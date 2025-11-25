La actividad industrial cayó 2 % en octubre, según la UIA De acuerdo a la medición de la central fabril, hubo comportamientos dispares en la construcción y el sector metalmecánico. La producción de maquinaria agrícola bajó. Cayeron las exportaciones a Brasil 25 de noviembre 2025 · 21:05hs

Foto: La Capital / Celina Mutti Lovera. La producción de maquinaria agrícola cayó en octubre, según la UIA.

La actividad industrial cayó 2 % interanual en octubre, de acuerdo a la medición que realiza mensualmente el centro de estudios de la Unión Industrial Argentina (UIA). La estimación se basó en datos de consumo de energía eléctrica, demanda industrial y consultas a líderes del sector.

Los primeros datos disponibles para octubre muestran un comportamiento dispar, con algunos indicadores con crecimiento y otra parte permaneciendo en niveles similares respecto a septiembre. El indicador presentó una leve suba de 0,3% respecto del mes anterior.

Rubro por rubro De acuerdo a la información disponible al momento, la producción vinculada a la construcción presentó en el mes de octubre un comportamiento dispar ya que si bien los despachos de cemento crecieron de forma mensual 5,4%, el índice Construya, que mide las ventas de productos para la construcción, cayó 2,2%. El sector presenta bajas por encima del 20% respecto a 2022 y 2023 y una demanda interna aún debilitada.

En tanto, la producción de metales básicos (3,5%) y el complejo metalmecánico (0,3%) presentó un comportamiento positivo luego del bajo desempeño del mes anterior. En menor medida, creció la producción de bebidas (1,6%) y la producción de autos (1,2%), este último impulsado por las ventas al mercado externo. Por el contrario, cayó el patentamiento de maquinaria industrial (-8%).

Las exportaciones hacia Brasil cayeron respecto al mes de septiembre (-6,2%), influenciadas en parte por la baja en las exportaciones de productos primarios luego de la disminución temporal de las retenciones al agro en septiembre. Los datos confirmados y las estimaciones dan cuenta de que, en el nivel acumulado, la actividad industrial aún se encuentra estancada.