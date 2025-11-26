Feriados 2026: uno por uno, cómo queda el calendario con todos los días libres de 2026

Luego del fin de semana largo de noviembre, los argentinos comienzan a planificar las fechas que dispondrán de descanso en el próximo año

En el 2026 habrá como mínimo 16 días festivos para el turismo y descanso de los argentinos

A medida que se acerca el cierre de 2025 crece la expectativa por el calendario de feriados del próximo año, una referencia clave para planificar vacaciones, organizar descansos, definir viajes y proyectar la actividad del sector turístico, que depende de estas fechas para anticipar movimientos de temporada.

Contar con el detalle del calendario laboral 2026 resulta indispensable para las empresas y sus trabajadores. El esquema cuenta con f eriados inamovibles, trasladables y días no laborables , lo que permite identificar fines de semana largos y ajustar la planificación anual.

Los feriados inamovibles se cumplen exactamente en la fecha establecida, independientemente del día de la semana en que caigan. Para los trabajadores registrados implica descanso obligatorio, y para quienes deben cumplir tareas durante esas jornadas, la legislación establece una remuneración especial.

En estas próximas semanas, el Poder Ejecutivo publicará el calendario completo, que incluirá los feriados turísticos y los distintos fines de semana largos

A continuación, los feriados nacionales inamovibles del 2026:

Jueves 1 de enero: Año Nuevo

Lunes 16 de febrero y martes 17 de febrero: Carnaval

Martes 24 de marzo: Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia

Jueves 2 de abril: Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas

Viernes 3 de abril: Viernes Santo

Viernes 1 de mayo: Día del Trabajador

Lunes 25 de mayo: Día de la Revolución de Mayo

Sábado 20 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Don Manuel Belgrano

Jueves 9 de julio: Día de la Independencia

Martes 8 de diciembre: Inmaculada Concepción de María

Viernes 25 de diciembre: Navidad

Cuáles son los feriados trasladables de 2026

Los feriados trasladables pueden moverse al lunes previo o posterior, lo que habilita fines de semana largos. Estas modificaciones suelen impactar en el turismo, la actividad comercial y la organización del trabajo, por lo que son especialmente observadas por empresas y viajeros.

A diferencia de los feriados nacionales, en los días no laborables cada empleador puede decidir si se trabaja o no. En estos casos, tampoco corresponde el pago doble en caso de prestar tareas durante esa jornada. Estos todavía no están confirmados. En 2025 hubo 3 días no laborables con fines turísticos, por lo que espera que se repitan para el próximo año.

A continuación, los feriados trasladables para 2026: