La Capital | La Ciudad | terrazas

Nuevas reglas para las terrazas en Rosario: promueven el uso de espacio compartidos

La norma abre la puerta a que más edificios incorporen áreas sociales en sus terrazas. Cuáles son los requisitos

25 de noviembre 2025 · 15:17hs
Quinchos

Quinchos, salones y áreas verdes. Se podrán transformar las terrazas en Rosario

El Concejo Municipal de Rosario aprobó una ordenanza que habilita la construcción de quinchos, salones y otros espacios de uso común en las terrazas de los edificios, bajo un esquema reglado que busca ordenar y transparentar este tipo de obras en toda la ciudad. La medida fue votada por 19 concejales a favor y 7 en contra, tras un debate que cruzó a los principales bloques.

La norma establece dos parámetros centrales: las construcciones no podrán superar los 3 metros de altura ni ocupar más del 60% de la azotea. Además, no podrán constituirse como unidades independientes ni destinarse a uso comercial, residencial o con fines de lucro. Solo estarán permitidos como espacios de uso común, recreativo o social.

También se incorpora la obligación de abonar la contribución compensatoria por aprovechamiento exceptivo de altura, un mecanismo habitual cuando se solicita una excepción urbanística.

Además, las construcciones deberán respetar retiros obligatorios de la línea municipal y de las medianeras, de modo que los nuevos volúmenes no sean visibles desde la vía pública.

"Democratizar el acceso a espacios comunes"

El concejal Agapito Blanco recordó que la propuesta tiene historia. “En mi primera gestión propuse que todos los edificios pudieran hacer un quincho en la terraza sin que eso computara altura. Al principio se aprobó parcialmente, solo para edificios existentes. Después se amplió a algunos corredores urbanos. Ahora el Ejecutivo toma esa ordenanza, la ordena y la amplía para que rija de manera general”, explicó.

“Hasta hace poco, solo los edificios de alto poder adquisitivo podían permitirse un quincho en la terraza. ¿Por qué? Porque para construirlo tenían que sacrificar una unidad vendible. Esa ecuación encarecía los proyectos y hacía que ese tipo de espacios quedaran circunscritos a edificios de categoría”, explicó.

Blanco sostuvo que el objetivo de la ordenanza es democratizar el acceso a esos espacios comunes, sin penalizar la economía de los emprendimientos.

Buscamos que cualquier edificio de Rosario —de cualquier rango y valor— pueda contar con un espacio de uso múltiple en su terraza sin computar altura. Así, los desarrolladores no pierden metros cuadrados vendibles y los vecinos ganan un lugar para usar y disfrutar. Esto vale tanto para nuevas obras como para los más de cinco mil edificios existentes que nunca pudieron tener este tipo de instalaciones”, agregó.

>> Leer más: ¿Cuánta rentabilidad suman los espacios al aire libre en los bares rosarinos?

Para el edil, la nueva regulación “pone orden” a una idea que ya había tenido instancias previas de aplicación parcial, primero solo en edificios existentes y luego en algunos corredores urbanos.

Más verde y mejor calidad ambiental

El concejal Fabrizio Fiatti destacó que la excepción se combinará con una exigencia ambiental. “Se trata de permitir espacios compartidos y recreativos en terrazas, priorizando la vida interior de los edificios. Como el volumen es imperceptible desde la vía pública y suma suelo verde, urbanísticamente es una solución satisfactoria”, señaló.

La ordenanza incorpora la obligación de sumar superficies verdes en las terrazas, ya sea con cubierta vegetal, macetas de gran porte o techos verdes, una medida que apunta a mejorar el paisaje urbano y contribuir a la regulación térmica de los edificios.

>> Leer más: Advierten sobre los riesgos de instalar piletas de lona en balcones o terrazas

Regular lo que ya existe

Los bloques que acompañaron la medida subrayaron que la norma aporta un marco claro para obras que en muchos casos se realizaban sin regulación. Consideran que permitirá mejorar la calidad de vida dentro de los consorcios sin generar nuevas unidades ni aumentar la densidad edilicia.

Desde la oposición cuestionaron que la medida podría terminar favoreciendo a las grandes desarrolladoras. Sostuvieron que, al habilitar más superficie utilizable sin computar altura, los proyectos de mayor escala serían los principales beneficiados. También advirtieron que la norma podría abrir la puerta a “excepciones encubiertas” si no se controla rigurosamente su aplicación.

Noticias relacionadas
Desvíos por 25N en Rosario

Marcha del 25N: habrá cortes y desvíos en el centro de la ciudad

La factura de Aguas Santafesinas SA incluye un nuevo cargo.

Aguas Santafesinas aumentó la tarifa en Rosario: ¿por qué no afecta a todos los usuarios?

