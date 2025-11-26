La Capital | Economía | fábrica

Cerró una reconocida fábrica de lavarropas: despidió a 200 trabajadores y ahora se dedicará a la importación

La empresa, que también vende heladeras, microondas y otros electrodomésticos, decidió ponerle fin a la producción nacional

26 de noviembre 2025 · 15:21hs
La fábrica de Whirpool en Pilar proyectaba producir 300 mil electrodomesticos al año

La fábrica de Whirpool en Pilar proyectaba producir 300 mil electrodomesticos al año, pero apenas llegó al 50%

La empresa Whirlpool cerró de manera sorpresiva su planta productiva en el Parque Industrial de Fátima en la Provincia de Buenos Aires. Mientras la compañía negocia el paquete de salida con el gremio, unos 220 trabajadores fueron despedidos de la fábrica que no llegó a cumplir cinco años de producción.

La falta de consumo interno y las dificultades para exportar complicaron a la empresa que se había instalado en 2022 en el parque industrial ubicado en el municipio de Pilar, dentro del Área Metropolitana de Buenos Aires (Amba).

Entre los 220 despidos se encuentran operarios de planta de producción y empleados del área de ingeniería, calidad u obreros especializados. “Si en el futuro pudiéramos volver a producir, la idea es que relación sea a largo plazo”, explicaron desde la compañía al referirse a las negociaciones que se están abordando con el gremio, según consignó Infobae.

>> Leer más: La actividad industrial cayó 2% en octubre, según la UIA

En este contexto, Whirlpool mantendrá su oficina comercial y de distribución en Argentina, instaladas hace ya 35 años y con más de 100 puestos de trabajos directos. Sin embargo, abandonan la producción para apostar por “un modelo de negocio operativo y competitivo para hacerlo mucho más ágil y eficiente, lo que no pudo lograrse en un contexto de fuerte desaceleración del consumo y aumento significativo de las importaciones”. En otras palabras, la marca pasará a potenciar sus operaciones comerciales, es decir importar, dejando de lado la fabricación local.

La empresa explicó que el modelo elegido apunta a garantizar el abastecimiento de electrodomésticos, accesorios y repuestos en todo el país, sin abandonar el mercado argentino.

Cierre de la fábrica

La planta de Whirlpool había sido inaugurada en octubre de 2022 y hasta el presidente de ese momento, Alberto Fernández, estuvo en el corte de cintas. Ahora con el candado puesto el futuro de la nave industrial es una incógnita.

Al momento de inaugurar, la marca producía entre 500 y 600 lavarropas por día. Pero en noviembre de 2025 apenas superaba los 400.

>> Leer más: Alerta por despidos en la fábrica de ollas Essen en Venado Tuerto

La primera señal del cierre se dio a principios de noviembre, cuando todos los empleados eventuales fueron relegados. Luego la empresa decidió el adelanto de las vacaciones al 22 de diciembre. Ahora, con el hecho consumado los 220 trabajadores de la planta permanente quedaron sin trabajo.

Sin previo aviso

“No nos dieron ningún previo aviso, nos acaban de desvincular a toda la empresa, incluido el personal de administración, recursos humanos, cierran completamente y nos trajeron un transporte para el que se quiera ir”, dijo Ignacio Cabezas. Los trabajadores rechazaron la movilidad y aguardan certezas en la playa que fue utilizada para carga y descarga de los productos.

El mismo trabajador reconoció que los productos nacionales de Whirlpool cuestan el doble que su competencia de origen chino: “Un lavarropas con capacidad para siete kilos, se comercializaba entre 800 mil y 1 millón de pesos. Uno de marca china puede conseguirse a mitad de precio”.

Balance de fabricación nacional

Alberto Fernández acompañó la inauguración de la planta de Whirlpool en Pilar. La inversión de 52 millones de dólares proyectaba producir 300 mil productos al año, de los cuales se exportaría un 70%. Sin embargo, hasta el cierre se produjeron un promedio de 150 mil productos al año, la mitad era derivada a la exportación y el resto quedaba en el consumo interno.

Los directivos de la filial local de Whirlpool habían elegido Argentina para producir ya que es el tercer mercado más importante de la marca estadounidense, sólo por detrás de Brasil y México.

Noticias relacionadas
Las subas registradas por Ceso también superan al Índice para Contratos de Locación, publicado por el Banco Central de la República Argentina (BCRA),que muestra un incremento interanual de 42,3% al primer día hábil de noviembre. 

Alquileres por las nubes en Rosario: un monoambiente ya cuesta $320.000 y la suba duplica a la inflación

Los ministros de Economía, Pablo Olivares, Desarrollo Productivo, Gustavo Puccini, y Trabajo, Roald Báscolo, al presentar la Ley Tributaria

Ley tributaria: cómo es el plan de Santa Fe para bajar los impuestos

Ley tributaria. Santa Fe presentó su propuesta para el 2026.

