La Capital | Policiales | Juicio

Comenzó el juicio por el doble crimen de una madre y su hija: "Víctimas completamente inocentes"

El fiscal Patricio Saldutti adelantó que pedirá prisión perpetua para los cuatro acusados por los asesinatos de Claudia Del Debbio y su hija Virginia Ferreyra

26 de noviembre 2025 · 09:51hs
Allegados a las víctimas pidieron justicia al inicio del juicio. 

Foto: Sebastián Suárez Meccia / La Capital.

Allegados a las víctimas pidieron justicia al inicio del juicio. 
Comenzó el juicio por el doble crimen de una madre y su hija: Víctimas completamente inocentes

Comenzó el juicio por el doble crimen de una madre y su hija: Víctimas completamente inocentes

Este miércoles, comenzó el juicio oral y público por los asesinatos de Claudia Del Debbio y Virginia Ferreyra, madre e hija que en julio de 2022 fueron víctimas de un ataque al voleo cuando estaban en una parada de colectivos de la zona sur de Rosario. Los acusados son cuatro y enfrentan un pedido de prisión perpetua por el doble crimen que, según la teoría de la Fiscalía, fue instigado desde la cárcel por el recluso René "Brujo" Ungaro.

>> Leer más: Arranca el juicio por el ataque narco que asesinó a madre e hija en una parada de colectivo

"Fue uno de los primeros crímenes donde encontramos a víctimas completamente inocentes y ajenas a cualquier conflicto", explicó esta mañana el fiscal Patricio Saldutti. Junto a sus pares Adrián Spelta y Franco Carbone estarán al frente de la acusación en el debate que también juzgará una doble tentativa de homicidio y una intimidación pública por un ataque al Centro Municipal de Distrito Sur, todos hechos ocurridos en julio de 2022.

WhatsApp Image 2025-11-26 at 08.53.04

Claudia Del Debbio y su hija Virginia Ferreyra fueron baleadas cuando estaban en la parada de colectivos de Isola y Maestro Santafesino, frente a la torre 11 de un monoblock que era base de la banda del Brujo Ungaro. "El motivo era adoctrinar el barrio y esa torre, que le respondía a él y en el último tiempo estaba cambiando esa situación", explicó Saldutti.

El crimen de Virginia Ferreyra y Claudia Del Debbio

El sábado 23 de julio de 2022, cerca de las 19, Claudia Del Debbio decidió acompañar a su hija Virginia Ferreyra a la parada de colectivos de Isola y Maestro Santafesino. Mientras esperaban el transporte, un Peugeot 308 negro apareció en escena y un hombre, que para la Fiscalía es Lautaro Cortez, bajó del auto y comenzó a disparar en dirección a las mujeres. Los disparos también hirieron a un adolescente de 16 años que estaba en la plaza ubicada detrás de la parada.

Claudia Deldebbio y Virginia Ferreyra.jpg
Virginia Ferreyra y su mamá, Claudia Deldebbio, atacadas a balazos en la zona de Isola y Maestros Santafesinos.

Virginia Ferreyra y su mamá, Claudia Deldebbio, atacadas a balazos en la zona de Isola y Maestros Santafesinos.

Claudia Del Debbio, de 58 años, murió en el acto. Su hija Virginia, de 32 años y profesora de danzas árabes, estuvo dos meses internada en el Hospital Clemente Álvarez y murió el 24 de septiembre de 2022. El caso generó impacto público y fue uno de los primeros que visibilizó una problemática que tiempo antes se había instalado en Rosario: el asesinato de personas ajenas a disputas entre bandas, ya sea por error o para dar mensajes de intimidación pública.

>> Leer más: Crimen en la parada de colectivos: una disputa entre bandas que deja cadáveres en las calles

Para la Fiscalía la planificación y logística estuvo a cargo de Cara de Burro Martínez, quien siguió las directivas del Brujo Ungaro y puso a disposición a los autores materiales del ataque. Fernando Cortez, apuntado de manejar el auto, y su hijo Lautaro Cortez fueron detenidos el 8 de septiembre de 2022. Luego de ser aprehendido, Cortez padre también quedó vinculado a la balacera contra el Centro Municipal de Distrito Sur por el que también será juzgado en este debate.

