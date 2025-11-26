Imputan a otro miembro de Los Menores: "Se quieren comer el mundo estos pendejos"

En la imputación a Kevin Alba, de 21 años, se conocieron conversaciones de su familia preocupada por el devenir delictivo del joven que quedó preso este martes

Un joven de 21 años fue imputado este martes como miembro de la banda Los Menores , la organización criminal surgida en el barrio 7 de Septiembre que tiene a su jefe Matías Gazzani como el prófugo más buscado de la provincia. Kevin Alba, de 21 años, quedó en prisión preventiva al ser acusado como un integrante activo de este grupo que copó el narcomenudeo varios barrios del noroeste y norte de la ciudad.

La fiscal Georgina Pairola le imputó el delito de asociación ilícita en carácter de miembro. Según describió en la acusación, el joven se ocupaba de la venta de drogas y de cometer hecho violentos como robos contra vecinos intimidaciones a grupos rivales. También guardaba armas en su casa, lo cual en varias ocasiones le generó conflicto con familiares.

Ante la imputación de la Fiscalía, el juez Fernando Sosa confirmó la prisión preventiva de Alba por el plazo de ley. Así se suma otra decena de integrantes de Los Menores ya detenidos e imputados. Mientras que Matías Gazzani, sindicado líder de la organización, continúa prófugo al igual que otros miembros.

"Va a terminar preso o muerto"

En octubre de 2023, cuando la banda Los Menores ya había sido mencionada en investigaciones judiciales, Kevin Alba fue aprehendido y su celular secuestrado en un procedimiento por portación de armas por el que fue imputado otro joven. Dos meses después fue allanado su domicilio, ubicado en el barrio 7 de Septiembre, donde la policía secuestró teléfonos de sus familiares del cual la Fiscalía extrajo evidencias.

>> Leer más: Quién es Matías Gazzani: del rumor del barrio a la recompensa millonaria por su captura

Para entonces, según consta en conversaciones halladas en esos celulares, la familia de Kevin estaba preocupada por la participación del joven y otro hermano en la banda Los Menores. En el barrio el grupo ya era conocido por su nombre propio y en esas charlas se menciona que vendían drogas y robaban. "Anda rebelde mal, hagan algo con ese pibe porque va a terminar preso o muerto", le avisó un hermano mayo de Kevin a su padre.

"Anoche le robó la bicicleta a un vecino y el celu. Eso porque venden droga y se creen vivos", contó el hombre. "Esos Menores están portándose mal.. se quieren comer el mundo estos pendejos, van a tirar tiros a cualquiera", agregó. En otras conversaciones aparecieron fotos de un arma que Kevin guardaba en su casa.

Los Menores en la Justicia

La banda Los Menores comenzó a ser mencionada públicamente a mediados de 2023 tras una serie de homicidios en el barrio Stella Maris, lindero al 7 de Septiembre, donde mantuvieron enfrentamientos con otra banda. A fines de 2024 tomaron más relevancia cuando fueron mencionados en la investigación por el doble homicidio de Andrés "Pillín" Bracamonte y Daniel "Rana" Attardo, capos de la barra brava de Rosario Central.

>> Leer más: Un conflicto con "La Banda de los Menores", antesala del asesinato de un joven en la zona noroeste

Con el avance de la investigación en Fiscalía se supo que comenzaron a operar en el barrio 7 de Septiembre al menos desde 2020. Desde entonces era mencionado Matías Gazzani como uno de sus referentes, aunque recién tres años después se activó un pedido de captura en su contra. En septiembre pasado la banda comenzó a ser imputada con su líder prófugo y el nuevo jefe de la barra de Central, Lautaro "Laucha" Ghiselli, acusado como organizador.

Además de Ghiselli, por debajo de la jefatura que le atribuyen al prófugo Gazzani están como organizadores Alejandro "Gordo Ale" Leguizamón, de 36 años; Ezequiel "Menor" Dilascio, de 19 años; y Matías Guerra de 24 años. Como miembros fueron acusados Dylan "Sarampa" Bartozetti, de 23 años; Diego "Ceja" Aguirre, de 21 años; Kevin "Huesito" De los Santos, de 19 años; Mirko "Yedro" Benítez, de 18 años; Lucas Medina, de 37 años y Germán Hermosín, de 33 años.