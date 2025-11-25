La Capital | Política | Milei

Nuevo guiño de Javier Milei a Estudiantes en medio de la polémica por el pasillo de espaldas a Central

En pleno conflicto con la AFA, el presidente dejó ver varias camisetas del Pincha durante una reunión oficial en la Casa Rosada con el canciller de Israel.

25 de noviembre 2025 · 17:36hs
Milei y otro guiño a Estudiantes de La Plata. 

Milei y otro guiño a Estudiantes de La Plata. 

Tras el gesto de repudio en el recibimiento que Estudiantes de La Plata realizó ante Rosario Central el último domingo, el presidente Javier Milei se sumó a la polémica y envió un guiño al Pincha en medio de los cruces y tensiones con la Asociación del Fútbol Argentino (AFA).

Milei, junto al Canciller Pablo Quirno, recibió este martes en Casa Rosada al ministro de Relaciones Exteriores del Estado de Israel, Gideon Sa’ar. El encuentro fue fotografiado y subido a redes, donde un detalle llamó la atención de los usuarios: sobre el sillón de Rivadavia reposaba una camiseta de Estudiantes de La Plata. Sin embargo, este detalle no fue el único.

No hay que olvidar que la obtención del título de la Liga 2025 por parte de Central tras salir primero en la tabla anual siguió dando que hablar este fin de semana luego de la derrota del Canalla ante Estudiantes por 1 a 0. Tras el partido, tanto medios como referentes libertarios festejaron la derrota de Central y el pase del Pincharrata a los cuartos de final del torneo Clausura. En pleno conflicto con la AFA, Milei no se quedó atrás y aprovechó la oportunidad para hacerle un guiño al equipo vencedor.

>>Leer más: "Estudiantes de la Patria": medios e influencer libertarios festejaron la derrota de Central

En la imagen que subió Milei a sus redes sociales, se pudo ver que en la misma mesa que ocupaba junto al funcionario israelí y empresarios del mismo país, estaban el ministro de Relaciones Exteriores, Pablo Quirno, y el embajador argentino en Tel Aviv, Axel Wahnish. Allí, se pudo observar una motosierra que aparecía en primer plano.

Sin embargo, detrás de Milei, sobre el sillón de Rivadavia, estaba una camiseta de Estudiantes de La Plata. Además, había un cartel con la leyenda "Pincha“, el apodo característico de la institución platense. Detrás de Quirno y Wahnish había otras camisetas con el dorsal número 9 que tenían los colores albirrojos típicos del club.

Se trata del segundo mensaje en respaldo al club que comanda Juan Sebastián Verón que realiza el mandatario en las últimas 24 horas. Ayer, a través de X, realizó un posteo con una foto con la camiseta del pincharata y escribió: "Honor a la Escuela de Don Osvaldo“.

DCSR4JOSKNHLPOGRF2V25RHDNA

Libertarios festejaron el triunfo de Estudiantes ante Central

La Derecha Diario, un portal de noticias que respalda al gobierno de Javier Milei y que ya quedó varias veces en el centro de polémicas por compartir noticias falsas, subió una placa a sus redes sociales que revaloriza el triunfo del Pincha ante Central. A través de su división deportiva, denominada "Derechazo", celebraron la victoria del Pincha en el Gigante.

"Estudiantes de la Patria", se lee en letras grandes, haciendo un juego de palabras con el nombre original del club platense. En primer plano, se ve una foto del presidente de la entidad, Juan Sebastián Verón, y en el pie de la imagen un fragmento del pasillo de espaldas que le hicieron los jugadores Pincharratas a los Canallas.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/derechazoar/status/1992722516461400194?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1992722516461400194%7Ctwgr%5E514d9a96579b53ba45c214acad155463b899c525%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Flacapital.backend.thinkindot.com%2Fbackend%2Feditor20%2Fphp%2FObjectTinyMCEIframe.php%3Ffield%3DcuerpoclassName%3Dheight%3D600pxmaxheight%3D620minheight%3D400plugings%3D20paste20tdlinkNew20lists20advlist20autoresize20tdparagraph20tdhighlight20tdgrouper20tdembed20tdclipboard20liveblog20tdwordcount20noneditable2020tablewidth%3D600pxtoolbar1%3D20undo20redo2020styleselect2020alignleft20aligncenter20alignright20alignjustify2020bold20italic20removeformat2020backcolor2020bullist2020numlist2020tdlinkNew2020tdparagraph2020tdhighlight2020tdgrouper2020tdembed2020liveblog20wordcount20tableallow_header_formats%3D1allow_inline_formats%3D1ignore_parser%3Dtimestamp%3D17641034379784691&partner=&hide_thread=false