Las periodistas y escritoras Ingrid Beck y Mariana Carabajal vuelven a Rosario con Encendidas en Vivo 

"Encendidas", el espectáculo de Carabajal y Beck sobre la menopausia, regresa a Rosario

En Rosario no habría una presencia preocupante de arsénico en el agua, según aseguraron desde Aguas Santafesinas

Desde Aguas Santafesinas afirman que en Rosario no hay ningún riesgo de arsénico en el agua

Ver comentarios

Las más leídas

Newells: un técnico que es visto con buenos ojos por la mayoría de los candidatos

Newell's: un técnico que es visto con buenos ojos por la mayoría de los candidatos

Salvador Trapani necesita un medicamento en forma urgente pero Iapos demora la entrega

Salvador Trapani necesita un medicamento en forma urgente pero Iapos demora la entrega

Choque en cadena de ocho vehículos en el ingreso a Rosario por la autopista a Córdoba

Choque en cadena de ocho vehículos en el ingreso a Rosario por la autopista a Córdoba

Le patearon la grúa en un control de alcoholemia, sacó un arma y terminaron todos presos

Le patearon la grúa en un control de alcoholemia, sacó un arma y terminaron todos presos

Lo último

A cinco años de la muerte de Maradona: un solo equipo de los que jugó Diego no lo recordó

A cinco años de la muerte de Maradona: un solo equipo de los que jugó Diego no lo recordó

Newells debe 30 millones de dólares, según un informe de la comisión fiscalizadora

Newell's debe 30 millones de dólares, según un informe de la comisión fiscalizadora

Fantino se metió en la polémica con la AFA y destrozó a Verón: Es un soberbio

Fantino se metió en la polémica con la AFA y destrozó a Verón: "Es un soberbio"

Newell's debe 30 millones de dólares, según un informe de la comisión fiscalizadora

Según el informe que dio a conocer a los socios, ante la falta de la asamblea general ordinaria, el club tiene un déficit mensual de entre 600 y 700 mil dólares

Newells debe 30 millones de dólares, según un informe de la comisión fiscalizadora

Por Hernán Cabrera
El dólar oficial subió más de 1% y el blue se disparó en Rosario tras el fin de semana extralargo
Economía

El dólar oficial subió más de 1% y el blue se disparó en Rosario tras el fin de semana extralargo

Fantino se metió en la polémica con la AFA y destrozó a Verón: Es un soberbio
Ovación

Fantino se metió en la polémica con la AFA y destrozó a Verón: "Es un soberbio"

Aguas Santafesinas aumentó la tarifa en Rosario: ¿por qué no afecta a todos los usuarios?
La Ciudad

Aguas Santafesinas aumentó la tarifa en Rosario: ¿por qué no afecta a todos los usuarios?

Autolavados de perros en Rosario: una tendencia que crece y promete cambiar la forma de bañar a las mascotas

Por Nachi Saieg

La Ciudad

Autolavados de perros en Rosario: una tendencia que crece y promete cambiar la forma de bañar a las mascotas

Seis años y ocho meses de cárcel a un futbolista que jugó en Estudiantes por abuso sexual: irá preso
OVACIÓN

Seis años y ocho meses de cárcel a un futbolista que jugó en Estudiantes por abuso sexual: irá preso

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Newells: un técnico que es visto con buenos ojos por la mayoría de los candidatos

Newell's: un técnico que es visto con buenos ojos por la mayoría de los candidatos

Salvador Trapani necesita un medicamento en forma urgente pero Iapos demora la entrega

Salvador Trapani necesita un medicamento en forma urgente pero Iapos demora la entrega

Choque en cadena de ocho vehículos en el ingreso a Rosario por la autopista a Córdoba

Choque en cadena de ocho vehículos en el ingreso a Rosario por la autopista a Córdoba

Le patearon la grúa en un control de alcoholemia, sacó un arma y terminaron todos presos

Le patearon la grúa en un control de alcoholemia, sacó un arma y terminaron todos presos

La policía hot suspendida dijo que filmó los videos por necesidad

La "policía hot" suspendida dijo que filmó los videos "por necesidad"

Ovación
Newells debe 30 millones de dólares, según un informe de la comisión fiscalizadora

Por Hernán Cabrera
Ovación

Newell's debe 30 millones de dólares, según un informe de la comisión fiscalizadora

Newells debe 30 millones de dólares, según un informe de la comisión fiscalizadora

Newell's debe 30 millones de dólares, según un informe de la comisión fiscalizadora

Fantino se metió en la polémica con la AFA y destrozó a Verón: Es un soberbio

Fantino se metió en la polémica con la AFA y destrozó a Verón: "Es un soberbio"

Sturzenegger apuntó contra Tapia: difundió un informe que acusa de favoritismo arbitral a Barracas Central

Sturzenegger apuntó contra Tapia: difundió un informe que acusa de favoritismo arbitral a Barracas Central

Policiales
Caso Ivana Garcilazo: la última jornada de la audiencia preliminar se postergó para el miércoles
Policiales

Caso Ivana Garcilazo: la última jornada de la audiencia preliminar se postergó para el miércoles

