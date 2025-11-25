La Capital | Información General | futbolista

Seis años y ocho meses de cárcel a un futbolista que jugó en Estudiantes por abuso sexual: irá preso

El ataque sexual contra una jugadora de hockey del mismo club donde se desempeñaba ocurrió en 2021. Le colocarán una tobillera electrónica.

25 de noviembre 2025 · 14:51hs
Diego García

Diego García, con la camiseta de Peñarol. El futbolista pertenecía a Estudiantes cuando sucedió la violación. 
Seis años y ocho meses de cárcel a un futbolista que jugó en Estudiantes por abuso sexual: irá preso

Un futbolista de fútbol en actividad fue condenado a seis años y ocho meses de prisión por abuso sexual con acceso carnal, delito por el que estaba acusado desde 2021. El tribunal que lo sentenció ordenó su detención para colocarle una tobillera electrónica: esperará en su casa hasta que la sentencia quede firme.

El jugador Diego García, actualmente en Peñarol de Montevideo, fue condenado por el Tribunal Oral Criminal Nº 5 de La Plata. El fiscal que lo acusó, Lucas Domsky, había pedido una pena de ocho años. La parte denunciante, representada por el doctor Marcelo Peña, en tanto, había solicitado una pena de 10 años con “cumplimiento efectivo”.

Era jugador de Estudiantes de La Plata

El futbolista jugaba en Estudiantes de La Plata cuando sucedieron los hechos. El 24 de febrero de 2021, durante la pandemia de coronavirus, un grupo de jugadores del club platense se reunieron en una quinta de la localidad de Abasto y a ese encuentro asistió un grupo de mujeres.

Leer más: Pasillo de campeón a Central: Futbolistas Agremiados tomó postura ante el "espaldarazo" de Estudiantes

image (9)

La joven que lo denunció, que entonces tenía 21 años y jugaba al hockey en el mismo club, explicó que estaba esperando para ingresar al baño cuando apareció García, la tomó por la fuerza y entró con ella. Añadió que la dio vuelta, la tiró contra la pared, le golpeó el ojo izquierdo y, posteriormente, perpetró el abuso.

Una vez conocida la denuncia de la víctima, el club Estudiantes activó sus protocolos de género y separó a García del plantel. El futbolista regresó a los entrenamientos, pero no volvió a jugar en la institución. Primero fue cedido a Talleres y Patronato y, tras rescindir, jugó en Emelec, Liverpool de Montevideo y Peñarol.

Peñarol le rescindirá el contrato

García, de 28 años, llegó a Peñarol con un contrato atípico, ya que el club uruguayo dejó sentado que ante una eventual condena, el vínculo con el futbolista se rescindiría. Si la condena queda firme, García no será más jugador del carbonero.

García fue titular el último domingo en Pañarol durante el clásico contra Nacional, en Uruguay, aunque este miércoles estuvo presente en la lectura del veredicto. Al escuchar la sentencia, el futbolista sufrió un desmayo en la audiencia.

Noticias relacionadas
Roblox, el juego que está bajo la lupa

Primera condena por grooming en Roblox: tres años de prisión para un hombre de 47 años

Fechas de cobro de las prestaciones de Ansés para diciembre

Cambia el cronograma de Anses: cuándo se cobran jubilaciones y aguinaldos en diciembre

Por motivos que aún se investigan, el micro volcó y terminó adentro de una zanja de dos metros de profundidad

Camino a un congreso encabezado por Kicillof, volcó un micro y murieron dos personas

En consultorios Lalcec hay que solicitar turnos a los teléfonos 4491818, 4484479.

Ya está disponible la vacuna argentina contra el cáncer de piel

Ver comentarios

Las más leídas

Newells: un técnico que es visto con buenos ojos por la mayoría de los candidatos

Newell's: un técnico que es visto con buenos ojos por la mayoría de los candidatos

Salvador Trapani necesita un medicamento en forma urgente pero Iapos demora la entrega

Salvador Trapani necesita un medicamento en forma urgente pero Iapos demora la entrega

Choque en cadena de ocho vehículos en el ingreso a Rosario por la autopista a Córdoba

Choque en cadena de ocho vehículos en el ingreso a Rosario por la autopista a Córdoba

Le patearon la grúa en un control de alcoholemia, sacó un arma y terminaron todos presos

Le patearon la grúa en un control de alcoholemia, sacó un arma y terminaron todos presos