A esa imagen, le sumaron un texto en el que marcaron: "En un partido que quedará para la historia del fútbol argentino, Estudiantes se rebeló contra la dictadura de Chiqui Tapia y eliminó a Rosario Central con todo el aparato de la AFA en contra".

La ocasión fue aprovechada por referentes libertarios, como Daniel "Gordo Dan" Parisini, quien subió dos posteos a su cuenta de X. En uno de ellos replicó la misma imagen que subió Derechazo, mientras que en otro hizo referencia a Estudiantes como "club con huevos", junto al escudo del club de La Plata.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/GordoDan_/status/1992700267507384394?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1992700267507384394%7Ctwgr%5E514d9a96579b53ba45c214acad155463b899c525%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Flacapital.backend.thinkindot.com%2Fbackend%2Feditor20%2Fphp%2FObjectTinyMCEIframe.php%3Ffield%3DcuerpoclassName%3Dheight%3D600pxmaxheight%3D620minheight%3D400plugings%3D20paste20tdlinkNew20lists20advlist20autoresize20tdparagraph20tdhighlight20tdgrouper20tdembed20tdclipboard20liveblog20tdwordcount20noneditable2020tablewidth%3D600pxtoolbar1%3D20undo20redo2020styleselect2020alignleft20aligncenter20alignright20alignjustify2020bold20italic20removeformat2020backcolor2020bullist2020numlist2020tdlinkNew2020tdparagraph2020tdhighlight2020tdgrouper2020tdembed2020liveblog20wordcount20tableallow_header_formats%3D1allow_inline_formats%3D1ignore_parser%3Dtimestamp%3D17641034379784691&partner=&hide_thread=false

Noticias relacionadas
El presidente Milei, el gobernador Pullaro y el resto de los 18 mandatarios que firmaron el 9 de julio de 2024 en Tucumán el Pacto de Mayo.

Reforma laboral: el Consejo de Mayo define el texto final que irá al Congreso

Recambio en el gabinete de Milei: Carlos Presti estará al frente del Ministerio de Defensa y Alejandra Monteoliva hará lo propio en la cartera de Seguridad Nacional.

Los nuevos ministros de Milei: un militar y una funcionaria del Plan Bandera

escapar hacia adelante, la paradoja del plan economico de milei

Escapar hacia adelante, la paradoja del plan económico de Milei

El presidente Javier Milei y el ministro del Interior, Diego Santilli, el encargado de acercar posiciones con los gobernadores. 

La espuma electoral baja y Milei entra en zona de definiciones

Ver comentarios

Las más leídas

Newells: un técnico que es visto con buenos ojos por la mayoría de los candidatos

Newell's: un técnico que es visto con buenos ojos por la mayoría de los candidatos

Salvador Trapani necesita un medicamento en forma urgente pero Iapos demora la entrega

Salvador Trapani necesita un medicamento en forma urgente pero Iapos demora la entrega

Choque en cadena de ocho vehículos en el ingreso a Rosario por la autopista a Córdoba

Choque en cadena de ocho vehículos en el ingreso a Rosario por la autopista a Córdoba

Le patearon la grúa en un control de alcoholemia, sacó un arma y terminaron todos presos

Le patearon la grúa en un control de alcoholemia, sacó un arma y terminaron todos presos

Lo último

Copa Davis: la llave que le tocó a Argentina en los Qualifiers 2026

Copa Davis: la llave que le tocó a Argentina en los Qualifiers 2026

Sastre: una fábrica de generadores eléctricos despidió a 35 empleados

Sastre: una fábrica de generadores eléctricos despidió a 35 empleados

Cartelera económica: ultimo encuentro del año de la mesa de gas, petróleo y minería de Santa Fe

