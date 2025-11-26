La Capital | La Ciudad | clases

Ciclo lectivo 2026: cuándo arrancan las clases en Santa Fe

El ministro de Educación, José Goitiy, anticipó la fecha que baraja el gobierno provincial para el inicio de clases. El anuncio oficial llegará en breve

26 de noviembre 2025 · 13:39hs
Ciclo lectivo 2026: ya hay fecha para el arranque de clases

Foto: Leonardo Vincenti / La Capital

Ciclo lectivo 2026: ya hay fecha para el arranque de clases

El ciclo lectivo 2026 ya tiene fecha de arranque confirmada en algunas provincias del país. El ministro de Educación, José Goitiy, precisó la fecha tentativa de inicio de clases en Santa Fe.

El calendario completo será oficializado durante las próximas semanas, agregó. "La idea preliminar es que empiece el 2 de marzo", dijo el titular de la cartera en conferencia de prensa.

"Estamos trabajando en eso, la idea preliminar es que empiece el 2 de marzo. Este año, por el tema carnaval y demás, lo estiramos un poquito, pero estamos, definimos más o menos ya en el Consejo Federal algunos lineamientos y parámetros, lo vamos a comunicar ya oficialmente, pero en principio van a iniciarse el dos de marzo para todas las modalidades y niveles", expresó.

Fin de clases

Las primeras provincias en finalizar las clases este año serán Catamarca, Jujuy y Santa Fe, cuyos alumnos tendrán su último día de clases el viernes 12 de diciembre.

A modo de balance, el ministro aseguró que está "muy contento porque vamos a lograr los 185 días de clases". "Empezaron regularmente, van a terminar en el período que corresponde, y la verdad que que se trabaja en la escuela dando las condiciones, se genera el marco. Estamos terminando un buen año", agregó.

>> Leer más: En Santa Fe, las clases empiezan el 24 de febrero: cómo queda el calendario escolar 2025

Feriados que restan en el año

El calendario escolar también contempla los últimos feriados de 2025, que incidirán en la organización del cierre de actividades:

- 8 de diciembre: Inmaculada Concepción de María.

- 25 de diciembre: Navidad.

Un año lectivo con los días cumplidos

Desde la Secretaría de Educación remarcaron que el diseño del calendario buscó equilibrar los períodos de cursada, el receso invernal y los feriados nacionales, para garantizar el cumplimiento de los días de clases establecidos a nivel federal.

De esta manera, las escuelas de todo el país se preparan para cerrar un año lectivo que cumplió con las metas fijadas y que dará paso a las vacaciones de verano en las distintas regiones.

