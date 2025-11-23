La Capital | Ovación | Central

Si Central supera a Estudiantes, su rival en cuartos de final será Central Córdoba

Central Córdoba de Santiago del Estero superó a San Lorenzo y espera al ganador de Central y Estudiantes para los cuartos de final del torneo Clausura.

23 de noviembre 2025 · 00:08hs
El grito de gol del empate de Central Córdoba ante San Lorenzo. Ahora espera por Central o el Pincha.

El grito de gol del empate de Central Córdoba ante San Lorenzo. Ahora espera por Central o el Pincha.

Central Córdoba de Santiago del Estero superó a San Lorenzo 2 a 1 en los octavos de final del torneo Clausura y ahora espera al ganador de Central ante Estudiantes para conocer su rival de cuartos de final. A primera hora, Argentinos fue el primer clasificado al superar a Vélez en Liniers.

Gulli abrió la cuenta al final del primer tiempo para San Lorenzo y Central Córdoba lo igualó de penal a través de Lucas Varaldo a los 67'.

Enseguida el rosarino Nazareno Arasa expulsó a Romaña por doble amarilla y en adicional los santiagueños lo dieron vuelta con tanto de Florentin. Y por un pisotón sería echado luego Nery Domínguez.

>>Leer más: Central en modo optimista: cómo le fue en 2025 ante los rivales que vienen por su llave

Los goles de Argentinos Juniors en Liniers

La primera llave de los octavos de final tuvo a un visitante como ganador. Con dos goles de Hernán López Muñoz, a los 11' y 16' del segundo tiempo, Argentinos Juniors superó en Liniers a Vélez por 2 a 0.

Ahora Argentinos, que venía de perder la final de la Copa Argentina con Independiente Rivadavia, se medirá con el ganador de Boca y Talleres, que se enfrentan este domingo a las 20 en La Bombonera.

Noticias relacionadas
Emiliano Vecchio con la camiseta de Regatas de San Nicolás. El ex-Central le dijo a sus compañeros que no seguirá en el club. 

Un talentoso ex-Central deja el equipo al que llegó hace apenas un mes

Central y San Lorenzo se enfrentaron dos veces en 2025. El Canalla ganó uno y empató el otro.

Central en modo optimista: cómo le fue en 2025 ante los rivales que vienen por su llave

Una bandera similar a la que mostró el colombiano Cetré en Instagram antes de enfrentar a Central en Arroyito.

Antes de jugar contra Central, un delantero de Estudiantes hizo un picante posteo en Instagram

central vs estudiantes: hora, canal y posibles formaciones del torneo clausura

Central vs Estudiantes: hora, canal y posibles formaciones del Torneo Clausura

Ver comentarios

Las más leídas

Central vs Estudiantes: hora, canal y posibles formaciones del Torneo Clausura

Central vs Estudiantes: hora, canal y posibles formaciones del Torneo Clausura

Antes de jugar contra Central, un delantero de Estudiantes hizo un picante posteo en Instagram

Antes de jugar contra Central, un delantero de Estudiantes hizo un picante posteo en Instagram

Carne: cuánto cuesta hacer un asado en Rosario y cómo viene la caída del consumo

Carne: cuánto cuesta hacer un asado en Rosario y cómo viene la caída del consumo

Cambios en el gabinete nacional: designaron a los reemplazos de Patricia Bullrich y Luis Petri

Cambios en el gabinete nacional: designaron a los reemplazos de Patricia Bullrich y Luis Petri

Lo último

En vivo: Franco Colapinto corre en Las Vegas la antepenúltima carrera del 2025

En vivo: Franco Colapinto corre en Las Vegas la antepenúltima carrera del 2025

Si Central supera a Estudiantes, su rival en cuartos de final será Central Córdoba

Si Central supera a Estudiantes, su rival en cuartos de final será Central Córdoba

Facundo Mallo y Franco Ibarra fueron concentrados para el partido contra Estudiantes

Facundo Mallo y Franco Ibarra fueron concentrados para el partido contra Estudiantes

Caso Giovani Mvogo Eteme: a un año de su muerte, convocan a una marcha para reclamar justicia