Cartelera económica: ultimo encuentro del año de la mesa de gas, petróleo y minería de Santa Fe

Estafas millonarias en Rosario: confirman la prisión preventiva para dos financistas

Los acusados son Pablo Arcamone, director de Grupo América, y Martín Fernández. La Fiscalía comprobó al menos 13 estafas por 1,3 millones de dólares. La prórroga de la cautelar se extenderá hasta diciembre.
Estafas millonarias en Rosario: confirman la prisión preventiva para dos financistas
Newells debe 30 millones de dólares, según un informe de la comisión fiscalizadora

Por Hernán Cabrera
Ovación

Newell's debe 30 millones de dólares, según un informe de la comisión fiscalizadora

Arranca el juicio por el ataque narco que asesinó a madre e hija en una parada de colectivo
Policiales

Arranca el juicio por el ataque narco que asesinó a madre e hija en una parada de colectivo

Fantino se metió en la polémica con la AFA y destrozó a Verón: Es un soberbio
Ovación

Fantino se metió en la polémica con la AFA y destrozó a Verón: "Es un soberbio"

Autolavados de perros: una tendencia que crece y promete cambiar la forma de bañar a las mascotas

Por Nachi Saieg

La Ciudad

Autolavados de perros: una tendencia que crece y promete cambiar la forma de bañar a las mascotas

Nuevas reglas para las terrazas en Rosario: promueven el uso de espacio compartidos
La Ciudad

Nuevas reglas para las terrazas en Rosario: promueven el uso de espacio compartidos

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Newells: un técnico que es visto con buenos ojos por la mayoría de los candidatos

Newell's: un técnico que es visto con buenos ojos por la mayoría de los candidatos

Salvador Trapani necesita un medicamento en forma urgente pero Iapos demora la entrega

Salvador Trapani necesita un medicamento en forma urgente pero Iapos demora la entrega

Choque en cadena de ocho vehículos en el ingreso a Rosario por la autopista a Córdoba

Choque en cadena de ocho vehículos en el ingreso a Rosario por la autopista a Córdoba

Le patearon la grúa en un control de alcoholemia, sacó un arma y terminaron todos presos

Le patearon la grúa en un control de alcoholemia, sacó un arma y terminaron todos presos

La policía hot suspendida dijo que filmó los videos por necesidad

La "policía hot" suspendida dijo que filmó los videos "por necesidad"

Ovación
A cinco años de la muerte de Maradona: un solo equipo de los que jugó Diego no lo recordó
Ovación

A cinco años de la muerte de Maradona: un solo equipo de los que jugó Diego no lo recordó

A cinco años de la muerte de Maradona: un solo equipo de los que jugó Diego no lo recordó

A cinco años de la muerte de Maradona: un solo equipo de los que jugó Diego no lo recordó

Newells debe 30 millones de dólares, según un informe de la comisión fiscalizadora

Newell's debe 30 millones de dólares, según un informe de la comisión fiscalizadora

Fantino se metió en la polémica con la AFA y destrozó a Verón: Es un soberbio

Fantino se metió en la polémica con la AFA y destrozó a Verón: "Es un soberbio"

Policiales
El 16 % de detenidos en Servicios Penitenciario Federales son extranjeros
Policiales

El 16 % de detenidos en Servicios Penitenciario Federales son extranjeros

Estafas millonarias en Rosario: confirman la prisión preventiva para dos financistas

Estafas millonarias en Rosario: confirman la prisión preventiva para dos financistas

Caso Ivana Garcilazo: la última jornada de la audiencia preliminar se postergó para el miércoles

Caso Ivana Garcilazo: la última jornada de la audiencia preliminar se postergó para el miércoles

Le patearon la grúa en un control de alcoholemia, sacó un arma y terminaron todos presos

Le patearon la grúa en un control de alcoholemia, sacó un arma y terminaron todos presos

La Ciudad
Maltrato animal en Rosario: rescataron a un perro atado y enfermo en Villa Manuelita
La Ciudad