Ley tributaria: Santa Fe propone desgravar Ingresos Brutos a quienes tomen trabajadores

La producción de maquinaria agrícola cayó en octubre, según la UIA.

La actividad industrial cayó 2 por ciento en octubre, según la UIA

Ver comentarios

Las más leídas

Estafas millonarias: prisión preventiva confirmada para dos financistas

Estafas millonarias: prisión preventiva confirmada para dos financistas

El tiempo en en Rosario: cuándo llega la lluvia a la ciudad

El tiempo en en Rosario: cuándo llega la lluvia a la ciudad

Central y el rearmado del plantel: a qué jugadores se les vence el contrato a fin de año

Central y el rearmado del plantel: a qué jugadores se les vence el contrato a fin de año

Lanzan circuitos turísticos para recorrer cinco barrios emblemáticos de Rosario

Lanzan circuitos turísticos para recorrer cinco barrios emblemáticos de Rosario

Lo último

Una candidato fuerte a dirigir a Newells agradeció y dijo que no puede por temas personales

Una candidato fuerte a dirigir a Newell's agradeció y dijo que no puede por temas personales

El fútbol americano, un deporte importado que se afianza en Rosario y tiene nuevo campeón

El fútbol americano, un deporte importado que se afianza en Rosario y tiene nuevo campeón

Alquileres por las nubes en Rosario: un monoambiente ya cuesta $320.000 y la suba duplica a la inflación

Alquileres por las nubes en Rosario: un monoambiente ya cuesta $320.000 y la suba duplica a la inflación

Narcomenudeo y extorsiones: va a juicio el "gerente de una empresa criminal" del barrio Ludueña

Fiscalía pedirá 40 años de cárcel para Jonatan "Peco" Almada, miembro de una banda organizada desde la cárcel de Piñero

Narcomenudeo y extorsiones: va a juicio el gerente de una empresa criminal del barrio Ludueña

Por Martín Stoianovich

Imputan a otro miembro de Los Menores: Se quieren comer el mundo estos pendejos
Policiales

Imputan a otro miembro de Los Menores: "Se quieren comer el mundo estos pendejos"

Ciclo lectivo 2026: cuándo arrancan las clases en Santa Fe
La Ciudad

Ciclo lectivo 2026: cuándo arrancan las clases en Santa Fe

Preocupación en Arroyo Seco: toros sueltos atacaron a niños y embistieron un auto en la ruta
La Región

Preocupación en Arroyo Seco: toros sueltos atacaron a niños y embistieron un auto en la ruta

Volkswagen llama a revisión a más de 55.000 autos en Argentina: cuatro modelos tienen fallas en los airbags
motores

Volkswagen llama a revisión a más de 55.000 autos en Argentina: cuatro modelos tienen fallas en los airbags

Cerró una reconocida fábrica de lavarropas: despidió a 200 trabajadores y ahora se dedicará a la importación
Economía

Cerró una reconocida fábrica de lavarropas: despidió a 200 trabajadores y ahora se dedicará a la importación

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Estafas millonarias: prisión preventiva confirmada para dos financistas

Estafas millonarias: prisión preventiva confirmada para dos financistas

El tiempo en en Rosario: cuándo llega la lluvia a la ciudad

El tiempo en en Rosario: cuándo llega la lluvia a la ciudad

Central y el rearmado del plantel: a qué jugadores se les vence el contrato a fin de año

Central y el rearmado del plantel: a qué jugadores se les vence el contrato a fin de año

Lanzan circuitos turísticos para recorrer cinco barrios emblemáticos de Rosario

Lanzan circuitos turísticos para recorrer cinco barrios emblemáticos de Rosario

Ibai Llanos visitó Rosario: del Circuito Messi al mejor asado de su vida

Ibai Llanos visitó Rosario: del Circuito Messi al mejor asado de su vida

Ovación
El fútbol americano, un deporte importado que se afianza en Rosario y tiene nuevo campeón

Por Leandro Garbossa
Ovación

El fútbol americano, un deporte importado que se afianza en Rosario y tiene nuevo campeón

El fútbol americano, un deporte importado que se afianza en Rosario y tiene nuevo campeón

El fútbol americano, un deporte importado que se afianza en Rosario y tiene nuevo campeón

De los goles al green: Batistuta compite en el Abierto del Litoral y es furor en Rosario

De los goles al green: Batistuta compite en el Abierto del Litoral y es furor en Rosario

Vuelve a Central un marcador lateral que ascendió en Brasil pero al que no le renovarán contrato

Vuelve a Central un marcador lateral que ascendió en Brasil pero al que no le renovarán contrato

Policiales
Gendarmería utilizó un meme viral para un operativo donde secuestró 431 kilos de cocaína
Policiales

Gendarmería utilizó un meme viral para un operativo donde secuestró 431 kilos de cocaína

