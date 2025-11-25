La Capital | Ovación | Central

Pasillo de campeón a Central: el sindicato de futbolistas fue muy duro con los jugadores de Estudiantes

El sindicato de futbolistas criticó el gesto de los jugadores del Pincha tras la consagración del Canalla en la Liga Argentina 2025

25 de noviembre 2025 · 14:01hs
Central fue recibido con un pasillo de espaldas por parte de los jugadores de Estudiantes

Central fue recibido con un pasillo de espaldas por parte de los jugadores de Estudiantes

La polémica del pasillo de campeón de Estudiantes de La Plata hacia Rosario Central tiene su nuevo capítulo, esta vez en las oficinas del sindicato de jugadores de fútbol. La actitud del Pincha “genera preocupación porque opacan, aunque sea momentáneamente, el valor de lo que se construye diariamente entre todos”, sostuvo en un comunicado Futbolistas Argentinos Agremiados (FAA).

Mientras el presidente Javier Milei, y sus seguidores, posteó a favor de Estudiantes, el gremio de los deportistas tomó partida ante el “espaldarazo” que el club de La Plata realizó ante el Canalla, recientemente consagrado campeón de la Liga Argentina 2025.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/JMilei/status/1993090957169090565&partner=&hide_thread=false

En un extenso comunicado, Futbolistas Agremiados señaló que los atletas “pueden ser adversarios circunstaciales, según el club en el que se encuentren prestando servicios, pero por encima de ello debe primar el respeto, la caballerosidad y la conciencia de que todos son colegas”.

Acto seguido, el texto explica que según “los usos, las costumbres y el sentido común indican” a la hora de rendir un homenaje “el gesto debe realizarse de frente y con reconocimiento”. Además, Futbolistas Agremiados apuntó que “dar la espalda desvirtúa ese momento y puede transmitir un mensaje que no ayuda a construir el ambiente de respeto que nuestro deporte necesita”.

El comunicado que lleva la firma de Sergio Marchi, secretario general de la entidad, planteó un “compromiso con la paz, el juego limpio y el respeto al compañero” y apostó por “construir, evitando actitudes que puedan interpretarse como agraviantes o que contribuyan a generar violencia”.

Al comienzo del mensaje, el gremio de los futbolistas destacó que la competencia en el fútbol argentino “viene mostrando señales muy positivas, con un formato competitivo que mantiene el interés fecha a fecha, definiciones apasionantes” con “gran concurrencia a los estadios y un comportamiento destacable de los futbolistas”. Para el sindicato, el contexto “contribuye al crecimiento y prestigio del fútbol argentino y pone aún más en evidencia que actitudes como la sucedida (entre Estudiantes y Central) no tiene nada que ver con la esencia de fútbol”.

COMUNICADO FUTBOLISTAS AGREMIADOS 25.11

La AFA le pide explicaciones a Estudiantes

Central quedó eliminado el domingo del Clausura 2025 al perder 1 a 0 ante Estudiantes por los octavos de final en el Gigante y esta situación es inalterable. Pero el equipo ganador tendrá que darle explicaciones a la AFA por lo hecho en la previa del partido.

>> Leer más: Efecto pasillo: Verón habló del testimonio de campeones tras la eliminación de Central

Los futbolistas del Pincha hicieron el pasillo de espaldas, a los efectos de mostrar su disconformidad porque Central fue declarado campeón de la Liga Profesional 2025. Algo que el club manifestó estar en desacuerdo en las redes sociales, aunque su representante no se opuso cuando se trató el tema. Esta situación, que tuvo mucha adhesión en el mundo el fútbol, le puede traer un dolor de cabeza al club que preside Juan Sebastián Verón.

Es que la AFA, este lunes, emitió el boletín número 6793 bis donde le pide a Estudiantes explicaciones sobre su proceder: "Rosario Central v Estudiantes de La Plata - 98421: Las presentes actuaciones iniciadas de oficio (art. 51° Inc. f) con motivo del comportamiento asumido por el plantel del Club Estudiantes de La Plata antes del inicio del encuentro disputado el día 23 de noviembre de 2025 frente al Club Atlético Rosario Central, en relación con el protocolo de homenaje previsto en las resoluciones de la Asociación y que han sido publicadas por Boletín Oficial y considerando: Que, antes de resolver en definitiva, corresponde garantizar el ejercicio del derecho de defensa de los involucrados, conforme lo dispuesto por el art. 38 del Código Disciplinario de la AFA;

Por ello, los miembros autorizantes, resuelven:

>> 1º) Dar vista de las presentes actuaciones al Club Estudiantes de La Plata, a su Comisión Directiva, a su Presidente y al capitán del equipo, Sr. Núñez Santiago Misael, por el término de cuarenta y ocho (48) horas, a fin de que, en los términos del art. 38 y 49 inc. 9 del Código Disciplinario de la AFA, tomen conocimiento de los hechos investigados y formulen su defensa y/o descargo respecto del eventual incumplimiento de lo dispuesto en el Boletín Oficial de la Asociación del Fútbol Argentino publicado el 12 de febrero del año 2025.