A juicio con pedidos de perpetua

Los imputados como instigadores son René Ungaro, que estaba preso en una cárcel federal, y Nicolás Alberto “Cara de burro” Martínez, detenido entonces en el penal de Coronda. Mientras los acusados como autores materiales son Fernando David Cortez y su hijo Lautaro José Cortez. La Fiscalía pidió la pena de prisión perpetua para los cuatro, acusados por homicidio doblemente calificado por concurso premeditado de personas y por promesa remuneratoria. Los jueces a cargo del juicio Alejandro Negroni, Facundo Becerra y Gonzalo López Quintana.

WhatsApp Image 2025-11-26 at 08.53.04 (1)

La Fiscalía considera que René Ungaro, que quedó preso hace 15 años por un homicidio y desde allí creció como mandamás de una banda narco, ofreció 30 mil pesos por cada muerto que dejara un ataque en los Fonavi del barrio Parque del Mercado. El objetivo fue demostrar poder en uno de los territorios en los que operaba y que disputaba con otros grupos.

>> Leer más: Ofrecen recompensa para encontrar a cómplices del doble crimen de madre e hija en zona sur

De acuerdo a lo investigado por la Fiscalía, en el hecho participaron al menos otras dos personas. La investigación acreditó que iban en el mismo auto en el que se movieron los Cortez, pero no fueron identificados. En ese marco, este mes el gobierno de Santa Fe anunció que elevó la recompensa a 16 millones de pesos para quien aporte información que sirva para dar con los otros partícipes del doble crimen.

Noticias relacionadas
Se desarrolla la tercera audiencia del juicio por la causa Cuadernos.

Causa Cuadernos: Cristina hizo su descargo en la nueva audiencia del juicio

Erika, hija de María de los Angeles Paris, junto a los abogados querellantes en el juicio por la muerte de la bibliotecaria.

Por qué fue clave la segunda autopsia sobre la muerte de María de los Ángeles Paris

Erica Paris, exhibe una foto de su mamá en el arranque del juicio a cinco policías por el hecho ocurrido en la seccional 10ª en junio de 2017.

María de los Ángeles Paris: el juicio arrancó con un renovado reclamo de justicia

Personal policial de Fray Luis Beltrán realiza las primeras medidas en el galpón donde hallaron a un hombre sin vida

Fray Luis Beltrán: investigan la muerte de un hombre dentro de un galpón

Ver comentarios

Las más leídas

Estafas millonarias: prisión preventiva confirmada para dos financistas

Estafas millonarias: prisión preventiva confirmada para dos financistas

El tiempo en en Rosario: cuándo llega la lluvia a la ciudad

El tiempo en en Rosario: cuándo llega la lluvia a la ciudad

El autolavados de perros crece y promete cambiar la forma de bañar mascotas

El autolavados de perros crece y promete cambiar la forma de bañar mascotas

Fantino destrozó a Verón en la polémica con la AFA: Es un soberbio

Fantino destrozó a Verón en la polémica con la AFA: "Es un soberbio"

Lo último

Ley tributaria: cómo es el plan de Santa Fe para bajar los impuestos

Ley tributaria: cómo es el plan de Santa Fe para bajar los impuestos

La Renga estrenó disco en vivo en la previa de su gran show en Rosario

La Renga estrenó disco en vivo en la previa de su gran show en Rosario

Luciano, premiado documental sobre un hombre trans rosarino, sigue en el Cine El Cairo

"Luciano", premiado documental sobre un hombre trans rosarino, sigue en el Cine El Cairo

Comenzó el juicio por el crimen de una madre y su hija: "Víctimas completamente inocentes"

