Central retoma los entrenamientos tras el duro golpe que le dio Estudiantes

Este miércoles a la mañana el plantel se reencontrará en el predio de Arroyo Seco y allí se definirá hasta cuándo trabajará antes de entrar en vacaciones

Por Elbio Evangeliste

25 de noviembre 2025 · 14:11hs
El plantel profesional de Central viene de recibir un duro golpe con la eliminación en el torneo Clausura.

El plantel de Central retomará los entrenamientos este miércoles por la mañana en el predio de Arroyo Seco después de lo que fue la eliminación en el torneo Clausura a manos de Estudiantes, lo que privó al equipo Canalla de avanzar a los cuartos de final.

Por el momento lo único que se sabe es la vuelta al trabajo. Resta definir hasta cuándo habrá entrenamientos y cuánto será el descanso que tendrá el grupo.

Eso es algo que seguramente hará saber el cuerpo técnico que lidera Ariel Holan y que informará, por supuesto, primero a los futbolistas.

Después del partido del pasado domingo ante el Pincha, en el Gigante, el grupo fue licenciado por dos días y los jugadores volverán a verse las caras este miércoles por la mañana. Se estima que habrá entrenamientos hasta el viernes o sábado, pero no está definido todavía cuál será la modalidad de trabajo.

Sández intenta definir en una de las pocas claras que tuvo Central en la derrota frente a Estudiantes.

El Canalla organiza las vacaciones

Está claro que el grupo tendrá por lo menos entre dos y tres semanas de vacaciones y son esos días los que habrá que ajustar.

Cuando eso suceda comenzará un rearmado del plantel, con un diálogo preciso entre el entrenador Ariel Holan y los máximos responsables de la dirigencia que están abocados ciento por ciento al fútbol.

En ese rearmado se incluirá la posible llegada de refuerzos, como así también la continuidad de aquellos futbolistas a los que se les vence el contrato el próximo 31 de diciembre.

