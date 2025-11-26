La Capital | Policiales | Fray Luis Beltrán

Fray Luis Beltrán: investigan la muerte de un hombre dentro de un galpón

El encargado del establecimiento lo encontró sin vida este miércoles cuando fue a trabajar. Creen que se cayó del techo al pisar una franja de fibra de vidrio que se rompió

26 de noviembre 2025 · 10:34hs
Personal policial de Fray Luis Beltrán realiza las primeras medidas en el galpón donde hallaron a un hombre sin vida

Foto: Policía de Santa Fe.

Personal policial de Fray Luis Beltrán realiza las primeras medidas en el galpón donde hallaron a un hombre sin vida
La Policía de Investigaciones interviene en el caso de la muerte de un hombre en un galpón en Fray Luis Beltrán

Foto: La Capital / Archivo.

La Policía de Investigaciones interviene en el caso de la muerte de un hombre en un galpón en Fray Luis Beltrán

La policía de Fray Luis Beltrán, en el departamento San Lorenzo, investiga la muerte dudosa de un hombre cuyo cadáver fue hallado este miércoles a la mañana en un galpón ubicado en Facundo Quiroga 699.

Si bien faltan pericias y medidas judiciales por concretar, la hipótesis más fuerte que manejan fuentes policiales es que esa persona habría caído de altura en un presunto intento de robo. La policía reportó que una franja de fibra de vidrio del techo del establecimiento rota.

El incidente se registró a las 7 de hoy cuando un hombre identificado con las iniciales G.G., de 44 años, encargado del lugar, abrió la puerta de acceso del galpón ubicado y se encontró con el cuerpo de una persona tendido en el piso y ya sin signos vitales.

Primeras medidas judiciales en Fray Luis Beltrán

Poco después acudieron al lugar efectivos de la policía de la Unidad Regional XVII y de la Policía de Investigaciones para realizar todas pericias al respecto. Por el momento no se pudo identificar a la persona fallecida.

>> Leer más: Fray Luis Beltrán: un muerto y un herido grave tras explotar un compresor en una herrería

Los voceros indicaron que una de las franjas de fibra de vidrio del techo del galpón estaba rota. Por eso se sospecha que la persona pudo haber caído desde altura cuando merodeaba por el lugar, quizás con intenciones de robo. De todas maneras, la investigación está abierta para determinar las circunstancias en que ocurrió el accidente

Noticias relacionadas
Luego de la balacera del 127 de noviembre Rosa Caminos y sus hijos fueron trasladados al Hospital Roque Sáenz Peña. 

Tablada: ocho imputados por el ataque a tiros contra Rosa Caminos y dos de sus hijos

La casa de Villa Gobernador Gálvez donde fue asesinado Ramón Aranda, un crimen por el que está acusado su hermano.

La tragedia de los hermanos R. R.: un muerto, otro herido y una pericia psiquiátrica

Los extranjeros fueron descendiendo en la población carcelaria federal 

El 16 % de detenidos en Servicios Penitenciario Federales son extranjeros

El financista Arcamone  al momento de ser capturado.

Estafas millonarias: prisión preventiva confirmada para dos financistas

Ver comentarios

Las más leídas

Estafas millonarias: prisión preventiva confirmada para dos financistas

Estafas millonarias: prisión preventiva confirmada para dos financistas

El tiempo en en Rosario: cuándo llega la lluvia a la ciudad

El tiempo en en Rosario: cuándo llega la lluvia a la ciudad

El autolavados de perros crece y promete cambiar la forma de bañar mascotas

El autolavados de perros crece y promete cambiar la forma de bañar mascotas

Fantino destrozó a Verón en la polémica con la AFA: Es un soberbio

Fantino destrozó a Verón en la polémica con la AFA: "Es un soberbio"

Lo último

Ley tributaria: cómo es el plan de Santa Fe para bajar los impuestos

Ley tributaria: cómo es el plan de Santa Fe para bajar los impuestos

La Renga estrenó disco en vivo en la previa de su gran show en Rosario

La Renga estrenó disco en vivo en la previa de su gran show en Rosario

Luciano, premiado documental sobre un hombre trans rosarino, sigue en el Cine El Cairo