Asistirán familiares, amigos y compañeros de Central Córdoba, donde jugaba al voley, quienes harán un minuto de silencio todos los partidos

Caso Giovani Mvogo Eteme: a un año de su muerte, convocan a una marcha para reclamar justicia

Por Matías Petisce
Cambios en el gabinete nacional: designaron a los reemplazos de Patricia Bullrich y Luis Petri
politica

Cambios en el gabinete nacional: designaron a los reemplazos de Patricia Bullrich y Luis Petri

Embargos millonarios para el exdirector de Afip en Rosario y un directivo de Vicentin
Policiales

Embargos millonarios para el exdirector de Afip en Rosario y un directivo de Vicentin

El tiempo en Rosario: domingo con cielo despejado y temperatura agradable
La Ciudad

El tiempo en Rosario: domingo con cielo despejado y temperatura agradable

Normal 3 busca reforzar el poder de su vóley, pero también afianzar lazos sociales

Por Ariel Etcheverry

LA CIUDAD

Normal 3 busca reforzar el poder de su vóley, pero también afianzar lazos sociales

Carne: cuánto cuesta hacer un asado en Rosario y cómo viene la caída del consumo
La Ciudad

Carne: cuánto cuesta hacer un asado en Rosario y cómo viene la caída del consumo

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Central vs Estudiantes: hora, canal y posibles formaciones del Torneo Clausura

Central vs Estudiantes: hora, canal y posibles formaciones del Torneo Clausura

Antes de jugar contra Central, un delantero de Estudiantes hizo un picante posteo en Instagram

Antes de jugar contra Central, un delantero de Estudiantes hizo un picante posteo en Instagram

Carne: cuánto cuesta hacer un asado en Rosario y cómo viene la caída del consumo

Carne: cuánto cuesta hacer un asado en Rosario y cómo viene la caída del consumo

Cambios en el gabinete nacional: designaron a los reemplazos de Patricia Bullrich y Luis Petri

Cambios en el gabinete nacional: designaron a los reemplazos de Patricia Bullrich y Luis Petri

Central: Jorge Broun y su sobrino sumaron un título cada uno con récord incluido

Central: Jorge Broun y su sobrino sumaron un título cada uno con récord incluido

Ovación
Si Central supera a Estudiantes, su rival en cuartos de final será Central Córdoba
Ovación

Si Central supera a Estudiantes, su rival en cuartos de final será Central Córdoba

Si Central supera a Estudiantes, su rival en cuartos de final será Central Córdoba

Si Central supera a Estudiantes, su rival en cuartos de final será Central Córdoba

Facundo Mallo y Franco Ibarra fueron concentrados para el partido contra Estudiantes

Facundo Mallo y Franco Ibarra fueron concentrados para el partido contra Estudiantes

Más allá de lo que pase en la carrera, Franco Colapinto superó bien una dura prueba en Las Vegas

Más allá de lo que pase en la carrera, Franco Colapinto superó bien una dura prueba en Las Vegas

Policiales
Villa Gobernador Gálvez: capturaron a un menor con una pistola
Policiales

Villa Gobernador Gálvez: capturaron a un menor con una pistola

Prisión preventiva para el acusado de matar a un hermano y apuñalar a otro en Villa Gobernador Gálvez

Prisión preventiva para el acusado de matar a un hermano y apuñalar a otro en Villa Gobernador Gálvez

La causa contra una banda expone el acercamiento de un menor de edad al narcomenudeo

La causa contra una banda expone el acercamiento de un menor de edad al narcomenudeo

Te hice pica, un libro con voces de los protagonistas del narcotráfico en Rosario

"Te hice pica", un libro con voces de los protagonistas del narcotráfico en Rosario

La Ciudad
El tiempo en Rosario: domingo con cielo despejado y temperatura agradable
La Ciudad

El tiempo en Rosario: domingo con cielo despejado y temperatura agradable

Caso Giovani Mvogo Eteme: a un año de su muerte, convocan a una marcha para reclamar justicia

Caso Giovani Mvogo Eteme: a un año de su muerte, convocan a una marcha para reclamar justicia

