Nuevo guiño de Javier Milei a Estudiantes en medio de la polémica por el pasillo de espaldas a Central

En pleno conflicto con la AFA, el presidente dejó ver varias camisetas del Pincha durante una reunión oficial en la Casa Rosada con el canciller de Israel.

Tras el gesto de repudio en el recibimiento que Estudiantes de La Plata realizó ante Rosario Central el último domingo, el presidente Javier Milei se sumó a la polémica y envió un guiño al Pincha en medio de los cruces y tensiones con la Asociación del Fútbol Argentino (AFA).

Milei, junto al Canciller Pablo Quirno, recibió este martes en Casa Rosada al ministro de Relaciones Exteriores del Estado de Israel, Gideon Sa’ar. El encuentro fue fotografiado y subido a redes, donde un detalle llamó la atención de los usuarios: sobre el sillón de Rivadavia reposaba una camiseta de Estudiantes de La Plata. Sin embargo, este detalle no fue el único.

No hay que olvidar que la obtención del título de la Liga 2025 por parte de Central tras salir primero en la tabla anual siguió dando que hablar este fin de semana luego de la derrota del Canalla ante Estudiantes por 1 a 0. Tras el partido, tanto medios como referentes libertarios festejaron la derrota de Central y el pase del Pincharrata a los cuartos de final del torneo Clausura. En pleno conflicto con la AFA, Milei no se quedó atrás y aprovechó la oportunidad para hacerle un guiño al equipo vencedor.

En la imagen que subió Milei a sus redes sociales, se pudo ver que en la misma mesa que ocupaba junto al funcionario israelí y empresarios del mismo país, estaban el ministro de Relaciones Exteriores, Pablo Quirno, y el embajador argentino en Tel Aviv, Axel Wahnish. Allí, se pudo observar una motosierra que aparecía en primer plano.

Sin embargo, detrás de Milei, sobre el sillón de Rivadavia, estaba una camiseta de Estudiantes de La Plata. Además, había un cartel con la leyenda "Pincha“, el apodo característico de la institución platense. Detrás de Quirno y Wahnish había otras camisetas con el dorsal número 9 que tenían los colores albirrojos típicos del club.

Se trata del segundo mensaje en respaldo al club que comanda Juan Sebastián Verón que realiza el mandatario en las últimas 24 horas. Ayer, a través de X, realizó un posteo con una foto con la camiseta del pincharata y escribió: "Honor a la Escuela de Don Osvaldo“.

Libertarios festejaron el triunfo de Estudiantes ante Central

La Derecha Diario, un portal de noticias que respalda al gobierno de Javier Milei y que ya quedó varias veces en el centro de polémicas por compartir noticias falsas, subió una placa a sus redes sociales que revaloriza el triunfo del Pincha ante Central. A través de su división deportiva, denominada "Derechazo", celebraron la victoria del Pincha en el Gigante.

"Estudiantes de la Patria", se lee en letras grandes, haciendo un juego de palabras con el nombre original del club platense. En primer plano, se ve una foto del presidente de la entidad, Juan Sebastián Verón, y en el pie de la imagen un fragmento del pasillo de espaldas que le hicieron los jugadores Pincharratas a los Canallas.

ESTUDIANTES DE LA PATRIA



En un partido que quedará para la historia del fútbol argentino, Estudiantes se rebeló contra la dictadura de Chiqui Tapia y eliminó a Rosario Central con todo el aparato de la AFA en contra. pic.twitter.com/jIL5z5uU1k — Derechazo (@derechazoar) November 23, 2025

A esa imagen, le sumaron un texto en el que marcaron: "En un partido que quedará para la historia del fútbol argentino, Estudiantes se rebeló contra la dictadura de Chiqui Tapia y eliminó a Rosario Central con todo el aparato de la AFA en contra".

La ocasión fue aprovechada por referentes libertarios, como Daniel "Gordo Dan" Parisini, quien subió dos posteos a su cuenta de X. En uno de ellos replicó la misma imagen que subió Derechazo, mientras que en otro hizo referencia a Estudiantes como "club con huevos", junto al escudo del club de La Plata.