Condenan a un tiratiros por un homicidio cometido en Vía Honda en 2022

Condenan a un tiratiros por un homicidio cometido en Vía Honda en 2022

Narcomenudeo y extorsiones: va a juicio el gerente de una empresa criminal del barrio Ludueña

Narcomenudeo y extorsiones: va a juicio el "gerente de una empresa criminal" del barrio Ludueña

Imputan a otro miembro de Los Menores: Se quieren comer el mundo estos pendejos

Imputan a otro miembro de Los Menores: "Se quieren comer el mundo estos pendejos"

La Ciudad
Llega una nueva Noche de Librerías en Rosario: propuestas culturales, descuentos y ferias
La Ciudad

Llega una nueva Noche de Librerías en Rosario: propuestas culturales, descuentos y ferias

Escuelas de manejo de Rosario advierten que no pueden renovar la flota: piden extender la antigüedad

Escuelas de manejo de Rosario advierten que no pueden renovar la flota: piden extender la antigüedad

Protesta en Ansés: jubilados presentan miles de firmas contra el veto de Milei y por mejoras previsionales

Protesta en Ansés: jubilados presentan miles de firmas contra el veto de Milei y por mejoras previsionales

Ciclo lectivo 2026: cuándo arrancan las clases en Santa Fe

Ciclo lectivo 2026: cuándo arrancan las clases en Santa Fe

La tragedia de los hermanos R. R.: un muerto, otro herido y una pericia psiquiátrica

Por María Laura Cicerchia

Policiales

La tragedia de los hermanos R. R.: un muerto, otro herido y una pericia psiquiátrica

Dengue: no hay casos confirmados en el arranque de la temporada en la provincia

Por Lucas Ameriso

La Ciudad

Dengue: no hay casos confirmados en el arranque de la temporada en la provincia

Tablada: ocho imputados por el ataque a tiros contra Rosa Caminos y dos de sus hijos
POLICIALES

Tablada: ocho imputados por el ataque a tiros contra Rosa Caminos y dos de sus hijos

Feriados 2026: uno por uno, cómo queda el calendario con los días libres de 2026
Información General

Feriados 2026: uno por uno, cómo queda el calendario con los días libres de 2026

Premios Rosarigasinos: llega la segunda edición del reconocimiento a la cultura local

Por Morena Pardo
Zoom

Premios Rosarigasinos: llega la segunda edición del reconocimiento a la cultura local

El tiempo en Rosario: miércoles con calor a la espera de posibles tormentas
La Ciudad

El tiempo en Rosario: miércoles con calor a la espera de posibles tormentas

El autolavados de perros crece y promete cambiar la forma de bañar mascotas

Por Nachi Saieg

La Ciudad

El autolavados de perros crece y promete cambiar la forma de bañar mascotas

Estafas millonarias: prisión preventiva confirmada para dos financistas
Policiales

Estafas millonarias: prisión preventiva confirmada para dos financistas

Fantino destrozó a Verón en la polémica con la AFA: Es un soberbio
Ovación

Fantino destrozó a Verón en la polémica con la AFA: "Es un soberbio"

A cinco años de la muerte de Maradona: un solo equipo de los que jugó Diego no lo recordó
Ovación

A cinco años de la muerte de Maradona: un solo equipo de los que jugó Diego no lo recordó

Nuevas reglas para las terrazas: promueven el uso de espacios compartidos
La Ciudad

Nuevas reglas para las terrazas: promueven el uso de espacios compartidos

Milei compartió un acto con Presti, el designado ministro de Defensa
Política

Milei compartió un acto con Presti, el designado ministro de Defensa

Guiño de Milei a Estudiantes en la polémica por el pasillo de espaldas a Central
Política

Guiño de Milei a Estudiantes en la polémica por el pasillo de espaldas a Central

Central retoma los entrenamientos tras el duro golpe que le dio Estudiantes

Por Elbio Evangeliste
Ovación

Central retoma los entrenamientos tras el duro golpe que le dio Estudiantes

Un histórico de la selección argentina de fútbol jugará un torneo de golf de Rosario

Por Rodolfo Parody
Ovación

Un histórico de la selección argentina de fútbol jugará un torneo de golf de Rosario

Adolf Hitler se encamina a la reelección como concejal en Namibia
Información General

Adolf Hitler se encamina a la reelección como concejal en Namibia

El dólar oficial subió más de 1 por ciento y el blue se disparó en Rosario
Economía

El dólar oficial subió más de 1 por ciento y el blue se disparó en Rosario

El Indec corrigió sus cifras y vio crecer la economía en julio, agosto y septiembre
Economía

El Indec corrigió sus cifras y vio crecer la economía en julio, agosto y septiembre

La actividad industrial cayó 2 por ciento en octubre, según la UIA
Economía

La actividad industrial cayó 2 por ciento en octubre, según la UIA

Salvador Trapani precisa con urgencia un medicamento pero Iapos se demora

Por Florencia O’Keeffe

Salud

Salvador Trapani precisa con urgencia un medicamento pero Iapos se demora