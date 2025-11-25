La actividad industrial cayó 2 % en octubre, según la UIA

OVACIÓN
Seis años y ocho meses de cárcel a un ex-Estudiantes por abuso sexual: irá preso
Policiales
Caso Ivana Garcilazo: postergan la última jornada de la audiencia preliminar
Información General
Expareja de Carlos Telleldín lo denunció por "violencia y amenazas"
La Ciudad
Aguas Santafesinas aumentó la tarifa en Rosario: ¿por qué no afecta a todos?
LA CIUDAD
Choque en cadena en el ingreso a Rosario por la autopista a Córdoba
Política
Villa G. Gálvez: la oposición pide intervención barrial para el conflicto de la EPE
La Ciudad
Controles de alcohol en el río: se hicieron 69 testeos y apenas hubo 3 positivos
Policiales
Le patearon la grúa en un control de alcoholemia y sacó un arma: todos presos
La Ciudad
Desde Aguas Santafesinas afirman que en Rosario no hay riesgo de arsénico
Economía
Rosca por el presupuesto de Santa Fe: ministros a Diputados y reclamos
La Ciudad
Crece la tendencia de alquilar trajes para graduaciones y casamientos
Salud
Ya está disponible la vacuna argentina contra el cáncer de piel
La Ciudad
"Entre cuerdas y letras" cierra el año con una gala solidaria en La Comedia
Policiales
Inquietud en la familia de Ivana Garcilazo por estudio psicológico a un acusado
Información General
Volcó un micro y murieron dos personas que iban a un congreso con Kicillof
La Ciudad
Fin de semana largo: en Santa Fe hubo un 75 % de ocupación hotelera
La Ciudad
¿Cuánto falta para el próximo feriado y último finde largo de 2025?
La Ciudad
A correr bandeja en mano: se viene la carrera de mozos y camareras
ovacion
Medios e influencers libertarios festejaron la derrota de Central
Zoom
La Sole se reencontró con su primer novio mientras recorría Arequito