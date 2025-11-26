Insólito: le sacaron la séptima tarjeta roja en el año y es el jugador más expulsado del mundo

En el club donde juega están evaluando incluir una cláusula para forzarlo a evitar tantas expulsiones. No es argentino pero tuvo un paso por Boca

Carlos Zambrano vio su séptima tarjeta roja en lo que va del año.

El fin de semana pasado, en un partido por una liga sudamericana, un defensor internacional recibió su séptima tarjeta roja en lo que va del año y se convirtió así en el jugador de f{utbol más expulsado del mundo en 2025. En el club donde juega evalúan ponerle una cláusula al contrato para persuadirlo a que baje esta estadística.

El defensor es Carlos Zambrano y juega en Alianza Lima. Su trayectoria incluye a los clubes FC Shalke 04, FC San Pauli, Eintracht Frankkfurt, FC Rubin Kazan, Paok, Dinamo de Kiev, Basilea y Boca, antes de llegar a Alianza Lima.

También juega en la selección de Perú, que no logró clasificarse al Mundial 2026.

Carlos Zambrano cosecha críticas por las expulsiones

Zambrano fue expulsado en el partido de Alianza Lima contra Universidad Técnica de Cajamarca (UTC), por la liga peruana. El equipo limeño goleó 3 a 0, pero el dato sobresaliente fue que el zaguero central recibió su séptima tarjeta roja en lo que va del año.

Por esta dura estadística, Zambrano ha sido blanco de críticas por sus constantes expulsiones. Cuatro de ellas fueron en competencias internacionales (dos en la Copa Libertadores y dos en la Copa Sudamericana) y tres en el campeonato peruano.

La roja del domingo le impedirá al entrenador argentino Néstor "Pipo" Gorosito alistarlo en el primer partido de los playoffs para definir el título de campeón en Perú.

Siete expulsiones, un récord mundial

Las siete expulsiones de Zambrano no solo significan una marca histórica en Alianza Lima sino también un récord en todo el mundo.

En su defensa, Zambrano acusa un "arbitraje inclinado" en su contra por parte del juez Julio Quiroz tras una nueva expulsión, esta vez ante UTC.

Debido a la cantidad de veces que vio la roja, los directivos de Alianza Lima están evaluando incluir una cláusula en su contrato para forzarlo a cuidarse más de las expulsiones. Según informan medios peruanos, la medida está en estudio y podría darse a conocer en los próximos días.