Le patearon la grúa en un control de alcoholemia, sacó un arma y terminaron todos presos

Le patearon la grúa en un control de alcoholemia, sacó un arma y terminaron todos presos

Condenan a un policía por encubrir un asesinato a tiros de hace nueve años en Santa Fe

Condenan a un policía por encubrir un asesinato a tiros de hace nueve años en Santa Fe

Inquietud en la familia de Ivana Garcilazo por estudio psicológico a un acusado del crimen

Inquietud en la familia de Ivana Garcilazo por estudio psicológico a un acusado del crimen

La Ciudad
Los organismos musicales municipales se unen para homenajear a Piazzolla en El Círculo
La Ciudad

Los organismos musicales municipales se unen para homenajear a Piazzolla en El Círculo

Marcha del 25N: habrá cortes y desvíos en el centro de la ciudad

Marcha del 25N: habrá cortes y desvíos en el centro de la ciudad

Nuevas reglas para las terrazas en Rosario: promueven el uso de espacio compartidos

Nuevas reglas para las terrazas en Rosario: promueven el uso de espacio compartidos

Aguas Santafesinas aumentó la tarifa en Rosario: ¿por qué no afecta a todos los usuarios?

Aguas Santafesinas aumentó la tarifa en Rosario: ¿por qué no afecta a todos los usuarios?

Inquietud en la familia de Ivana Garcilazo por estudio psicológico a un acusado del crimen
Policiales

Inquietud en la familia de Ivana Garcilazo por estudio psicológico a un acusado del crimen

Camino a un congreso encabezado por Kicillof, volcó un micro y murieron dos personas
Información General

Camino a un congreso encabezado por Kicillof, volcó un micro y murieron dos personas

Fin de semana largo: en Santa Fe hubo un 75% de ocupación hotelera
La Ciudad

Fin de semana largo: en Santa Fe hubo un 75% de ocupación hotelera

El tiempo en Rosario: un martes caluroso antes de un miércoles casi veraniego
La Ciudad

El tiempo en Rosario: un martes caluroso antes de un miércoles casi veraniego

¿Cuánto falta para el próximo feriado y último finde largo de 2025?
La Ciudad

¿Cuánto falta para el próximo feriado y último finde largo de 2025?

A correr bandeja en mano: se viene la carrera de mozos y camareras
La Ciudad

A correr bandeja en mano: se viene la carrera de mozos y camareras

Estudiantes de la Patria: medios e influencer libertarios festejaron la derrota de Central
ovacion

"Estudiantes de la Patria": medios e influencer libertarios festejaron la derrota de Central

La Sole se reencontró con su primer novio mientras recorría Arequito
Zoom

La Sole se reencontró con su primer novio mientras recorría Arequito

El gurú rosarino del blue reveló la joyita en la que aconseja invertir ahora
Economía

El gurú rosarino del blue reveló la "joyita" en la que aconseja invertir ahora

Condenan a un policía por encubrir un asesinato a tiros de hace nueve años en Santa Fe
Policiales

Condenan a un policía por encubrir un asesinato a tiros de hace nueve años en Santa Fe

Se registraron ataques a tiros, agresiones familiares y una joven apuñalada
Policiales

Se registraron ataques a tiros, agresiones familiares y una joven apuñalada

Continúa la novela del pasillo de espaldas en el Gigante: la AFA pide explicaciones a Estudiantes
Ovación

Continúa la novela del pasillo de espaldas en el Gigante: la AFA pide explicaciones a Estudiantes

Newells: un técnico que es visto con buenos ojos por la mayoría de los candidatos

Por Lucas Vitantonio
Ovación

Newell's: un técnico que es visto con buenos ojos por la mayoría de los candidatos

Denuncian posible red de explotación sexual detrás de la policía suspendida
Información General

Denuncian posible red de explotación sexual detrás de la policía suspendida

La policía hot suspendida dijo que filmó los videos por necesidad
Información General

La "policía hot" suspendida dijo que filmó los videos "por necesidad"

Emotivo triunfo de Racing: lo dio vuelta en el adicional y pasó a cuartos de final
Ovación

Emotivo triunfo de Racing: lo dio vuelta en el adicional y pasó a cuartos de final

Barracas Central, de puro guapo: lo ganó en el final del alargue y con uno menos
Ovación

Barracas Central, de puro guapo: lo ganó en el final del alargue y con uno menos

Buscan a un desparecido en el río Paraná luego del choque de su embarcación
La Región

Buscan a un desparecido en el río Paraná luego del choque de su embarcación

Feriados: cuándo es el último fin de semana largo del 2025 en Argentina
Información General

Feriados: cuándo es el último fin de semana largo del 2025 en Argentina

Tailandia: iban a cremarla pero descubrieron que estaba viva dentro del ataúd
Información General

Tailandia: iban a cremarla pero descubrieron que estaba viva dentro del ataúd