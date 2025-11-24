Efecto pasillo: Verón habló del "testimonio de campeones" tras la eliminación de Central

El presidente de Estudiantes de La Plata publicó un mensaje controversial después de la victoria en el Gigante de Arroyito

La posición de los futbolistas visitantes en el pasillo de recepción para Central por el nuevo título anual marcó a fuego el partido de este domingo y generó todo tipo de coletazos. Entre ellos, el presidente de Estudiantes de La Plata, Juan Sebastián Verón , se refirió al "testimonio de campeones" del equipo ganador en el duelo de octavos de final.

La Brujita no sólo celebró el triunfo en el Gigante de Arroyito para superar la primera etapa de los playoffs del Torneo Clausura 2025. También reivindicó la tradición pincharrata mientras crecía el cruce de críticas y elogios en torno a la actitud de su plantel, que le dio la espalda a los jugadores canallas cuando ingresaron a la cancha.

"Vamos nosotros" , comentó el presidente del club platense a través de su cuenta oficial de Instagram. Sin embargo, lo que más llamó la atención en redes sociales fue la siguiente historia publicada con una cita de uno de sus antecesores en el cargo.

El exfutbolista de Boca, Manchester United e Inter de Milán, entre otros, no se refirió directamente al gesto de rechazo del Pincha en el campo de juego. En cambio compartió declaraciones de Mariano Mangano , presidente de la institución en los años 60: "Estoy plenamente seguro de que a Estudiantes nadie lo llevará por delante en ningún terreno" .

"Nada ni nadie torcerá los rumbos de una entidad bien nacida porque hizo del bien las normas de sus proyecciones deportivas, sociales y culturales", había dicho el empresario bonaerense en aquella época. La cita corresponde al ciclo más exitoso de la historia rojiblanca, con tres títulos de Copa Libertadores y dos campeonatos nacionales.

Verón defendió de esta manera "la calidad de su historia y la rica filosofía que le imprimieron sus fundadores" al club. En el último tramo del mensaje, Mangano había señalado: "Estudiantes de La Plata permanecerá fiel a la mística casi religiosa de su destino imponderable. Este es nuestro testimonio de campeones".

La publicación de la Brujita no fue la única que hizo ruido al final de la tarde, cuando el Canalla quedó eliminado. Luego de la cuestionable acción previa al inicio del encuentro, los jugadores visitantes se fueron del Gigante sin hablar con la prensa y lo mismo hizo el entrenador Eduardo Domínguez.

¿Para qué era el pasillo en el Gigante de Arroyito?

La entrada de los futbolistas titulares de Central a la cancha se organizó con un pasillo humano formado por los jugadores de Estudiantes y los niños escolta. La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) lo dispuso el último viernes mediante una carta enviada a los clubes después de la designación del campeón de la Liga 2025, el equipo que terminó en el primer lugar de la tabla anual.

El comunicado oficial fue un recordatorio formal sobre la tradición para rendirle homenaje a un equipo consagrado a nivel local o internacionalo, pero también fue un eco del conflicto que generó la resolución del comité ejecutivo del organismo en Buenos Aires y la entrega del nuevo trofeo. Ese mismo día, Estudiantes denunció no se había realizado "ninguna votación respecto del reconocimiento del título".

El tesorero de AFA, Pablo Toviggino, respondió unas horas después y ratificó la validez de la decisión mediante la difusión del acta del encuentro. "Papel mata operación. Se les cae a pedazos la desestabilización contra el fútbol argentino", manifestó en un tuit. Sin embargo, el Pincha cumplió a medias con el pedido que había hecho la entidad y la batalla política continúa.