>> 2º) Correr traslado a los jugadores: Muslera Micol, Néstor Fernando, Gómez Román Agustín, Nuñez Santiago Misael, Palacios Tiago Asael, Farias Facundo Hernán, González Pires Leandro Martín, Arazmendia Santiago Daniel, Cetre Angulo Edwuin Stiven, Piovi Lucas Ezequiel, Medina Cristian Nicolás, Amondarain Mikel Jesús y a Leandro González Pirez y Lucas Alario para que, dentro del mismo plazo de cuarenta y ocho (48) horas, ejerzan su derecho de defensa e indiquen si han recibido instrucciones sobre la medida adoptada.

Medios e influencer libertarios festejaron la derrota de Central

La obtención del título de la Liga 2025 por parte de Central tras salir primero en la tabla anual siguió dando que hablar este fin de semana luego de la derrota del Canalla ante Estudiantes por 1 a 0. Tras el partido, tanto medios como referentes libertarios festejaron la derrota de Central y el pase del Pincharrata a los cuartos de final del torneo Clausura.

La Derecha Diario, un portal de noticias que respalda al gobierno de Javier Milei y que ya quedó varias veces en el centro de polémicas por compartir noticias falsas, subió una placa a sus redes sociales que revaloriza el triunfo del Pincha ante Central. A través de su división deportiva, denominada "Derechazo", celebraron la victoria del Pincha en el Gigante.

"Estudiantes de la Patria", se lee en letras grandes, haciendo un juego de palabras con el nombre original del club platense. En primer plano, se ve una foto del presidente de la entidad, Juan Sebastián Verón, y en el pie de la imagen un fragmento del pasillo de espaldas que le hicieron los jugadores Pincharratas a los Canallas.

A esa imagen, le sumaron un texto en el que marcaron: "En un partido que quedará para la historia del fútbol argentino, Estudiantes se rebeló contra la dictadura de Chiqui Tapia y eliminó a Rosario Central con todo el aparato de la AFA en contra".

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://twitter.com/derechazoar/status/1992722516461400194?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1992722516461400194%7Ctwgr%5Ee3b9825b007a9a75608882bf9c618d8b0aa1bb63%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.lacapital.com.ar%2Fovacion%2Festudiantes-la-patria-medios-e-influencer-libertarios-festejaron-la-derrota-central-n10231445.html&partner=&hide_thread=false

La ocasión fue aprovechada por referentes libertarios, como Daniel "Gordo Dan" Parisini, quien subió dos posteos a su cuenta de X. En uno de ellos replicó la misma imagen que subió Derechazo, mientras que en otro hizo referencia a Estudiantes como "club con huevos", junto al escudo del club de La Plata.

Noticias relacionadas
Justicia por Ivana, rezaba una bandera colocada en la audiencia imputativa a Reifenstuel en julio

Caso Ivana Garcilazo: la última jornada de la audiencia preliminar se postergó para el miércoles

Di María posó con el trofeo de campeón de la Liga 2025 en Buenos Aires.

Un desafiante mensaje de apoyo a Di María en Central: "Estás donde muchos no vienen"

El ente presidido por Chiqui Tapia aclaró la situación del Boletín publicado por la AFA

La AFA negó que el documento que obligó a Estudiantes a realizar el pasillo haya sido adulterado

Ariel Holan no pudo redondear mejores finales para muy buenas campañas, pese al titulo que le dieron a Central,

Las dos facetas de Ariel Holan: el rendimiento en la fase regular y en los playoffs

Ver comentarios

Las más leídas

Newells: un técnico que es visto con buenos ojos por la mayoría de los candidatos

Newell's: un técnico que es visto con buenos ojos por la mayoría de los candidatos

Salvador Trapani necesita un medicamento en forma urgente pero Iapos demora la entrega

Salvador Trapani necesita un medicamento en forma urgente pero Iapos demora la entrega

