y 2021. Además, el chequeo también deben hacerlo quienes hayan comprado los modelos Fox, Gol, Saveiro o Voyage que se hayan vendido entre 2011 y 2017.

En detalle, los modelos que busca Volkswagen para revisar, con sus fechas de fabricación y chasis, son los siguientes:

Suran

  • Fecha de fabricación: 22 de junio de 2011 al 7 de junio de 2013
  • Chasis: desde 8AWPB45Z*CA513991 hasta 8AWPB45Z*DA536266.
  • Comercialización: 29 de junio de 2011 al 20 de mayo de 2021
  • Origen: Argentina

Fox

  • Fecha de fabricación: 29 de marzo de 2012 al 24 de abril de 2013
  • Chasis: desde 9BWAB45Z*D4000273 hasta 9BWAB45Z*E4204533
  • Comercialización: 27 de abril de 2012 al 28 de diciembre de 2017
  • Origen: Brasil

Gol

  • Fecha de fabricación: 18 de junio de 2011 al 20 de febrero de 2014
  • Chasis: desde 9BWAB45U*CT051335 hasta 9BWAB45U*E*210095
  • Comercialización: 15 de julio de 2011 al 31 de enero de 2017
  • Origen: Brasil

Saveiro

  • Fecha de fabricación: 22 de mayo de 2011 al 3 de junio de 2013
  • Chasis: desde 9BWLB45U*CP030981 hasta 9BWLB45U*DP232148
  • Comercialización: 25 de agosto de 2011 al 26 de julio de 2015
  • Origen: Brasil

Voyage

  • Fecha de fabricación: 5 de junio de 2011 al 20 de febrero de 2014
  • Chasis: desde 9BWDB45U*CT040322 hasta 9BWDB45U*CT209516
  • Comercialización: 25 de agosto de 2011 al 26 de julio de 2015
  • Origen: Brasil