Maltrato animal en Rosario: rescataron a un perro atado y enfermo en Villa Manuelita

Autolavados de perros: una tendencia que crece y promete cambiar la forma de bañar a las mascotas

Autolavados de perros: una tendencia que crece y promete cambiar la forma de bañar a las mascotas

Los organismos musicales municipales se unen para homenajear a Piazzolla en El Círculo

Los organismos musicales municipales se unen para homenajear a Piazzolla en El Círculo

Marcha del 25N: habrá cortes y desvíos en el centro de la ciudad

Marcha del 25N: habrá cortes y desvíos en el centro de la ciudad

Crece la tendencia de alquilar trajes para graduaciones y casamientos

Por Lucas Ameriso

La Ciudad

Crece la tendencia de alquilar trajes para graduaciones y casamientos

Ya está disponible la vacuna argentina contra el cáncer de piel
Salud

Ya está disponible la vacuna argentina contra el cáncer de piel

Entre cuerdas y letras cierra el año con una gala solidaria en La Comedia
La Ciudad

"Entre cuerdas y letras" cierra el año con una gala solidaria en La Comedia

Inquietud en la familia de Ivana Garcilazo por estudio psicológico a un acusado del crimen
Policiales

Inquietud en la familia de Ivana Garcilazo por estudio psicológico a un acusado del crimen

Camino a un congreso encabezado por Kicillof, volcó un micro y murieron dos personas
Información General

Camino a un congreso encabezado por Kicillof, volcó un micro y murieron dos personas

Fin de semana largo: en Santa Fe hubo un 75% de ocupación hotelera
La Ciudad

Fin de semana largo: en Santa Fe hubo un 75% de ocupación hotelera

El tiempo en Rosario: un martes caluroso antes de un miércoles casi veraniego
La Ciudad

El tiempo en Rosario: un martes caluroso antes de un miércoles casi veraniego

¿Cuánto falta para el próximo feriado y último finde largo de 2025?
La Ciudad

¿Cuánto falta para el próximo feriado y último finde largo de 2025?

A correr bandeja en mano: se viene la carrera de mozos y camareras
La Ciudad

A correr bandeja en mano: se viene la carrera de mozos y camareras

Estudiantes de la Patria: medios e influencer libertarios festejaron la derrota de Central
ovacion

"Estudiantes de la Patria": medios e influencer libertarios festejaron la derrota de Central

La Sole se reencontró con su primer novio mientras recorría Arequito
Zoom

La Sole se reencontró con su primer novio mientras recorría Arequito

El gurú rosarino del blue reveló la joyita en la que aconseja invertir ahora
Economía

El gurú rosarino del blue reveló la "joyita" en la que aconseja invertir ahora

Condenan a un policía por encubrir un asesinato a tiros de hace nueve años en Santa Fe
Policiales

Condenan a un policía por encubrir un asesinato a tiros de hace nueve años en Santa Fe

Se registraron ataques a tiros, agresiones familiares y una joven apuñalada
Policiales

Se registraron ataques a tiros, agresiones familiares y una joven apuñalada

Continúa la novela del pasillo de espaldas en el Gigante: la AFA pide explicaciones a Estudiantes
Ovación

Continúa la novela del pasillo de espaldas en el Gigante: la AFA pide explicaciones a Estudiantes

Newells: un técnico que es visto con buenos ojos por la mayoría de los candidatos

Por Lucas Vitantonio
Ovación

Newell's: un técnico que es visto con buenos ojos por la mayoría de los candidatos

Denuncian posible red de explotación sexual detrás de la policía suspendida
Información General

Denuncian posible red de explotación sexual detrás de la policía suspendida

La policía hot suspendida dijo que filmó los videos por necesidad
Información General

La "policía hot" suspendida dijo que filmó los videos "por necesidad"

Emotivo triunfo de Racing: lo dio vuelta en el adicional y pasó a cuartos de final
Ovación

Emotivo triunfo de Racing: lo dio vuelta en el adicional y pasó a cuartos de final

Barracas Central, de puro guapo: lo ganó en el final del alargue y con uno menos
Ovación

Barracas Central, de puro guapo: lo ganó en el final del alargue y con uno menos