Choque en cadena de ocho vehículos en el ingreso a Rosario por la autopista a Córdoba

Choque en cadena de ocho vehículos en el ingreso a Rosario por la autopista a Córdoba

Le patearon la grúa en un control de alcoholemia, sacó un arma y terminaron todos presos

Le patearon la grúa en un control de alcoholemia, sacó un arma y terminaron todos presos

Lo último

A cinco años de la muerte de Maradona: un solo equipo de los que jugó Diego no lo recordó

A cinco años de la muerte de Maradona: un solo equipo de los que jugó Diego no lo recordó

Newells debe 30 millones de dólares, según un informe de la comisión fiscalizadora

Newell's debe 30 millones de dólares, según un informe de la comisión fiscalizadora

Fantino se metió en la polémica con la AFA y destrozó a Verón: Es un soberbio

Fantino se metió en la polémica con la AFA y destrozó a Verón: "Es un soberbio"

Newell's debe 30 millones de dólares, según un informe de la comisión fiscalizadora

Según el informe que dio a conocer a los socios, ante la falta de la asamblea general ordinaria, el club tiene un déficit mensual de entre 600 y 700 mil dólares

Newells debe 30 millones de dólares, según un informe de la comisión fiscalizadora

Por Hernán Cabrera
El dólar oficial subió más de 1% y el blue se disparó en Rosario tras el fin de semana extralargo
Economía

El dólar oficial subió más de 1% y el blue se disparó en Rosario tras el fin de semana extralargo

Fantino se metió en la polémica con la AFA y destrozó a Verón: Es un soberbio
Ovación

Fantino se metió en la polémica con la AFA y destrozó a Verón: "Es un soberbio"

Aguas Santafesinas aumentó la tarifa en Rosario: ¿por qué no afecta a todos los usuarios?
La Ciudad

Aguas Santafesinas aumentó la tarifa en Rosario: ¿por qué no afecta a todos los usuarios?

Nuevas reglas para las terrazas en Rosario: promueven el uso de espacio compartidos
La Ciudad

Nuevas reglas para las terrazas en Rosario: promueven el uso de espacio compartidos

Seis años y ocho meses de cárcel a un futbolista que jugó en Estudiantes por abuso sexual: irá preso
OVACIÓN

Seis años y ocho meses de cárcel a un futbolista que jugó en Estudiantes por abuso sexual: irá preso

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Newells: un técnico que es visto con buenos ojos por la mayoría de los candidatos

Newell's: un técnico que es visto con buenos ojos por la mayoría de los candidatos

Salvador Trapani necesita un medicamento en forma urgente pero Iapos demora la entrega

Salvador Trapani necesita un medicamento en forma urgente pero Iapos demora la entrega

Choque en cadena de ocho vehículos en el ingreso a Rosario por la autopista a Córdoba

Choque en cadena de ocho vehículos en el ingreso a Rosario por la autopista a Córdoba

Le patearon la grúa en un control de alcoholemia, sacó un arma y terminaron todos presos

Le patearon la grúa en un control de alcoholemia, sacó un arma y terminaron todos presos

La policía hot suspendida dijo que filmó los videos por necesidad

La "policía hot" suspendida dijo que filmó los videos "por necesidad"

Ovación
Newells debe 30 millones de dólares, según un informe de la comisión fiscalizadora

Por Hernán Cabrera
Ovación

Newell's debe 30 millones de dólares, según un informe de la comisión fiscalizadora

Newells debe 30 millones de dólares, según un informe de la comisión fiscalizadora

Newell's debe 30 millones de dólares, según un informe de la comisión fiscalizadora

Fantino se metió en la polémica con la AFA y destrozó a Verón: Es un soberbio

Fantino se metió en la polémica con la AFA y destrozó a Verón: "Es un soberbio"

Sturzenegger apuntó contra Tapia: difundió un informe que acusa de favoritismo arbitral a Barracas Central

Sturzenegger apuntó contra Tapia: difundió un informe que acusa de favoritismo arbitral a Barracas Central

Policiales
Caso Ivana Garcilazo: la última jornada de la audiencia preliminar se postergó para el miércoles
Policiales

Caso Ivana Garcilazo: la última jornada de la audiencia preliminar se postergó para el miércoles

Le patearon la grúa en un control de alcoholemia, sacó un arma y terminaron todos presos

Le patearon la grúa en un control de alcoholemia, sacó un arma y terminaron todos presos

Condenan a un policía por encubrir un asesinato a tiros de hace nueve años en Santa Fe

