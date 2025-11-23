Los goles de Miguel Merentiel para que Boca avance a cuartos y ahora espere a Argentinos Juniors

Boca sacó a Talleres, conducido por Carlos Tevez, gracias a un gol en cada tiempo de la Bestia Merentiel. Sigue soñando con el torneo Clausura

En un partido con muchas connotaciones, Boca hizo pesar la localía y se impuso a Talleres 2 a 0 en La Bombonera, con dos gritos de Miguel Merentie l, uno en cada tiempo. Ahora enfrentará a Argentinos Juniors en los cuartos de final. Al final del primer tiempo, Agustín Marchesín contuvo un penal.

Se habló mucho de este partido, porque a una instancia eliminatoria como esta uno de los quedaba afuera. Y el que llegó a la Bombonera fue Carlos Tevez, nada menos, dirigiendo a Talleres. El ídolo xeneize está enemistado con el otro gran referente, el presidente Juan Román Riquelme y de hecho el Apache apoyó al candidato de Mauricio Macri en las últimas elecciones.

Pero en la cancha no hubo mucho lugar a dudas. Boca fue mejor que Talleres, pese al buen comienzo del equipo cordobés, e impuso su mejor andar en el torneo ante un rival que estuvo muy acosado por el descenso hasta las últimas fechas . Y en el resultado lo plasmó con los goles de Merentiel.

En realidad, el primero de ellos bien se lo pudieron a Lautaro Di Lollo, que cabeceó bárbaro el córner desde la derecha de Leandro Paredes, la pelota pegó en el travesaño, en el palo y pareció que había traspasado la línea de meta. Pero ni lerdo ni perezoso, atento como todo 9 que se precie de tal, el uruguayo corrió hacia el balón, puso la cabeza y la aseguró al fondo. Iban 28 minutos.

>>Leer más: Boca soltó una camiseta al aire en homenaje a Miguel Russo y apareció muy lejos: quién la encontró y dónde

Claro que Boca tuvo momentos malos en el año pese al mejor andar de los últimos tiempos y por eso estaba destinado a sufrir. Fue cuando al final del primer tiempo, una mano evidente del Changuito Zeballos se interpuso al centro desde la derecha de Talleres del ex Newell’s Augusto Schott. Penal, remate a colocar de Mateo Cáceres y brillante intervención de Marchesín para irse al vestuario ganando.

Fue tan importante esa atajada, que Boca empezó a saborear la victoria en el inicio mismo del complemento, cuando Merentiel fue con todo a buscar el centro de Lautaro Blanco y conectó a la red para el segundo que sería el definitivo.

Argentinos Juniors espera en cuartos

El próximo rival de Boca será el próximo fin de semana Argentinos Juniors, que viene de eliminar a Vélez de visitante, también 2 a 0 y con goles de un solo jugador: Hernán López Muñoz. Será de nuevo en la Bombonera, porque el equipo de Claudio Ubeda terminó líder de la zona A.

Si avanza en cuartos, en las semifinales Boca podría enfrentarse nada menos que a River, pero claro que el equipo de Marcelo Gallardo antes tiene que eliminar este lunes a Racing y luego al vencedor de la llave Lanús-Tigre que juegan el miércoles, debido a que los granates disputaron (y ganaron) la Copa Sudamericana este sábado último ante Atlético Mineiro por penales.

>>Leer más: Gallardo se equivocó feo: dijo que a Di María y Paredes "les iba a costar muchísimo" y hoy la rompen en Central y Boca

Boca viene en alza hace rato, se nota, y se deshizo de Talleres y de Tevez. Toda la confianza para ir por más.

El turno de River ante Racing

Los playoffs del Clausura continúan con el desarrollo de tres partidos a todo o nada. El plato fuerte es el duelo en Avellaneda, donde Racing recibirá a River, por los octavos de final, en busca de un triunfo que le permita tomarse revancha de la eliminación del mes pasado en la Copa Argentina.

El encuentro, que finalmente se jugará con público en el estadio Presidente Perón, está programado para las 19.15 y se podrá ver a través de Espn Premium. El árbitro designado es Facundo Tello, mientras que en el VAR estará Yamil Possi.

Racing llega a esta instancia luego de un impresionante sprint final en la fase regular.

River, por su parte, atraviesa un momento flojísimo y complicó seriamente su clasificación a la Copa Libertadores 2026. Esto se debe a que terminó cuarto en la tabla anual y para meterse en la próxima edición del torneo de clubes más importante de América debe ser campeón o esperar a si se le abre un cupo extra.

En tanto, Riestra y Barracas Central se enfrentarán a las 17 en el Estadio Guillermo Laza por TNT Sports. Y Unión recibe a Gimnasia en el estadio 15 de Abril, desde las 22, por ESPN Premium.