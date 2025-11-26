La Capital | Ovación | Central

En un contexto distinto al que deseaba, el plantel de Central volvió a las prácticas

Lo hizo este miércoles tras lo que fue la eliminación en el Clausura. El Canalla ya empieza a pensar en un 2026 que vendrá con Copa Libertadores incluida

Elbio Evangeliste

Por Elbio Evangeliste

26 de noviembre 2025 · 14:46hs
Los futbolistas de Central tuvieron dos días de descanso después del traspié ante el Pincha por el Clausura.

Los futbolistas de Central tuvieron dos días de descanso después del traspié ante el Pincha por el Clausura.

Central volvió a los entrenamientos tras la eliminación en los octavos de final del torneo Clausura a manos de Estudiantes de La Plata, el pasado domingo en el Gigante. Lo hizo este miércoles por la mañana en el predio de Arroyo Seco.

Está claro que el grupo esperaba regresar a las prácticas con otro ánimo. Todos ansiaban estar trabajando ya el lunes mismo para preparar el choque por cuartos de final, pero no pudo ser.

Fue por eso que después del partido ante el Pincha, en el Gigante, el cuerpo técnico que conduce Ariel Holan les dio libre lunes y martes a los jugadores, para reencontrarse hoy por la mañana.

Ni el club ni nadie del cuerpo técnico informó cuál será el plan de trabajo en los próximos días, pero sobre todo hasta cuándo entrenará el grupo antes de entrar en vacaciones.

>>Leer más: Central y el rearmado del plantel: a qué jugadores se les vence el contrato a fin de año

Practi2
Para Central se fue un 2025 en el que obtuvo el título de campeón de Liga y en el que logró la clasificación a la Libertadores.

Para Central se fue un 2025 en el que obtuvo el título de campeón de Liga y en el que logró la clasificación a la Libertadores.

El Canalla seguro completará la semana

Esta semana será completa, en principio hasta viernes o sábado, pero saber si la que viene también habrá entrenamientos o si directamente el plantel iniciará el proceso vacaciones.

Lo que está claro es que cuando antes se vaya de vacaciones, más rápido será el regreso a los entrenamientos. Se estima que tendrán entre dos y tres semanas de descanso, por lo que la pretemporada se iniciará este mismo 2025, salvo que se decida fraccionar las vacaciones, algo que no es habitual.

>>Leer más: Central fue un número uno todo el año con copa incluida, pero perdió el brillo final

Central, al igual que otros muchos clubes, tiene un largo tiempo por delante antes del inicio de la próxima temporada, que al Canalla le incluirá Copa Libertadores.

También se conocerá en los próximos días donde se realizará la pretemporada, aunque todo pareciera indicar que será en el predio de Arroyo Seco.

Noticias relacionadas
La portada del libro Cuando ganamos la Conmebol, con autoría de Santiago Grandi.

En recuerdo de la "epopeya canalla": publican "Cuando ganamos la Conmebol"

Alejandro Fantino apuntó contra Verón y los clubes grandes

Fantino destrozó a Verón en la polémica con la AFA: "Es un soberbio"

El plantel profesional de Central viene de recibir un duro golpe con la eliminación en el torneo Clausura.

Central retoma los entrenamientos tras el duro golpe que le dio Estudiantes

Central fue recibido con un pasillo de espaldas por parte de los jugadores de Estudiantes

Pasillo de campeón a Central: el sindicato de futbolistas fue muy duro con los jugadores de Estudiantes

Ver comentarios

Las más leídas

Estafas millonarias: prisión preventiva confirmada para dos financistas

Estafas millonarias: prisión preventiva confirmada para dos financistas

El tiempo en en Rosario: cuándo llega la lluvia a la ciudad

El tiempo en en Rosario: cuándo llega la lluvia a la ciudad

El autolavados de perros crece y promete cambiar la forma de bañar mascotas

El autolavados de perros crece y promete cambiar la forma de bañar mascotas

Central y el rearmado del plantel: a qué jugadores se les vence el contrato a fin de año

Central y el rearmado del plantel: a qué jugadores se les vence el contrato a fin de año

