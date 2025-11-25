Seis años y ocho meses de cárcel a un futbolista que jugó en Estudiantes por abuso sexual: irá preso

El ataque sexual contra una jugadora de hockey del mismo club donde se desempeñaba ocurrió en 2021. Le colocarán una tobillera electrónica.

Diego García, con la camiseta de Peñarol. El futbolista pertenecía a Estudiantes cuando sucedió la violación.

Un futbolista de fútbol en actividad fue condenado a seis años y ocho meses de prisión por abuso sexual con acceso carnal, delito por el que estaba acusado desde 2021. El tribunal que lo sentenció ordenó su detención para colocarle una tobillera electrónica: esperará en su casa hasta que la sentencia quede firme.

El jugador Diego García, actualmente en Peñarol de Montevideo, fue condenado por el Tribunal Oral Criminal Nº 5 de La Plata. El fiscal que lo acusó, Lucas Domsky, había pedido una pena de ocho años. La parte denunciante, representada por el doctor Marcelo Peña, en tanto, había solicitado una pena de 10 años con “cumplimiento efectivo”.

El futbolista jugaba en Estudiantes de La Plata cuando sucedieron los hechos. El 24 de febrero de 2021, durante la pandemia de coronavirus, un grupo de jugadores del club platense se reunieron en una quinta de la localidad de Abasto y a ese encuentro asistió un grupo de mujeres.

image (9)

La joven que lo denunció, que entonces tenía 21 años y jugaba al hockey en el mismo club, explicó que estaba esperando para ingresar al baño cuando apareció García, la tomó por la fuerza y entró con ella. Añadió que la dio vuelta, la tiró contra la pared, le golpeó el ojo izquierdo y, posteriormente, perpetró el abuso.

Una vez conocida la denuncia de la víctima, el club Estudiantes activó sus protocolos de género y separó a García del plantel. El futbolista regresó a los entrenamientos, pero no volvió a jugar en la institución. Primero fue cedido a Talleres y Patronato y, tras rescindir, jugó en Emelec, Liverpool de Montevideo y Peñarol.

Peñarol le rescindirá el contrato

García, de 28 años, llegó a Peñarol con un contrato atípico, ya que el club uruguayo dejó sentado que ante una eventual condena, el vínculo con el futbolista se rescindiría. Si la condena queda firme, García no será más jugador del carbonero.

García fue titular el último domingo en Pañarol durante el clásico contra Nacional, en Uruguay, aunque este miércoles estuvo presente en la lectura del veredicto. Al escuchar la sentencia, el futbolista sufrió un desmayo en la audiencia.