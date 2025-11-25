La Capital | Policiales | estafas

Estafas millonarias en Rosario: confirman la prisión preventiva para dos financistas

Los acusados son Pablo Arcamone, director de Grupo América, y Martín Fernández. La Fiscalía comprobó al menos 13 estafas por 1,3 millones de dólares. La prórroga de la cautelar se extenderá hasta mediados de diciembre.

25 de noviembre 2025 · 17:25hs
El financista Arcamone  al momento de ser capturado.

El 20 de agosto pasado fue imputado Pablo Arcamone, director de Grupo América, por presuntas estafas a más de 40 víctimas y lavado de activos, de acuerdo a la evidencia reunida por la Fiscalía Regional de Rosario. La investigación del Ministerio Público de la Acusación (MPA) implicó a Pablo Arcamone y Martín Fernández, detenidos por al menos 13 estafas por 1,3 millones de dólares. Luego de una audiencia de revisión de cautelar, el juez Fernanado Sosa dictaminó que continué la prisión preventiva para los dos.

Durante la investigación la Policía Federal Argentina (PFA) secuestró dinero en efectivo de diferentes divisas por una suma equivalente a casi 120 millones de pesos. El titular del Grupo América fue objeto de tareas encubiertas y relevamientos de inteligencia durante varias semanas por pedido del fiscal Sebastián Narvaja. Además de la plata, los uniformados a cargo de la captura hallaron una pistola calibre 9 milímetros.

El organismo judicial detectó que más de 40 personas fueron perjudicadas en operaciones inmobiliarias fraudulentas. La pesquisa develó que Arcamone les ofreció distintos terrenos en venta, pero nunca recibieron los lotes prometidos tras el pago correspondiente o la seña de las propiedades. El financista Pablo Arcamone fue detenido el jueves 14 de agosto de 2025 en una oficina ubicada sobre Córdoba 1365.

Secuestros

Durante el seguimiento, la PFA constató que el financista llevaba adelante sus negocios con el fin de eludir controles fiscales y regulatorios. Así apuntaron un local ubicado dentro de la Galería Hermes y otro en Rioja al 300. Ambos tienen vínculos directos con las denuncias penales. Los investigadores también solicitaron el allanamiento de la vivienda del sospechoso.

En los procedimientos, realizados en los locales y la vivienda particular, se secuestraron más de 90 millones de pesos, USD 58.800, €5.900 y R$27.000, además de 39 teléfonos celulares, 13 computadoras, servidores, dispositivos de almacenamiento, una billetera fría para criptomonedas y documentación empresarial. También se halló una pistola Glock calibre 9×19 mm con 270 municiones.

Entre las denuncias figuró de de una heredera de un campo que aseguraba que le habían sustraído la propiedad con maniobras contables y jurídicas, causa en la que hubo una arreglo judicial en la que junto a un abogado le entregaron departamentos como pago resarcitorio a la denunciante.