Condenan a un policía por encubrir un asesinato a tiros de hace nueve años en Santa Fe

Inquietud en la familia de Ivana Garcilazo por estudio psicológico a un acusado del crimen

Inquietud en la familia de Ivana Garcilazo por estudio psicológico a un acusado del crimen

La Ciudad
Los organismos musicales municipales se unen para homenajear a Piazzolla en El Círculo
La Ciudad

Los organismos musicales municipales se unen para homenajear a Piazzolla en El Círculo

Marcha del 25N: habrá cortes y desvíos en el centro de la ciudad

Marcha del 25N: habrá cortes y desvíos en el centro de la ciudad

Nuevas reglas para las terrazas en Rosario: promueven el uso de espacio compartidos

Nuevas reglas para las terrazas en Rosario: promueven el uso de espacio compartidos

Aguas Santafesinas aumentó la tarifa en Rosario: ¿por qué no afecta a todos los usuarios?

Aguas Santafesinas aumentó la tarifa en Rosario: ¿por qué no afecta a todos los usuarios?

Camino a un congreso encabezado por Kicillof, volcó un micro y murieron dos personas
Información General

Camino a un congreso encabezado por Kicillof, volcó un micro y murieron dos personas

Fin de semana largo: en Santa Fe hubo un 75% de ocupación hotelera
La Ciudad

Fin de semana largo: en Santa Fe hubo un 75% de ocupación hotelera

El tiempo en Rosario: un martes caluroso antes de un miércoles casi veraniego
La Ciudad

El tiempo en Rosario: un martes caluroso antes de un miércoles casi veraniego

¿Cuánto falta para el próximo feriado y último finde largo de 2025?
La Ciudad

¿Cuánto falta para el próximo feriado y último finde largo de 2025?

A correr bandeja en mano: se viene la carrera de mozos y camareras
La Ciudad

A correr bandeja en mano: se viene la carrera de mozos y camareras

Estudiantes de la Patria: medios e influencer libertarios festejaron la derrota de Central
ovacion

"Estudiantes de la Patria": medios e influencer libertarios festejaron la derrota de Central

La Sole se reencontró con su primer novio mientras recorría Arequito
Zoom

La Sole se reencontró con su primer novio mientras recorría Arequito

El gurú rosarino del blue reveló la joyita en la que aconseja invertir ahora
Economía

El gurú rosarino del blue reveló la "joyita" en la que aconseja invertir ahora

Condenan a un policía por encubrir un asesinato a tiros de hace nueve años en Santa Fe
Policiales

Condenan a un policía por encubrir un asesinato a tiros de hace nueve años en Santa Fe

Se registraron ataques a tiros, agresiones familiares y una joven apuñalada
Policiales

Se registraron ataques a tiros, agresiones familiares y una joven apuñalada

Continúa la novela del pasillo de espaldas en el Gigante: la AFA pide explicaciones a Estudiantes
Ovación

Continúa la novela del pasillo de espaldas en el Gigante: la AFA pide explicaciones a Estudiantes

Newells: un técnico que es visto con buenos ojos por la mayoría de los candidatos

Por Lucas Vitantonio
Ovación

Newell's: un técnico que es visto con buenos ojos por la mayoría de los candidatos

Denuncian posible red de explotación sexual detrás de la policía suspendida
Información General

Denuncian posible red de explotación sexual detrás de la policía suspendida

La policía hot suspendida dijo que filmó los videos por necesidad
Información General

La "policía hot" suspendida dijo que filmó los videos "por necesidad"

Emotivo triunfo de Racing: lo dio vuelta en el adicional y pasó a cuartos de final
Ovación

Emotivo triunfo de Racing: lo dio vuelta en el adicional y pasó a cuartos de final

Barracas Central, de puro guapo: lo ganó en el final del alargue y con uno menos
Ovación

Barracas Central, de puro guapo: lo ganó en el final del alargue y con uno menos

Buscan a un desparecido en el río Paraná luego del choque de su embarcación
La Región

Buscan a un desparecido en el río Paraná luego del choque de su embarcación

Feriados: cuándo es el último fin de semana largo del 2025 en Argentina
Información General

Feriados: cuándo es el último fin de semana largo del 2025 en Argentina

Tailandia: iban a cremarla pero descubrieron que estaba viva dentro del ataúd
Información General

Tailandia: iban a cremarla pero descubrieron que estaba viva dentro del ataúd

Alemania teme que haya ataques terroristas en los mercados navideños
Información General

Alemania teme que haya ataques terroristas en los mercados navideños