El fiscal Patricio Saldutti adelantó que pedirá prisión perpetua para los cuatro acusados por los asesinatos de Claudia Del Debbio y su hija Virginia Ferreyra
Comenzó el juicio por el crimen de una madre y su hija: Víctimas completamente inocentes
El estacionamiento medido que se viene: horario, zonas, tarifa, app, beneficios y multas
LA CIUDAD

El estacionamiento medido que se viene: horario, zonas, tarifa, app, beneficios y multas

Oliveros: murió una ciclista al ser atropellada por un camión en la ruta 11
LA REGION

Oliveros: murió una ciclista al ser atropellada por un camión en la ruta 11

Lanzan circuitos turísticos para recorrer cinco barrios emblemáticos de Rosario
La Ciudad

Lanzan circuitos turísticos para recorrer cinco barrios emblemáticos de Rosario

Black Friday 2025: todo lo que hay que saber para comprar de forma segura
Información General

Black Friday 2025: todo lo que hay que saber para comprar de forma segura

La declaración indagatoria del juez federal Gastón Salmain se postergó sobre la hora
Policiales

La declaración indagatoria del juez federal Gastón Salmain se postergó sobre la hora

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Estafas millonarias: prisión preventiva confirmada para dos financistas

Estafas millonarias: prisión preventiva confirmada para dos financistas

El tiempo en en Rosario: cuándo llega la lluvia a la ciudad

El tiempo en en Rosario: cuándo llega la lluvia a la ciudad

El autolavados de perros crece y promete cambiar la forma de bañar mascotas

El autolavados de perros crece y promete cambiar la forma de bañar mascotas

Fantino destrozó a Verón en la polémica con la AFA: Es un soberbio

Fantino destrozó a Verón en la polémica con la AFA: "Es un soberbio"

Central y el rearmado del plantel: a qué jugadores se les vence el contrato a fin de año

Central y el rearmado del plantel: a qué jugadores se les vence el contrato a fin de año

Ovación
Básquet: Las formativas de la Asociación Rosarina ya tienen sus primeros campeones
Ovación

Básquet: Las formativas de la Asociación Rosarina ya tienen sus primeros campeones

Básquet: Las formativas de la Asociación Rosarina ya tienen sus primeros campeones

Básquet: Las formativas de la Asociación Rosarina ya tienen sus primeros campeones

Central y el rearmado del plantel: a qué jugadores se les vence el contrato a fin de año

Central y el rearmado del plantel: a qué jugadores se les vence el contrato a fin de año

Se viene el sorteo del Mundial: los rivales que le pueden tocar a Argentina

Se viene el sorteo del Mundial: los rivales que le pueden tocar a Argentina

Policiales
Fray Luis Beltrán: investigan la muerte de un hombre dentro de un galpón
POLICIALES

Fray Luis Beltrán: investigan la muerte de un hombre dentro de un galpón

Comenzó el juicio por el crimen de una madre y su hija: Víctimas completamente inocentes

Comenzó el juicio por el crimen de una madre y su hija: "Víctimas completamente inocentes"

La declaración indagatoria del juez federal Gastón Salmain se postergó sobre la hora

La declaración indagatoria del juez federal Gastón Salmain se postergó sobre la hora

Tablada: ocho imputados por el ataque a tiros contra Rosa Caminos y dos de sus hijos

Tablada: ocho imputados por el ataque a tiros contra Rosa Caminos y dos de sus hijos

La Ciudad
Nene rompe, mamá paga: ¿multar a los padres de los chicos que hacen bullying es la solución?

Por Isabella Di Pollina
La Ciudad

Nene rompe, mamá paga: ¿multar a los padres de los chicos que hacen bullying es la solución?