Lo último

A cinco años de la muerte de Maradona: un solo equipo de los que jugó Diego no lo recordó

A cinco años de la muerte de Maradona: un solo equipo de los que jugó Diego no lo recordó

Newells debe 30 millones de dólares, según un informe de la comisión fiscalizadora

Newell's debe 30 millones de dólares, según un informe de la comisión fiscalizadora

Fantino se metió en la polémica con la AFA y destrozó a Verón: Es un soberbio

Fantino se metió en la polémica con la AFA y destrozó a Verón: "Es un soberbio"

Newell's debe 30 millones de dólares, según un informe de la comisión fiscalizadora

Según el informe que dio a conocer a los socios, ante la falta de la asamblea general ordinaria, el club tiene un déficit mensual de entre 600 y 700 mil dólares

Newells debe 30 millones de dólares, según un informe de la comisión fiscalizadora

Por Hernán Cabrera
El dólar oficial subió más de 1% y el blue se disparó en Rosario tras el fin de semana extralargo
Economía

El dólar oficial subió más de 1% y el blue se disparó en Rosario tras el fin de semana extralargo

Fantino se metió en la polémica con la AFA y destrozó a Verón: Es un soberbio
Ovación

Fantino se metió en la polémica con la AFA y destrozó a Verón: "Es un soberbio"

Aguas Santafesinas aumentó la tarifa en Rosario: ¿por qué no afecta a todos los usuarios?
La Ciudad

Aguas Santafesinas aumentó la tarifa en Rosario: ¿por qué no afecta a todos los usuarios?

Autolavados de perros en Rosario: una tendencia que crece y promete cambiar la forma de bañar a las mascotas

Por Nachi Saieg

La Ciudad

Autolavados de perros en Rosario: una tendencia que crece y promete cambiar la forma de bañar a las mascotas

Seis años y ocho meses de cárcel a un futbolista que jugó en Estudiantes por abuso sexual: irá preso
OVACIÓN

Seis años y ocho meses de cárcel a un futbolista que jugó en Estudiantes por abuso sexual: irá preso

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Newells: un técnico que es visto con buenos ojos por la mayoría de los candidatos

Newell's: un técnico que es visto con buenos ojos por la mayoría de los candidatos

Salvador Trapani necesita un medicamento en forma urgente pero Iapos demora la entrega

Salvador Trapani necesita un medicamento en forma urgente pero Iapos demora la entrega

Choque en cadena de ocho vehículos en el ingreso a Rosario por la autopista a Córdoba

Choque en cadena de ocho vehículos en el ingreso a Rosario por la autopista a Córdoba

Le patearon la grúa en un control de alcoholemia, sacó un arma y terminaron todos presos

Le patearon la grúa en un control de alcoholemia, sacó un arma y terminaron todos presos

La policía hot suspendida dijo que filmó los videos por necesidad

La "policía hot" suspendida dijo que filmó los videos "por necesidad"

Ovación
Newells debe 30 millones de dólares, según un informe de la comisión fiscalizadora

Por Hernán Cabrera
Ovación

Newell's debe 30 millones de dólares, según un informe de la comisión fiscalizadora

Newells debe 30 millones de dólares, según un informe de la comisión fiscalizadora

Newell's debe 30 millones de dólares, según un informe de la comisión fiscalizadora

Fantino se metió en la polémica con la AFA y destrozó a Verón: Es un soberbio

Fantino se metió en la polémica con la AFA y destrozó a Verón: "Es un soberbio"

Sturzenegger apuntó contra Tapia: difundió un informe que acusa de favoritismo arbitral a Barracas Central

Sturzenegger apuntó contra Tapia: difundió un informe que acusa de favoritismo arbitral a Barracas Central

Policiales
Caso Ivana Garcilazo: la última jornada de la audiencia preliminar se postergó para el miércoles
Policiales

Caso Ivana Garcilazo: la última jornada de la audiencia preliminar se postergó para el miércoles

Le patearon la grúa en un control de alcoholemia, sacó un arma y terminaron todos presos

Le patearon la grúa en un control de alcoholemia, sacó un arma y terminaron todos presos

Condenan a un policía por encubrir un asesinato a tiros de hace nueve años en Santa Fe

Condenan a un policía por encubrir un asesinato a tiros de hace nueve años en Santa Fe

Inquietud en la familia de Ivana Garcilazo por estudio psicológico a un acusado del crimen

