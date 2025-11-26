Comenzó el juicio por el doble crimen de una madre y su hija: "Víctimas completamente inocentes"

El fiscal Patricio Saldutti adelantó que pedirá prisión perpetua para los cuatro acusados por los asesinatos de Claudia Del Debbio y su hija Virginia Ferreyra

Este miércoles, comenzó el juicio oral y público por los asesinatos de Claudia Del Debbio y Virginia Ferreyra , madre e hija que en julio de 2022 fueron víctimas de un ataque al voleo cuando estaban en una parada de colectivos de la zona sur de Rosario. Los acusados son cuatro y enfrentan un pedido de prisión perpetua por el doble crimen que, según la teoría de la Fiscalía, fue instigado desde la cárcel por el recluso René "Brujo" Ungaro.

>> Leer más: Arranca el juicio por el ataque narco que asesinó a madre e hija en una parada de colectivo

"Fue uno de los primeros crímenes donde encontramos a víctimas completamente inocentes y ajenas a cualquier conflicto" , explicó esta mañana el fiscal Patricio Saldutti. Junto a sus pares Adrián Spelta y Franco Carbone estarán al frente de la acusación en el debate que también juzgará una doble tentativa de homicidio y una intimidación pública por un ataque al Centro Municipal de Distrito Sur, todos hechos ocurridos en julio de 2022.

Claudia Del Debbio y su hija Virginia Ferreyra fueron baleadas cuando estaban en la parada de colectivos de Isola y Maestro Santafesino, frente a la torre 11 de un monoblock que era base de la banda del Brujo Ungaro. "El motivo era adoctrinar el barrio y esa torre, que le respondía a él y en el último tiempo estaba cambiando esa situación" , explicó Saldutti.

El crimen de Virginia Ferreyra y Claudia Del Debbio

El sábado 23 de julio de 2022, cerca de las 19, Claudia Del Debbio decidió acompañar a su hija Virginia Ferreyra a la parada de colectivos de Isola y Maestro Santafesino. Mientras esperaban el transporte, un Peugeot 308 negro apareció en escena y un hombre, que para la Fiscalía es Lautaro Cortez, bajó del auto y comenzó a disparar en dirección a las mujeres. Los disparos también hirieron a un adolescente de 16 años que estaba en la plaza ubicada detrás de la parada.

Claudia Deldebbio y Virginia Ferreyra.jpg Virginia Ferreyra y su mamá, Claudia Deldebbio, atacadas a balazos en la zona de Isola y Maestros Santafesinos.

Claudia Del Debbio, de 58 años, murió en el acto. Su hija Virginia, de 32 años y profesora de danzas árabes, estuvo dos meses internada en el Hospital Clemente Álvarez y murió el 24 de septiembre de 2022. El caso generó impacto público y fue uno de los primeros que visibilizó una problemática que tiempo antes se había instalado en Rosario: el asesinato de personas ajenas a disputas entre bandas, ya sea por error o para dar mensajes de intimidación pública.

>> Leer más: Crimen en la parada de colectivos: una disputa entre bandas que deja cadáveres en las calles

Para la Fiscalía la planificación y logística estuvo a cargo de Cara de Burro Martínez, quien siguió las directivas del Brujo Ungaro y puso a disposición a los autores materiales del ataque. Fernando Cortez, apuntado de manejar el auto, y su hijo Lautaro Cortez fueron detenidos el 8 de septiembre de 2022. Luego de ser aprehendido, Cortez padre también quedó vinculado a la balacera contra el Centro Municipal de Distrito Sur por el que también será juzgado en este debate.

A juicio con pedidos de perpetua

Los imputados como instigadores son René Ungaro, que estaba preso en una cárcel federal, y Nicolás Alberto “Cara de burro” Martínez, detenido entonces en el penal de Coronda. Mientras los acusados como autores materiales son Fernando David Cortez y su hijo Lautaro José Cortez. La Fiscalía pidió la pena de prisión perpetua para los cuatro, acusados por homicidio doblemente calificado por concurso premeditado de personas y por promesa remuneratoria. Los jueces a cargo del juicio Alejandro Negroni, Facundo Becerra y Gonzalo López Quintana.

WhatsApp Image 2025-11-26 at 08.53.04 (1) Foto: Sebastián Suárez Meccia

La Fiscalía considera que René Ungaro, que quedó preso hace 15 años por un homicidio y desde allí creció como mandamás de una banda narco, ofreció 30 mil pesos por cada muerto que dejara un ataque en los Fonavi del barrio Parque del Mercado. El objetivo fue demostrar poder en uno de los territorios en los que operaba y que disputaba con otros grupos.

>> Leer más: Ofrecen recompensa para encontrar a cómplices del doble crimen de madre e hija en zona sur

De acuerdo a lo investigado por la Fiscalía, en el hecho participaron al menos otras dos personas. La investigación acreditó que iban en el mismo auto en el que se movieron los Cortez, pero no fueron identificados. En ese marco, este mes el gobierno de Santa Fe anunció que elevó la recompensa a 16 millones de pesos para quien aporte información que sirva para dar con los otros partícipes del doble crimen.