Lo último

Un club argentino está en el top 10 del ranking de venta de camisetas de fútbol, que encabeza Real Madrid

Un club argentino está en el top 10 del ranking de venta de camisetas de fútbol, que encabeza Real Madrid

La China Suárez habló de Wanda Nara: Nunca fui su amiga

La China Suárez habló de Wanda Nara: "Nunca fui su amiga"

Central campeón: River desmiente a la AFA y sostiene que el título estuvo mal otorgado

Central campeón: River desmiente a la AFA y sostiene que el título estuvo mal otorgado

Ciclo lectivo 2026: cuándo arrancan las clases en Santa Fe

El ministro de Educación, José Goitiy, anticipó la fecha que baraja el gobierno provincial para el inicio de clases. El anuncio oficial llegará en breve
Ciclo lectivo 2026: cuándo arrancan las clases en Santa Fe
Comenzó el juicio por el crimen de una madre y su hija: Víctimas completamente inocentes
Policiales

Comenzó el juicio por el crimen de una madre y su hija: "Víctimas completamente inocentes"

El estacionamiento medido que se viene: horario, zonas, tarifa, app, beneficios y multas
LA CIUDAD

El estacionamiento medido que se viene: horario, zonas, tarifa, app, beneficios y multas

Una adolescente de 14 años resultó herida en una balacera contra una casa
POLICIALES

Una adolescente de 14 años resultó herida en una balacera contra una casa

Oliveros: murió una ciclista al ser atropellada por un camión en la ruta 11
LA REGION

Oliveros: murió una ciclista al ser atropellada por un camión en la ruta 11

¿Multar a los padres de los chicos que hacen bullying es la solución?

Por Isabella Di Pollina
La Ciudad

¿Multar a los padres de los chicos que hacen bullying es la solución?

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Estafas millonarias: prisión preventiva confirmada para dos financistas

Estafas millonarias: prisión preventiva confirmada para dos financistas

El tiempo en en Rosario: cuándo llega la lluvia a la ciudad

El tiempo en en Rosario: cuándo llega la lluvia a la ciudad

El autolavados de perros crece y promete cambiar la forma de bañar mascotas

El autolavados de perros crece y promete cambiar la forma de bañar mascotas

Central y el rearmado del plantel: a qué jugadores se les vence el contrato a fin de año

Central y el rearmado del plantel: a qué jugadores se les vence el contrato a fin de año

Fantino destrozó a Verón en la polémica con la AFA: Es un soberbio

Fantino destrozó a Verón en la polémica con la AFA: "Es un soberbio"

Ovación
Central campeón: River desmiente a la AFA y sostiene que el título estuvo mal otorgado
OVACIÓN

Central campeón: River desmiente a la AFA y sostiene que el título estuvo mal otorgado

Central campeón: River desmiente a la AFA y sostiene que el título estuvo mal otorgado

Central campeón: River desmiente a la AFA y sostiene que el título estuvo mal otorgado

Playoffs del Torneo Clausura 2025: confirmaron días y horarios de los cuartos de final

Playoffs del Torneo Clausura 2025: confirmaron días y horarios de los cuartos de final

El fútbol americano, un deporte importado que se afianza en Rosario

El fútbol americano, un deporte importado que se afianza en Rosario

Policiales
Una adolescente de 14 años resultó herida en una balacera contra una casa
POLICIALES

Una adolescente de 14 años resultó herida en una balacera contra una casa

Fray Luis Beltrán: investigan la muerte de un hombre dentro de un galpón

Fray Luis Beltrán: investigan la muerte de un hombre dentro de un galpón

Comenzó el juicio por el crimen de una madre y su hija: Víctimas completamente inocentes

Comenzó el juicio por el crimen de una madre y su hija: "Víctimas completamente inocentes"

La declaración indagatoria del juez federal Gastón Salmain se postergó sobre la hora

La declaración indagatoria del juez federal Gastón Salmain se postergó sobre la hora

La Ciudad
Ciclo lectivo 2026: cuándo arrancan las clases en Santa Fe
La Ciudad

Ciclo lectivo 2026: cuándo arrancan las clases en Santa Fe

¿Multar a los padres de los chicos que hacen bullying es la solución?

