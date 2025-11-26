La Capital | Ovación | club

Un club argentino está en el top 10 del ranking de venta de camisetas de fútbol, que encabeza Real Madrid

La nómina es liderada por Real Madrid, que en lo que va de 2025 vendió más de tres millones de casacas

26 de noviembre 2025 · 14:41hs
El argentino Franco Mastantuono con la camiseta más vendida del mundo este año: la del Real Madrid. La de Boca aparece en el sexto lugar del ranking.

La camiseta de fútbol más vendida en lo que va de 2025 en todo el planeta es la del Real Madrid. En el top 10 del ranking a nivel global, el equipo de Lionel Messi supera al de Cristiano Ronaldo y en la sexta posición aparece la casaca de un club argentino.

Según, el sitio Euroméricas Sport Marketing, el Real Madrid vendió 3.133.000 camisetas alrededor del mundo y todavía queda algo más de un mes para que termine el año.

Al equipo merengue le siguen Barcelona (2,9 millones), París Saint Germain (2,5) y Bayern Munich (2,4). En quinto lugar aparece el Inter Miami del rosarino Leo Messi, con 2.166.000 de camisetas vendidas.

Boca, entre los 10 más vendedores

En la siguiente posición, la sexta, figura uno de los clubes argentinos más populares. Se trata de Boca, que vendió 1.933.000 camisetas. El equipo xeneize está por encima de dos gigantes de Inglaterra y de uno de los finalistas de la Copa Libertadores de América, que se definirá este sábado en Lima.

En efecto, en el sexto lugar aparece Manchester United (1.8) y luego siguen Flamengo (1.6), Chelsea (1.4) y Al Nasrr (1,2), el equipo árabe en el que juega Cristiano Ronaldo.

