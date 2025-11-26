Central y el rearmado del plantel: a qué jugadores se les vence el contrato a fin de año

Tras la eliminación del equipo canalla en el Clausura, arrancarán las conversaciones para ver a qué futbolistas el club intentará retener. Una lista de seis

Entre el técnico y los dirigentes será los encargados del rearmado del nuevo plantel de Central.

Es muy reciente la eliminación de Central en el torneo Clausura, pero en Arroyito no queda otra que pensar en el armado del plantel para la temporada 2026 y entre varias cuestiones a resolver está la situación de los futbolistas a los que se les vence el contrato el próximo 31 de diciembre.

En total son seis los jugadores a los que se les termina el vínculo con el Canalla y hay casos para todos los gustos. Algunos tienen serias posibilidades de continuar y otros, muchas menos. De todas formas, con aquellos sobre los que haya interés de parte de Central para su continuidad se abrirá una negociación.

En total son seis los futbolistas a los que se les termina el contrato. Entre los “históricos” figuran el arquero y subcapitán (capitán hasta hace unos pocos partidos) Jorge Broun , el defensor Carlos Quintana y el volante ofensivo Ignacio Malcorra . La lista la completan Enzo Giménez , Santiago López y Juan Manuel Elordi .

Hay un caso que se enmarca en un contexto especial y es el de Quintana, quien no pudo terminar el año jugando por la grave lesión (fractura de tobillo) que sufrió en el partido contra Gimnasia.

Se sabe que cuando un jugador se encuentra en pleno proceso de recuperación de una lesión, el club está obligado a extenderle el contrato, al menos hasta complete el tiempo de rehabilitación.

QuintanaCML Quintana se transformó en un referente canalla. Se está recuperando de una lesión en el tobillo. Celina Mutti Lovera / La Capital

El Pelado lleva tres años jugando en Central. Fue el primer refuerzo del Canalla en el ciclo de Miguel Ángel Russo, pocos días después de que la actual dirigencia tomara posesión del club.

La relación de Quintana con Central siempre fue muy buena. A tal punto que los hinchas tomaron al defensor como uno de los grandes baluartes del equipo en estos últimos años. A los 37 años, el zaguero está transitando sus últimos años en el fútbol grande y más allá de lo que ocurra cuando se recupere es casi un hecho que tendrá un año más en Arroyito.

Broun, otro referente

Si de referentes se trata, Broun es uno de ellos. No sólo porque lleva varios años consecutivos tras su regreso al club, sino porque se trata de un jugador que nació en las divisiones inferiores canallas.

Broun;B Fatu Broun conoce Central como pocos. Este año fue uno de los jugadores más parejos y de mejor rendimiento. Marcelo Bustamante / La Capital

Fue capitán y uno de los grandes responsables del Central campeón de la Copa de la Liga 2023, pero más allá de eso, fue el jugador que portó la cinta en casi todo el proceso de Ariel Holan. La posta la tomó Ángel Di María recién en la fecha 14, contra Instituto. Fue uno de los futbolistas más regulares y de rendimiento más parejo a lo largo del año.

A esta altura se cree que, salvo la cuestión económica, entre Broun y Central hay poco por charlar. Lo único que podría jugar en contra de la continuidad del arquero es la palabra del entrenador.

Malcorra también se anota

Nacho Malcorra (37 años) fue uno de los futbolistas de los que más se habló en estos últimos días, por aquella expulsión en el partido contra Independiente. El volante ofensivo viene ya con un rodaje de varios años en el club, donde logró cosas importantes. Fue parte del equipo campeón de 2023 y un futbolista clave en muchos clásicos. Es otro de los niños mimados por parte de los hinchas.

Llegó a Central en 2022, cuando Carlos Tevez era el entrenador y en 2023, ya con la nueva dirigencia, extendió el contrato por dos años, que se le vence a fines de este 2025.

MalcorraMB Nacho Malcorra no pudo jugar el último partido por una suspensión. Viene de tres años muy buenos en Arroyito. Marcelo Bustamante / La Capital

El 10 canalla demostró en todo este tiempo adaptarse perfectamente al mundo Central, pero dependerá de las pretensiones que tenga y, por supuesto, de la opinión tanto del técnico como de la dirigencia.

Con acento guaraní

La de Enzo Giménez también en una situación particular, ya que su llegada a préstamo en el inicio de la temporada contempla una opción de compra por la mitad del pase, que pertenece a Cerro Porteño.

No se conoce concretamente la cifra exacta estipulada en esa opción de compra, pero advierten que es relativamente baja para los montos que se manejan en el fútbol de primera división. De todas formas, lo que se sabe es que hay interés por parte de Central de mantener al futbolista, por lo que se descuenta que ya hay charlas abiertas con el club propietario de su pase como con su representante.

EnzoVB Enzo Giménez llegó sin grandes pergaminos, pero con el tiempo se ganó el respeto de los hinchas canallas. Virginia Benedetto / La Capital

En Central pretenden hacer uso de la opción por la respuesta futbolística del paraguayo, antes que por el monto de la operación. Giménez llegó como alternativa a Emanuel Coronel en el lateral derecho, pero también jugó en otras posiciones, como por ejemplo de extremo por derecha. Siempre fue una alternativa más que válida para Holan en todos los partidos.

Santi López no seguiría

Central también tiene opción de compra por la mitad del pase el delantero Santiago López, cuyo pase pertenece a Independiente, aunque en este caso la cifra rondaría el millón de dólares.

Hasta la mitad de año el juvenil había logrado cierto crédito en el Canalla y siempre se habló de que era factible la chance de que el club hiciera uso de esa opción de compra, pero lo del segundo semestre no fue del todo bueno.

SantiVB Lo de Santi López fue mejor en el primer semestre que en el segundo. Tiene opción de compra por la mitad del pase. Virginia Benedetto / La Capital

El delantero tuvo unas cuantas chances y muchas de ellas no pudo aprovecharlas. Alternó en el puesto con Gaspar Duarte, pero nunca logró afianzarse. Es probable que regrese al club de Avellaneda.

Elordi, difícil

Lo de Elordi parece más que difícil. También llegó como refuerzo a principio de año como alternativa a Agustín Sández y no sólo no pudo ganarse un puesto, sino que las veces que le tocó jugar mostró un nivel apenas discreto.

Elordi2VB Elordi llegó proveniente de Racing y nunca pudo ganarse un lugar en el equipo. Jugó pocos partidos como titular. Virginia Benedetto / La Capital

En su haber tiene 10 partidos en el Canalla, pero en sólo dos de ellos jugó como titular. Su continuidad en Arroyito es muy poco probable.