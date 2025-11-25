El tiempo en en Rosario: cuándo llega la lluvia a la ciudad El Servicio Meteorológico Nacional pronosticó altas temperaturas y probabilidad de lluvias en los próximos días 25 de noviembre 2025 · 20:14hs

Celina Mutti Lovera / La Capital El Servicio Meteorológico Nacional pronosticó para el fin de semana la llegada de lluvias

Con la llegada de noviembre, el calor de verano desembarcó en Rosario acompañado por algunas lluvias, alerta amarillo y tormentas inesperadas. Ante la incertidumbre por el tiempo inestable en la ciudad, muchos rosarinos se preguntan cómo será la semana y si será necesario tener el paraguas a mano.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronosticó para este martes en Rosario un cielo algo nublado y una temperatura máxima de 31°, que el miércoles volverá a aumentar. Hacia los días siguientes, la temperatura comenzarían a descender de manera paulatina. Además, se espera que en los próximos días lleguen lluvias a la ciudad.

Cuándo llueve en Rosario Según el Servicio Meteorológico Nacional, se espera un fin de semana con probabilidad de lluvias y tormentas. Para el viernes otra vez bajaría la máxima por la tarde y se pronostican posibles tormentas aisladas y ráfagas de hasta 50 km/h. Asimismo el sábado hay más chances de tormentas durante toda la jornada, con temperaturas entre 26º y 19º.

El domingo podría arrancar con tormentas aisladas y terminar con cielo mayormente nublado y fuertes ráfagas de viento por la tarde. La máxima sería de 24º y la mínima de 17º. Día a día: máximas y mínimas para toda la semana La semana del martes 25 de noviembre al domingo 30 presentará las siguientes temperaturas: Miércoles: máx: 34º mín: 17º

Jueves: máx: 31º mín: 20º

Viernes: máx: 27º mín: 21º

Sábado: máx: 26º mín: 19º

Domingo: máx: 24º mín: 17º