Tos convulsa: ya son 37 los casos confirmados en la provincia, la mayoría del departamento Rosario

Tos convulsa: ya son 37 los casos confirmados en la provincia, la mayoría del departamento Rosario

Normal 3 busca reforzar el poder de su vóley, pero también afianzar lazos sociales

Normal 3 busca reforzar el poder de su vóley, pero también afianzar lazos sociales

Tras el cierre del Micropack de Circunvalación, proyectan un shopping para la construcción
Negocios

Tras el cierre del Micropack de Circunvalación, proyectan un shopping para la construcción

Uber Shuttle en Argentina: la empresa aseguró que no contemplan su lanzamiento en el país
Información General

Uber Shuttle en Argentina: la empresa aseguró que no contemplan su lanzamiento en el país

Reforma laboral: análisis punto por punto y tensión sobre la protección de derechos laborales
Economía

Reforma laboral: análisis punto por punto y tensión sobre la protección de derechos laborales

Fentanilo contaminado: familiares de víctimas irán a la Legislatura de Santa Fe
La Ciudad

Fentanilo contaminado: familiares de víctimas irán a la Legislatura de Santa Fe

El prode de los playoffs del Clausura: quién será el campeón según los periodistas de Rosario
Ovación

El prode de los playoffs del Clausura: quién será el campeón según los periodistas de Rosario

Lanzaron una recompensa para esclarecer la muerte de Giovani Mvogo Eteme
La Ciudad

Lanzaron una recompensa para esclarecer la muerte de Giovani Mvogo Eteme

Brote de Covid en Formosa: dieron detalles sobre cómo es la situación en Rosario
Salud

Brote de Covid en Formosa: dieron detalles sobre cómo es la situación en Rosario

Tras la tormenta, cómo estará el tiempo en Rosario este fin de semana largo
La Ciudad

Tras la tormenta, cómo estará el tiempo en Rosario este fin de semana largo

Cuáles son las provincias y las actividades que pagan los sueldos más altos
Economía

Cuáles son las provincias y las actividades que pagan los sueldos más altos

El motivo por el que Di María no estuvo presente en los festejos de Central campeón
Ovación

El motivo por el que Di María no estuvo presente en los festejos de Central campeón

Oliveros: cuatro heridos leves tras derrumbarse parte de un galpón en demolición
La Región

Oliveros: cuatro heridos leves tras derrumbarse parte de un galpón en demolición

Múltiples allanamientos para desarmar la banda de Maxi Boli Blanca
Policiales

Múltiples allanamientos para desarmar la banda de Maxi "Boli" Blanca

La Defensoría del Pueblo y el Registro Civil firmaron un convenio clave para agilizar trámites y gestiones
La Ciudad

La Defensoría del Pueblo y el Registro Civil firmaron un convenio clave para agilizar trámites y gestiones

Un abogado ligado al narco Brian Bilbao fue detenido por lavado de activos
Policiales

Un abogado ligado al narco Brian Bilbao fue detenido por lavado de activos

Extendieron la prisión preventiva a un hombre por quemar a su ex para borrarle tatuajes
Policiales

Extendieron la prisión preventiva a un hombre por quemar a su ex para borrarle tatuajes

Van por la regularización impositiva del parque náutico de Rosario

Por Matías Petisce
La Ciudad

Van por la regularización impositiva del parque náutico de Rosario

El excomplejo Village busca una segunda oportunidad: se reconvertirá en un shopping
La Ciudad

El excomplejo Village busca una segunda oportunidad: se reconvertirá en un shopping

Hallaron una avioneta abandonada en un campo en el norte de Santa Fe
POLICIALES

Hallaron una avioneta abandonada en un campo en el norte de Santa Fe

En Santa Fe cayeron 39 por ciento las muertes viales desde 2008
La Ciudad

En Santa Fe cayeron 39 por ciento las muertes viales desde 2008

Liberan a ocho policías imputados por robo en el allanamiento ilegal de una casa
Policiales

Liberan a ocho policías imputados por robo en el allanamiento ilegal de una casa