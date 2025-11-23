La Capital | Ovación | Central

Un partido chiquito de Central para una desazón mayúscula sin alargue

Central casi no generó situaciones y tras el gol de Estudiantes en el primer tiempo todo se le hizo cuesta arriba. Lo pagó con la eliminación en el Clausura.

Elbio Evangeliste

Por Elbio Evangeliste

23 de noviembre 2025 · 20:07hs
El final indeseado de Central en el Clausura

Leo Vincenti

El final indeseado de Central en el Clausura, con la tristeza de Ángel Di María tras la eliminación ante Estudiantes.

Central perdió y la derrota fue justa, porque el Canalla nunca encontró el camino que lo condujera a una nueva instancia en el torneo. No fue superado ampliamente ni por asomo, pero la condición de local, de líder indiscutido en su grupo imponía ver otro equipo, no este que sufrió horrores el planteo inteligente de Estudiantes y que sufrió una derrota por la mínima que le pone punto final al semestre y la ilusión del Clausura.

El Canalla fue un equipo sin juego, al que los nervios lo fueron traicionando de a poco, al que la vista se le nubló desde el principio y nunca pudo despejarla. Fue un equipo que generó poco e hizo poco para forzar aunque sea un alargue.

En un partido todo o nada los nervios juegan y eso probablemente haya hecho que Central estuviera atado en el inicio, sin poder imponer condiciones. Igual, todo en un trámite parejo, en el que Estudiantes recién encontró la primera llegada clara en un grosero error de Navarro en la salida.

El peligro de Central con Sández y el baldazo

Pero a esa altura estaba claro que al Canalla le costaba progresar pelota al pie. Porque la tenía y la manejaba con criterio, pero carecía de claridad. Recién Sández sobre los 14’ pudo agredir al área con algo de peligro. Y al toque un cabezazo muy desviado de Veliz.

>>Leer más: Tiraron agua bendita al monitor del VAR en la cancha de Central antes del partido con Estudiantes

Poquito de un Central que encontraba salida en O’Connor, pero que ni en Di María, ni en Duarte, ni en Campaz hallaba el juego al que lo exigía un Estudiantes prolijo desde la tenencia de Medina y la conducción de Thiago Palacios.

Otra vez Sández en ataque fue lo más preocupante, pero Muslera se le anticipó y llegó esa arremetida Pincha, con Palacios tirando la diagonal sin que nadie lo molestara, la apertura a la izquierda para Cetré y el latigazo goleador del colombiano. Baldazo de agua fría en un Gigante que sólo estuvo a punto de explotar en el tiro libre de Di María, desde un ángulo muy cerrado, directo al arco y que dio en el palo derecho.

La impotencia y el apuro canalla

Después de eso, el fastidio, el apuro y la impotencia de Central pudo más que cualquier cosa. Y el gran negocio para el Canalla fue que Cetré no haya llegado a conectar en el segundo palo el centro desde la izquierda. Al vestuario con mucho por analizar y, sobre todo, cambiar.

Un poco más de ganas tuvo el Canalla en el reinicio, con mayor presión y decisión, pero la claridad, bien gracias. Todo con los mismos nombres porque Holan consideró que la situación no ameritaba para cambios. Pero lo mejor que le pasó a Central en esos primeros minutos fue el tapadón de Broun a Farías, mano a mano, en lo que pudo haber sido prácticamente la sentencia.

>>Leer más: Central perdió 1 a 0 ante Estudiantes en el Gigante y quedó eliminado del Clausura 2025

De ahí en más, el conformismo de Estudiantes y el desconcierto absoluto por parte de Central, que erró en todos los caminos que tomó. Porque su cabeza se redujo a la pelota frontal, presa fácil para los centrales y el arquero platense. Ni siquiera los cambios le cambiaron la cara a un equipo que el correr de los minutos lo fue poniendo cada vez más nervioso. También indefenso.

Pocas situaciones para cambiar la suerte

Es que en esa liviandad sólo tuvo un remate débil de O’Connor y un cabeza flojito de Veliz. Demasiado poco para lo que el partido requería. Es más, ni siquiera en los ocho minutos que jugó con uno más Central pudo hallar el camino. Pudo haber sido ese remate de afuera de Lovera que lamió el palo derecho de Muslera, pero no fue.

Pitazo final de Dóvalo, un aplauso cerrado para el plantel y una retirada con esos bolsillos a los que el Canalla le quiso meter el boleto de cuartos de final y no pudo. Un partido chico para una desazón mayúscula.

