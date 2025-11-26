En un contexto distinto al que deseaba, el plantel de Central volvió a las prácticas

Lo hizo este miércoles tras lo que fue la eliminación en el Clausura. El Canalla ya empieza a pensar en un 2026 que vendrá con Copa Libertadores incluida

Los futbolistas de Central tuvieron dos días de descanso después del traspié ante el Pincha por el Clausura.

Central volvió a los entrenamientos tras la eliminación en los octavos de final del torneo Clausura a manos de Estudiantes de La Plata , el pasado domingo en el Gigante. Lo hizo este miércoles por la mañana en el predio de Arroyo Seco .

Está claro que el grupo esperaba regresar a las prácticas con otro ánimo. Todos ansiaban estar trabajando ya el lunes mismo para preparar el choque por cuartos de final, pero no pudo ser.

Fue por eso que después del partido ante el Pincha, en el Gigante, el cuerpo técnico que conduce Ariel Holan les dio libre lunes y martes a los jugadores, para reencontrarse hoy por la mañana.

Ni el club ni nadie del cuerpo técnico informó cuál será el plan de trabajo en los próximos días, pero sobre todo hasta cuándo entrenará el grupo antes de entrar en vacaciones.

Practi2 Para Central se fue un 2025 en el que obtuvo el título de campeón de Liga y en el que logró la clasificación a la Libertadores.

El Canalla seguro completará la semana

Esta semana será completa, en principio hasta viernes o sábado, pero saber si la que viene también habrá entrenamientos o si directamente el plantel iniciará el proceso vacaciones.

Lo que está claro es que cuando antes se vaya de vacaciones, más rápido será el regreso a los entrenamientos. Se estima que tendrán entre dos y tres semanas de descanso, por lo que la pretemporada se iniciará este mismo 2025, salvo que se decida fraccionar las vacaciones, algo que no es habitual.

Central, al igual que otros muchos clubes, tiene un largo tiempo por delante antes del inicio de la próxima temporada, que al Canalla le incluirá Copa Libertadores.

También se conocerá en los próximos días donde se realizará la pretemporada, aunque todo pareciera indicar que será en el predio de Arroyo Seco.