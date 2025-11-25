La Capital | Ovación | Fútbol

Un histórico de la selección argentina de fútbol jugará un tradicional torneo de golf de Rosario

El Abierto del Litoral empezará este miércoles en el Rosario Golf Club. Competirá un legendario futbolista que participará en la categoría aficionados

Rodolfo Parody

Rodolfo Parody

25 de noviembre 2025
Alejandro Tosti fue el último campeón del Abierto del Litoral

Alejandro Tosti fue el último campeón del Abierto del Litoral, que contará ahora con un histórico del fútbol. 

El Abierto de golf del Litoral comenzará este miércoles con jugadores de enorme trayectoria: Ricardo González, el tucumano Andrés “Pigu” Romero y Fabián Gómez, entre otros destacados. La 90ª edición del tradicional torneo, que tuvo entre sus ganadores a históricos del golf argentino, como Roberto De Vicenzo y Ángel "Pato Cabrera", se disputará hasta el sábado, con la presencia de un histórico de la selección argentina de fútbol.

El anfitrión Ricardo González, Pigu Romero y Fabián Gómez, ganadores de torneos de los circuitos de golf más importantes del mundo, el PGA Tour y el European Tour, le darán enorme prestigio al torneo. Con otras presencias también destacadas, tales los casos del chaqueño Fabián Gómez y los tucumanos Augusto Núñez y Nelson Ledesma, entre otros.

Entre tantas figuras relevantes del golf nacional, competirá en la categoría aficionados un exjugador de fútbol, máximo goleador del seleccionado argentino.

De romperredes a los campos de golf

Este aficionado es Gabriel Batistuta, quien desde años compite en torneos de golf. Es un deporte que le gusta y que lo llevó a jugarlo no solo en el país sino en el extranjero.

El exdelantero, de 56 años, formado en las inferiores de Newell's por Jorge Griffa, se presentará en el Abierto de Golf del Litoral este miércoles, a las 9.31, hora de partida desde el hoyo 1. La salida será junto a los también aficionados Marcos Ameriso y Ernesto González.

>> Leer más: Golf: el rosarino Franco Romero ganó de punta a punta el Abierto de Salta

El jueves, a las 14.01, Batistuta comenzará la segunda vuelta desde el hoyo 10. Una vez que culmine esa jornada, tendrá que finalizar entre los 30 mejores para superar el corte clasificatorio y seguir compitiendo en los dos últimos días.

image - 2025-11-25T204854.819
Gabriel Batistuta lleva varios años jugando al golf.

Gabriel Batistuta lleva varios años jugando al golf.

Batistuta sigue ligado al deporte a través del golf. En ciertas ocasiones se habló de la posibilidad de convertirse en entrenador de fútbol, pero nunca se concretó.

El lujo de un golfista de la casa

El Rosario Golf Club presentará, como de costumbre, a un golfista local de lujo, Ricardo González. Ganador de cinco ediciones del Abierto del Litoral (2003, 2005, 2009, 2010 y 2013), jugará a días de consagrarse en 3º Torneo Nacional Fourball Senior en Termas de Río Hondo, en compañía de Ángel Cabrera.

Durante esta temporada compitió en el PGA Tour Champions, el circuito más exigente del mundo, para mayores de 50 años.

A los 56, González distingue el Abierto del Litoral por su enorme trayectoria, con cuatro títulos en el European Tour.

El Pigu Romero, otro de los que se coronó en el Abierto del Litoral, también le aportará el toque de golf de excelencia al torneo. Sus principales antecedentes son un título en el PGA Tour y 2 en el European Tour.

El chaqueño Fabián Gómez, con tres títulos en el Tour de las Américas, y los tucumanos Augusto Núñez y Nelson Ledesma son algunos de los demás prestigiosos jugadores que competirán en el Rosario Golf Club.

El Abierto del Litoral es una competencia del Tour Profesional de Golf Argentino, cuyos mejores jugadores del ranking no podían faltar. Por empezar con el líder de su ránking, el rosarino Franco Romero, jugador del club Mitre de Pérez.

