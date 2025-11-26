Fray Luis Beltrán: investigan la muerte de un hombre dentro de un galpón

El encargado del establecimiento lo encontró sin vida este miércoles cuando fue a trabajar. Creen que se cayó del techo al pisar una franja de fibra de vidrio que se rompió

La Policía de Investigaciones interviene en el caso de la muerte de un hombre en un galpón en Fray Luis Beltrán

La policía de Fray Luis Beltrán , en el departamento San Lorenzo, investiga la muerte dudosa de un hombre cuyo cadáver fue hallado este miércoles a la mañana en un galpón ubicado en Facundo Quiroga 699.

Si bien faltan pericias y medidas judiciales por concretar, la hipótesis más fuerte que manejan fuentes policiales es que esa persona habría caído de altura en un presunto intento de robo. La policía reportó que una franja de fibra de vidrio del techo del establecimiento rota.

El incidente se registró a las 7 de hoy cuando un hombre identificado con las iniciales G.G., de 44 años, encargado del lugar, abrió la puerta de acceso del galpón ubicado y se encontró con el cuerpo de una persona tendido en el piso y ya sin signos vitales.

Poco después acudieron al lugar efectivos de la policía de la Unidad Regional XVII y de la Policía de Investigaciones para realizar todas pericias al respecto. Por el momento no se pudo identificar a la persona fallecida.

Los voceros indicaron que una de las franjas de fibra de vidrio del techo del galpón estaba rota. Por eso se sospecha que la persona pudo haber caído desde altura cuando merodeaba por el lugar, quizás con intenciones de robo. De todas maneras, la investigación está abierta para determinar las circunstancias en que ocurrió el accidente