¿Multar a los padres de los chicos que hacen bullying es la solución?

El estacionamiento medido que se viene: horario, zonas, tarifa, app, beneficios y multas

El estacionamiento medido que se viene: horario, zonas, tarifa, app, beneficios y multas

Lanzan circuitos turísticos para recorrer cinco barrios emblemáticos de Rosario

Lanzan circuitos turísticos para recorrer cinco barrios emblemáticos de Rosario

Fantino destrozó a Verón en la polémica con la AFA: Es un soberbio
Ovación

Fantino destrozó a Verón en la polémica con la AFA: "Es un soberbio"

A cinco años de la muerte de Maradona: un solo equipo de los que jugó Diego no lo recordó
Ovación

A cinco años de la muerte de Maradona: un solo equipo de los que jugó Diego no lo recordó

Nuevas reglas para las terrazas: promueven el uso de espacios compartidos
La Ciudad

Nuevas reglas para las terrazas: promueven el uso de espacios compartidos

Milei compartió un acto con Presti, el designado ministro de Defensa
Política

Milei compartió un acto con Presti, el designado ministro de Defensa

Guiño de Milei a Estudiantes en la polémica por el pasillo de espaldas a Central
Política

Guiño de Milei a Estudiantes en la polémica por el pasillo de espaldas a Central

Central retoma los entrenamientos tras el duro golpe que le dio Estudiantes

Por Elbio Evangeliste
Ovación

Central retoma los entrenamientos tras el duro golpe que le dio Estudiantes

Un histórico de la selección argentina de fútbol jugará un torneo de golf de Rosario

Por Rodolfo Parody
Ovación

Un histórico de la selección argentina de fútbol jugará un torneo de golf de Rosario

Adolf Hitler se encamina a la reelección como concejal en Namibia
Información General

Adolf Hitler se encamina a la reelección como concejal en Namibia

El dólar oficial subió más de 1 por ciento y el blue se disparó en Rosario
Economía

El dólar oficial subió más de 1 por ciento y el blue se disparó en Rosario

El Indec corrigió sus cifras y vio crecer la economía en julio, agosto y septiembre
Economía

El Indec corrigió sus cifras y vio crecer la economía en julio, agosto y septiembre

La actividad industrial cayó 2 por ciento en octubre, según la UIA
Economía

La actividad industrial cayó 2 por ciento en octubre, según la UIA

Salvador Trapani precisa con urgencia un medicamento pero Iapos se demora

Por Florencia O’Keeffe

Salud

Salvador Trapani precisa con urgencia un medicamento pero Iapos se demora

Seis años y ocho meses de cárcel a un ex-Estudiantes por abuso sexual: irá preso
OVACIÓN

Seis años y ocho meses de cárcel a un ex-Estudiantes por abuso sexual: irá preso

Caso Ivana Garcilazo: postergan la última jornada de la audiencia preliminar
Policiales

Caso Ivana Garcilazo: postergan la última jornada de la audiencia preliminar

Expareja de Carlos Telleldín lo denunció por violencia y amenazas
Información General

Expareja de Carlos Telleldín lo denunció por "violencia y amenazas"

Aguas Santafesinas aumentó la tarifa en Rosario: ¿por qué no afecta a todos?
La Ciudad

Aguas Santafesinas aumentó la tarifa en Rosario: ¿por qué no afecta a todos?

Choque en cadena en el ingreso a Rosario por la autopista a Córdoba
LA CIUDAD

Choque en cadena en el ingreso a Rosario por la autopista a Córdoba

Larga la rosca por el presupuesto de Santa Fe: ministros a Diputados y reclamos en la mesa

Por Facundo Borrego
Economía

Larga la rosca por el presupuesto de Santa Fe: ministros a Diputados y reclamos en la mesa

Villa G. Gálvez: la oposición pide intervención barrial para el conflicto de la EPE
Política

Villa G. Gálvez: la oposición pide intervención barrial para el conflicto de la EPE

Controles de alcohol en el río: se hicieron 69 testeos y apenas hubo 3 positivos
La Ciudad

Controles de alcohol en el río: se hicieron 69 testeos y apenas hubo 3 positivos