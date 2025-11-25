La Capital | Política | Milei

Milei compartió un acto con Presti, el designado ministro de Defensa

Fue en el marco de una condecoración a militares realizada en la Casa Rosada. El funcionario podría jurar el 10 de diciembre

25 de noviembre 2025 · 21:15hs
Javier Milei y Luis Petri

Foto: Archivo / La Capital.

Javier Milei y Luis Petri, en la ceromia de entrega de sables a integrantes de las FFAA.

El presidente Javier Milei retomó este martes su agenda oficial con una ceremonia de entrega de sables a integrantes de las Fuerzas Armadas en el Salón Blanco de la Casa Rosada, junto al titular del Ministerio de Defensa, Luis Petri, y su designado sucesor, el teniente general Carlos Presti.

De hecho, uno de los condecorados fue el propio Presti, quien en diálogo con la prensa acreditada señaló que continuará con jerarquía militar una vez que asuma el cargo de ministro. En la Rosada explicaron que se evalúa una suerte de pedido de pase a disponibilidad para el futuro funcionario.

También participaron del acto los jefes del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, brigadier general Xavier Julián Isaac; de la Armada, almirante Carlos María Allievi; y de la Fuerza Aérea, brigadier mayor Gustavo Valverde, además de ministros, funcionarios y familiares de los oficiales promovidos.

El pedido de Presti

Tras la ceremonia de entrega de sables que encabezó Milei en el salón Blanco de la Casa Rosada, una importante voz del entorno de Presti confirmó que pedirá el pase a disponibilidad de su cargo al frente del Ejército para asumir en el Poder Ejecutivo.

Presti pedirá el paso a disponibilidad, en una “especie de licencia” para poder ejercer su rol en la cartera sin renunciar a la fuerza.

Luego del acto, Milei recibió al ministro de Relaciones Exteriores de Israel, Gideon Sa’ar, quien llegó al país en el marco de su gira por el continente.

El funcionario que responde a Benjamín Netanyahu también visitó el Palacio San Martín, donde fue recibido por su par argentino, Pablo Quirno, y se entrevistó con el titular de la Cámara baja, Martín Menem, además de protagonizar reuniones con los diputados Fernando Iglesias y Sabrina Ajmechet.

Si bien en Presidencia anunciaron que el mandatario había convocado a reunión de gabinete para este martes, finalmente confirmaron que el intercambio tendrá lugar este miércoles y será encabezado por el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, en su debut como ministro coordinador.

Además, estarán presentes por primera vez Presti y la sucesora de Patricia Bullrich al frente del Ministerio de Seguridad, Alejandra Monteoliva.

