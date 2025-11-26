Una adolescente de 14 años resultó herida en una balacera contra una casa

La chica está internada en el Hospital Víctor J. Vilela. Tuvo que ser operada por una lesión en pelvis y abdomen, pero evoluciona favorablemente.

Una balacera ocurrida en un pasillo ubicado en José María Rosa al 1800, en l a zona noroeste de Rosario, dejó como saldo una adolescente de 14 años con una herida de consideradción . La menor permanece internada en el Hospital de Niños Víctor J. Vilela con buena evolución, pero tras haber superado una intervención quirúrgica porque la bala le afectó además la zona de pelvis y el abdomen .

Según fuentes policiales, todo sucedió alrededor de las 22.30 . La policía acudió al lugar por una denuncia por disparos de arma de fuego en el lugar. De acuerdo con los voceros, ee trataría de un inmueble que contaría con antecedentes del mismo tipo de hecho, ligado a la venta de drogas.

Allí los agentes le tomaron declaración a Juan Ramón S., quien manifestó que, estando en el interior de su casa, escuchó una balacera y que al salir al patio halló a su hija de 14 años con una herida en una pierna. Familiares de la menor la trasladaron en un automóvil particular hacia el Policlínico San Martín y de allí fue derivada al Hospital de Niños Víctor J. Vilela.

Eduardo Casim, director del nosocomio ubicado en Virasoro e Italia, señaló a LT8 que "la niña llegó con heridas de arma de fuego. Sufrió lesiones en una pierna y la zona de la pelvis, ésta última requirió una intervención quirúrgica para resolver un inconveniente a nivel abdominal”.

“Esta niña no está a cargo de los padres, sino de una mujer adulta que fue quien la acompañó en todo momento. De acuerdo con lo manifestado por esa persona, la nena en el patio de su casa, estaban a punto de cenar, y ocurrió una balacera en el pasillo. Ahora se encuentra en sala general, afortunadamente evoluciona bien, pero se le hizo una colostomía para que pueda alivianar la función del intestino. Por un día, no puede alimentarse”, explicó Casim.

"La niña llegó con heridas de arma de fuego. Estaba en el patio de su casa y ocurrió una balacera en el pasillo. Ahora se encuentra en sala general y fuera de peligro" Eduardo Casim, Hospital de Niños V. Vilela

Con relación al alta que podrían darle los médicos, el director del Vilela subrayó: “ ara que se vaya de alta habrá que esperar cómo evoluciona. En cuestiones infecciosas y del funcionamiento intestinal que hay que evaluar muy bien antes de otorgar el alta. Seguramente tendrá varios días de internación "