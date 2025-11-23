Si Central supera a Estudiantes, su rival en cuartos de final será Central Córdoba

Central Córdoba de Santiago del Estero superó a San Lorenzo y espera al ganador de Central y Estudiantes para los cuartos de final del torneo Clausura.

El grito de gol del empate de Central Córdoba ante San Lorenzo. Ahora espera por Central o el Pincha.

Central Córdoba de Santiago del Estero superó a San Lorenzo 2 a 1 en los octavos de final del torneo Clausura y ahora espera al ganador de Central ante Estudiantes para conocer su rival de cuartos de final. A primera hora, Argentinos fue el primer clasificado al superar a Vélez en Liniers.

Gulli abrió la cuenta al final del primer tiempo para San Lorenzo y Central Córdoba lo igualó de penal a través de Lucas Varaldo a los 67'.

Enseguida el rosarino Nazareno Arasa expulsó a Romaña por doble amarilla y en adicional los santiagueños lo dieron vuelta con tanto de Florentin. Y por un pisotón sería echado luego Nery Domínguez.

Los goles de Argentinos Juniors en Liniers

La primera llave de los octavos de final tuvo a un visitante como ganador. Con dos goles de Hernán López Muñoz, a los 11' y 16' del segundo tiempo, Argentinos Juniors superó en Liniers a Vélez por 2 a 0.

Ahora Argentinos, que venía de perder la final de la Copa Argentina con Independiente Rivadavia, se medirá con el ganador de Boca y Talleres, que se enfrentan este domingo a las 20 en La Bombonera.