El estacionamiento medido que se viene: horario, zonas, tarifa, app, beneficios y multas

El estacionamiento medido que se viene: horario, zonas, tarifa, app, beneficios y multas

Lanzan circuitos turísticos para recorrer cinco barrios emblemáticos de Rosario

Lanzan circuitos turísticos para recorrer cinco barrios emblemáticos de Rosario

Dengue: no hay casos confirmados en el arranque de la temporada en la provincia

Dengue: no hay casos confirmados en el arranque de la temporada en la provincia

Milei compartió un acto con Presti, el designado ministro de Defensa
Política

Milei compartió un acto con Presti, el designado ministro de Defensa

Guiño de Milei a Estudiantes en la polémica por el pasillo de espaldas a Central
Política

Guiño de Milei a Estudiantes en la polémica por el pasillo de espaldas a Central

Central retoma los entrenamientos tras el duro golpe que le dio Estudiantes

Por Elbio Evangeliste
Ovación

Central retoma los entrenamientos tras el duro golpe que le dio Estudiantes

Un histórico de la selección argentina de fútbol jugará un torneo de golf de Rosario

Por Rodolfo Parody
Ovación

Un histórico de la selección argentina de fútbol jugará un torneo de golf de Rosario

Adolf Hitler se encamina a la reelección como concejal en Namibia
Información General

Adolf Hitler se encamina a la reelección como concejal en Namibia

El dólar oficial subió más de 1 por ciento y el blue se disparó en Rosario
Economía

El dólar oficial subió más de 1 por ciento y el blue se disparó en Rosario

El Indec corrigió sus cifras y vio crecer la economía en julio, agosto y septiembre
Economía

El Indec corrigió sus cifras y vio crecer la economía en julio, agosto y septiembre

La actividad industrial cayó 2 por ciento en octubre, según la UIA
Economía

La actividad industrial cayó 2 por ciento en octubre, según la UIA

Salvador Trapani precisa con urgencia un medicamento pero Iapos se demora

Por Florencia O’Keeffe

Salud

Salvador Trapani precisa con urgencia un medicamento pero Iapos se demora

Seis años y ocho meses de cárcel a un ex-Estudiantes por abuso sexual: irá preso
OVACIÓN

Seis años y ocho meses de cárcel a un ex-Estudiantes por abuso sexual: irá preso

Caso Ivana Garcilazo: postergan la última jornada de la audiencia preliminar
Policiales

Caso Ivana Garcilazo: postergan la última jornada de la audiencia preliminar

Expareja de Carlos Telleldín lo denunció por violencia y amenazas
Información General

Expareja de Carlos Telleldín lo denunció por "violencia y amenazas"

Aguas Santafesinas aumentó la tarifa en Rosario: ¿por qué no afecta a todos?
La Ciudad

Aguas Santafesinas aumentó la tarifa en Rosario: ¿por qué no afecta a todos?

Choque en cadena en el ingreso a Rosario por la autopista a Córdoba
LA CIUDAD

Choque en cadena en el ingreso a Rosario por la autopista a Córdoba

Larga la rosca por el presupuesto de Santa Fe: ministros a Diputados y reclamos en la mesa

Por Facundo Borrego
Economía

Larga la rosca por el presupuesto de Santa Fe: ministros a Diputados y reclamos en la mesa

Villa G. Gálvez: la oposición pide intervención barrial para el conflicto de la EPE
Política

Villa G. Gálvez: la oposición pide intervención barrial para el conflicto de la EPE

Controles de alcohol en el río: se hicieron 69 testeos y apenas hubo 3 positivos
La Ciudad

Controles de alcohol en el río: se hicieron 69 testeos y apenas hubo 3 positivos

Le patearon la grúa en un control de alcoholemia y sacó un arma: todos presos
Policiales

Le patearon la grúa en un control de alcoholemia y sacó un arma: todos presos

Desde Aguas Santafesinas afirman que en Rosario no hay riesgo de arsénico
La Ciudad

Desde Aguas Santafesinas afirman que en Rosario no hay riesgo de arsénico

Ya está disponible la vacuna argentina contra el cáncer de piel
Salud

Ya está disponible la vacuna argentina contra el cáncer de piel