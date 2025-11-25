La Capital | Información General | Carlos Telleldín

Expareja de Carlos Telleldín lo denunció por "violencia y amenazas"

Noelia Cardinali también le reclama la cuota alimentaria por el hijo de ambos

25 de noviembre 2025 · 19:07hs
Expareja de Carlos Telleldín lo denunció por violencia y amenazas

El abogado Carlos Telleldín, acusado y más tarde absuelto en la causa por el atentando a la Asociación Mutual Israelita Argentina (Amia), de 1994, fue denunciado por "violencia y amenazas" por su expareja Noelia Cardinali, quien también le reclamó la cuota alimentaria por el hijo de ambos.

Cardinali, quien cuenta con la documentación respaldatoria de las denuncias penales radicadas en el Juzgado de familia por alimentos, contó que convivió seis meses con Telleldín hace unos diez años y abandonó la casa durante su embarazo tras sufrir "situaciones de violencia" que en aquel entonces no denunció. "Durante estos diez años nosotros no recibimos cuota alimentaria", dijo la mujer, quien aseguró que ahora recibió "amenazas de esta persona".

La mujer también reveló que fue diagnosticada con bipolaridad y agregó: "El año pasado estaba desbordada, consecuencia de ser una mamá soltera, de tener que pagar el colegio, de no tener para mandar a deportes, de los alimentos, estando sola, enferma, amenazada, y bueno, tuve una internación".

"Fue una descompensación de mi cuadro de base, me agarró una depresión muy grande, estuve internada en casi un mes, y el papá se acercó por primera vez e hicimos un acuerdo".

"Yo ya había iniciado la cuota alimentaria, habíamos ganado el juicio y todo, pero nunca puso el dinero. Había un fallo y está incumplido. Él me hizo que le condone la deuda y a partir de ese momento me cortó el contacto", añadió.

Sobre su situación actual, Cardinali explicó que trabaja en una concesionaria, donde está de licencia, que vive en un departamento de dos ambientes, luego de tener que abandonar su hogar en la localidad de Morón, y que sus padres la están ayudando a pagar el alquiler.

"Nadie me escucha, la impunidad que tiene este hombre es tremenda. Él se burla, me amenaza y nadie hace nada. En el juzgado me dicen: y... es Telleldín. Tengo audios en los que me dice mogólica, enferma... hace 10 años que tengo esta batalla", concluyó la expareja del abogado.

