El tiempo en Rosario: miércoles con calor a la espera de posibles tormentas

La máxima llegaría a 34º y los siguientes días iría en descenso. Hay probabilidades de precipitaciones el jueves a la noche y todo el fin de semana

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronosticó para este miércoles en Rosario cielo parcialmente nublado y una temperatura máxima de 34º, que comenzará a descender paulatinamente con las posibles tormentas aisladas de la noche del jueves, y llegaría a 24º el domingo, en un fin de semana con chances de tormentas y chaparrones.

La madrugada del miércoles llega con vientos suaves del norte cambiando a moderados, con cielo algo nublado y un registro de 17º que apenas si subiría a 18º en la mañana. Para la tarde se espera cielo parcialmente nublado con una máxima de 34º bajando a 26º en la noche.

El jueves estaría mayormente nublado, con una máxima de 31º y una mínima de 20º. Desde la tarde podría haber fuertes ráfagas de viento y a la noche hay hasta un 40 por ciento de probabilidades de tormentas aisladas.

Para el viernes anticipan que las marcas seguirían en baja, con 27º de máxima y 20º de mínima, y cielo mayormente nublado.

El sábado tiene hasta un 70 por ciento de chances de tormentas aisladas matinales y tormentas desde la tarde, con temperaturas entre 26º y 19º.

El domingo podría arrancar con tormentas aisladas y desde el mediodía hay chances de chaparrones, con una máxima de apenas 24º y una mínima de 17º.

El lunes habría una mejora en las condiciones, con cielo mayormente nublado y una máxima que podría tocar los 29º.