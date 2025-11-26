Preocupación en Arroyo Seco: toros sueltos atacaron a niños y embistieron un auto en la ruta

Hay al menos tres toros dando vueltas en las calles y campos de dicha localidad, hace poco más de una semana.

Uno de los toros que se vio circulando por la zona de Arroyo Seco y General Lagos

Vecinos de la zona de Arroyo Seco están preocupados por la presencia de al menos tres toros que circulan libremente por las calles y los campos de dicha localidad. La cuestión que enciende alarma es que los animales que ya causaron varios incidentes.

Por el momento, los animales libres ya generaron dos accidentes: atacaron a tres hermanitos que estaban pescando y generaron el choque de un auto . La situación encendió una alerta en los vecinos, sobre todo en cuanto a la seguridad vial y al bienestar físico de los niños de la zona.

Los animales se habrían escapado de una barcaza en la costa mientras intentaban bajarlos a tierra en el puerto de Arroyo Seco. Uno de los toros fue retenido por Protección Civil días atrás, pero al menos otro continúa suelto y desplazándose por distintos sectores, según precisó Extremo Diario, medio de comunicación local.

No obstante, l os vecinos de la zona denuncian haber visto a tres toros, tanto en Arroyo Seco, cerca del puerto, como en General Lagos, localidad vecina.

Los ataques de los toros sueltos

El primer hecho grave tomó lugar hace poco más de una semana, cuando tres hermanitos que habían ido al puerto a pescar fueron atacados por uno de los toros. Como saldo del ataque, uno de los niños terminó con una fisura en una costilla y el mayor sufrió una lesión por aplastamiento en la pierna al cubrir con su cuerpo a su hermano más pequeño, según informó Extremo Diario.

En este marco, la familia denunció lo ocurrido y reclamó que se identifique al responsable de los animales, que según vecinos pertenecerían a ganado descargado recientemente desde una barcaza.

El segundo incidente fue un accidente vial en la Ruta 21. Un matrimonio volvía desde Arroyo Seco hacia General Lagos cuando, de manera repentina, uno de los toro se estampó contra el auto. El mismo animal previamente había sido filmado por los vecinos de la zona caminando por la calzada.

choque extremo diairo Así quedó el parabrisa del auto

El choque tomó lugar cuando la pareja volvía de Arroyo Seco hacia General Lagos. Por el impacto del toro contra el vehículo, todo el vidrio delantero del auto se estalló. No obstante, el matrimonio resultó ileso.