"Luciano", premiado documental sobre un hombre trans rosarino, sigue en el Cine El Cairo

Comenzó el juicio por el crimen de una madre y su hija: "Víctimas completamente inocentes"

El fiscal Patricio Saldutti adelantó que pedirá prisión perpetua para los cuatro acusados por los asesinatos de Claudia Del Debbio y su hija Virginia Ferreyra
Comenzó el juicio por el crimen de una madre y su hija: Víctimas completamente inocentes
El estacionamiento medido que se viene: horario, zonas, tarifa, app, beneficios y multas
LA CIUDAD

El estacionamiento medido que se viene: horario, zonas, tarifa, app, beneficios y multas

Oliveros: murió una ciclista al ser atropellada por un camión en la ruta 11
LA REGION

Oliveros: murió una ciclista al ser atropellada por un camión en la ruta 11

Lanzan circuitos turísticos para recorrer cinco barrios emblemáticos de Rosario
La Ciudad

Lanzan circuitos turísticos para recorrer cinco barrios emblemáticos de Rosario

Black Friday 2025: todo lo que hay que saber para comprar de forma segura
Información General

Black Friday 2025: todo lo que hay que saber para comprar de forma segura

La declaración indagatoria del juez federal Gastón Salmain se postergó sobre la hora
Policiales

La declaración indagatoria del juez federal Gastón Salmain se postergó sobre la hora

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Estafas millonarias: prisión preventiva confirmada para dos financistas

Estafas millonarias: prisión preventiva confirmada para dos financistas

El tiempo en en Rosario: cuándo llega la lluvia a la ciudad

El tiempo en en Rosario: cuándo llega la lluvia a la ciudad

El autolavados de perros crece y promete cambiar la forma de bañar mascotas

El autolavados de perros crece y promete cambiar la forma de bañar mascotas

Fantino destrozó a Verón en la polémica con la AFA: Es un soberbio

Fantino destrozó a Verón en la polémica con la AFA: "Es un soberbio"

Central y el rearmado del plantel: a qué jugadores se les vence el contrato a fin de año

Central y el rearmado del plantel: a qué jugadores se les vence el contrato a fin de año

Ovación
Básquet: Las formativas de la Asociación Rosarina ya tienen sus primeros campeones
Ovación

Básquet: Las formativas de la Asociación Rosarina ya tienen sus primeros campeones

Básquet: Las formativas de la Asociación Rosarina ya tienen sus primeros campeones

Básquet: Las formativas de la Asociación Rosarina ya tienen sus primeros campeones

Central y el rearmado del plantel: a qué jugadores se les vence el contrato a fin de año

Central y el rearmado del plantel: a qué jugadores se les vence el contrato a fin de año

Se viene el sorteo del Mundial: los rivales que le pueden tocar a Argentina

Se viene el sorteo del Mundial: los rivales que le pueden tocar a Argentina

Policiales
Fray Luis Beltrán: investigan la muerte de un hombre dentro de un galpón
POLICIALES

Fray Luis Beltrán: investigan la muerte de un hombre dentro de un galpón

Comenzó el juicio por el crimen de una madre y su hija: Víctimas completamente inocentes

Comenzó el juicio por el crimen de una madre y su hija: "Víctimas completamente inocentes"

La declaración indagatoria del juez federal Gastón Salmain se postergó sobre la hora

La declaración indagatoria del juez federal Gastón Salmain se postergó sobre la hora

Tablada: ocho imputados por el ataque a tiros contra Rosa Caminos y dos de sus hijos

Tablada: ocho imputados por el ataque a tiros contra Rosa Caminos y dos de sus hijos

La Ciudad
Nene rompe, mamá paga: ¿multar a los padres de los chicos que hacen bullying es la solución?

Por Isabella Di Pollina
La Ciudad

Nene rompe, mamá paga: ¿multar a los padres de los chicos que hacen bullying es la solución?