Inquietud en la familia de Ivana Garcilazo por estudio psicológico a un acusado del crimen

La Ciudad
Los organismos musicales municipales se unen para homenajear a Piazzolla en El Círculo
La Ciudad

Los organismos musicales municipales se unen para homenajear a Piazzolla en El Círculo

Marcha del 25N: habrá cortes y desvíos en el centro de la ciudad

Marcha del 25N: habrá cortes y desvíos en el centro de la ciudad

Nuevas reglas para las terrazas en Rosario: promueven el uso de espacio compartidos

Nuevas reglas para las terrazas en Rosario: promueven el uso de espacio compartidos

Aguas Santafesinas aumentó la tarifa en Rosario: ¿por qué no afecta a todos los usuarios?

Aguas Santafesinas aumentó la tarifa en Rosario: ¿por qué no afecta a todos los usuarios?

Inquietud en la familia de Ivana Garcilazo por estudio psicológico a un acusado del crimen
Policiales

Inquietud en la familia de Ivana Garcilazo por estudio psicológico a un acusado del crimen

Camino a un congreso encabezado por Kicillof, volcó un micro y murieron dos personas
Información General

Camino a un congreso encabezado por Kicillof, volcó un micro y murieron dos personas

Fin de semana largo: en Santa Fe hubo un 75% de ocupación hotelera
La Ciudad

Fin de semana largo: en Santa Fe hubo un 75% de ocupación hotelera

El tiempo en Rosario: un martes caluroso antes de un miércoles casi veraniego
La Ciudad

El tiempo en Rosario: un martes caluroso antes de un miércoles casi veraniego

¿Cuánto falta para el próximo feriado y último finde largo de 2025?
La Ciudad

¿Cuánto falta para el próximo feriado y último finde largo de 2025?

A correr bandeja en mano: se viene la carrera de mozos y camareras
La Ciudad

A correr bandeja en mano: se viene la carrera de mozos y camareras

Estudiantes de la Patria: medios e influencer libertarios festejaron la derrota de Central
ovacion

"Estudiantes de la Patria": medios e influencer libertarios festejaron la derrota de Central

La Sole se reencontró con su primer novio mientras recorría Arequito
Zoom

La Sole se reencontró con su primer novio mientras recorría Arequito

El gurú rosarino del blue reveló la joyita en la que aconseja invertir ahora
Economía

El gurú rosarino del blue reveló la "joyita" en la que aconseja invertir ahora

Condenan a un policía por encubrir un asesinato a tiros de hace nueve años en Santa Fe
Policiales

Condenan a un policía por encubrir un asesinato a tiros de hace nueve años en Santa Fe

Se registraron ataques a tiros, agresiones familiares y una joven apuñalada
Policiales

Se registraron ataques a tiros, agresiones familiares y una joven apuñalada

Continúa la novela del pasillo de espaldas en el Gigante: la AFA pide explicaciones a Estudiantes
Ovación

Continúa la novela del pasillo de espaldas en el Gigante: la AFA pide explicaciones a Estudiantes

Newells: un técnico que es visto con buenos ojos por la mayoría de los candidatos

Por Lucas Vitantonio
Ovación

Newell's: un técnico que es visto con buenos ojos por la mayoría de los candidatos

Denuncian posible red de explotación sexual detrás de la policía suspendida
Información General

Denuncian posible red de explotación sexual detrás de la policía suspendida

La policía hot suspendida dijo que filmó los videos por necesidad
Información General

La "policía hot" suspendida dijo que filmó los videos "por necesidad"

Emotivo triunfo de Racing: lo dio vuelta en el adicional y pasó a cuartos de final
Ovación

Emotivo triunfo de Racing: lo dio vuelta en el adicional y pasó a cuartos de final

Barracas Central, de puro guapo: lo ganó en el final del alargue y con uno menos
Ovación

Barracas Central, de puro guapo: lo ganó en el final del alargue y con uno menos

Buscan a un desparecido en el río Paraná luego del choque de su embarcación
La Región

Buscan a un desparecido en el río Paraná luego del choque de su embarcación

Feriados: cuándo es el último fin de semana largo del 2025 en Argentina
Información General

Feriados: cuándo es el último fin de semana largo del 2025 en Argentina

Tailandia: iban a cremarla pero descubrieron que estaba viva dentro del ataúd
Información General

Tailandia: iban a cremarla pero descubrieron que estaba viva dentro del ataúd