El estacionamiento medido que se viene: horario, zonas, tarifa, app, beneficios y multas

El estacionamiento medido que se viene: horario, zonas, tarifa, app, beneficios y multas

Lanzan circuitos turísticos para recorrer cinco barrios emblemáticos de Rosario

Lanzan circuitos turísticos para recorrer cinco barrios emblemáticos de Rosario

Dengue: no hay casos confirmados en el arranque de la temporada en la provincia

Dengue: no hay casos confirmados en el arranque de la temporada en la provincia

Milei compartió un acto con Presti, el designado ministro de Defensa
Política

Milei compartió un acto con Presti, el designado ministro de Defensa

Guiño de Milei a Estudiantes en la polémica por el pasillo de espaldas a Central
Política

Guiño de Milei a Estudiantes en la polémica por el pasillo de espaldas a Central

Central retoma los entrenamientos tras el duro golpe que le dio Estudiantes

Por Elbio Evangeliste
Ovación

Central retoma los entrenamientos tras el duro golpe que le dio Estudiantes

Un histórico de la selección argentina de fútbol jugará un torneo de golf de Rosario

Por Rodolfo Parody
Ovación

Un histórico de la selección argentina de fútbol jugará un torneo de golf de Rosario

Adolf Hitler se encamina a la reelección como concejal en Namibia
Información General

Adolf Hitler se encamina a la reelección como concejal en Namibia

El dólar oficial subió más de 1 por ciento y el blue se disparó en Rosario
Economía

El dólar oficial subió más de 1 por ciento y el blue se disparó en Rosario

El Indec corrigió sus cifras y vio crecer la economía en julio, agosto y septiembre
Economía

El Indec corrigió sus cifras y vio crecer la economía en julio, agosto y septiembre

La actividad industrial cayó 2 por ciento en octubre, según la UIA
Economía

La actividad industrial cayó 2 por ciento en octubre, según la UIA

Salvador Trapani precisa con urgencia un medicamento pero Iapos se demora

Por Florencia O’Keeffe

Salud

Salvador Trapani precisa con urgencia un medicamento pero Iapos se demora

Seis años y ocho meses de cárcel a un ex-Estudiantes por abuso sexual: irá preso
OVACIÓN

Seis años y ocho meses de cárcel a un ex-Estudiantes por abuso sexual: irá preso

Caso Ivana Garcilazo: postergan la última jornada de la audiencia preliminar
Policiales

Caso Ivana Garcilazo: postergan la última jornada de la audiencia preliminar

Expareja de Carlos Telleldín lo denunció por violencia y amenazas
Información General

Expareja de Carlos Telleldín lo denunció por "violencia y amenazas"

Aguas Santafesinas aumentó la tarifa en Rosario: ¿por qué no afecta a todos?
La Ciudad

Aguas Santafesinas aumentó la tarifa en Rosario: ¿por qué no afecta a todos?

Choque en cadena en el ingreso a Rosario por la autopista a Córdoba
LA CIUDAD

Choque en cadena en el ingreso a Rosario por la autopista a Córdoba

Larga la rosca por el presupuesto de Santa Fe: ministros a Diputados y reclamos en la mesa

Por Facundo Borrego
Economía

Larga la rosca por el presupuesto de Santa Fe: ministros a Diputados y reclamos en la mesa

Villa G. Gálvez: la oposición pide intervención barrial para el conflicto de la EPE
Política

Villa G. Gálvez: la oposición pide intervención barrial para el conflicto de la EPE

Controles de alcohol en el río: se hicieron 69 testeos y apenas hubo 3 positivos
La Ciudad

Controles de alcohol en el río: se hicieron 69 testeos y apenas hubo 3 positivos

Le patearon la grúa en un control de alcoholemia y sacó un arma: todos presos
Policiales

Le patearon la grúa en un control de alcoholemia y sacó un arma: todos presos

Desde Aguas Santafesinas afirman que en Rosario no hay riesgo de arsénico
La Ciudad

Desde Aguas Santafesinas afirman que en Rosario no hay riesgo de arsénico

Ya está disponible la vacuna argentina contra el cáncer de piel
Salud

Ya está disponible la vacuna argentina contra el cáncer de piel