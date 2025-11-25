La Capital | Ovación | AFA

La AFA negó que el documento que obligó a Estudiantes a realizar el pasillo haya sido adulterado

Circularon rumores en redes sociales de que la norma que obliga a realizar los pasillos de campeón fue falsificado luego del "espaldarazo" pincha

25 de noviembre 2025 · 10:39hs
El ente presidido por Chiqui Tapia aclaró la situación del Boletín publicado por la AFA

El ente presidido por "Chiqui" Tapia" aclaró la situación del Boletín publicado por la AFA

Las tensiones entre la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y Estudiantes de La Plata sumaron un nuevo capítulo. La polémica se desató luego de que los jugadores del Pincha decidieron recibir de espaldas a Central en el marco del pasillo de campeón establecido por el ente madre del fútbol argentino en el Boletín Oficial. El episodio ocurrió este domingo, durante la visita al Gigante, donde ganaron al local por 1 a 0.

Sin embargo, empezaron a circular rumores en redes sociales sobre una supuesta falsificación del documento, publicado el pasado 23 de noviembre, que establece la obligatoriedad de realizar este reconocimiento a los equipos campeones.

La controversia escaló luego de que varios usuarios de X denunciaran que el Boletín 6625 fue creado y modificado este mismo domingo una vez finalizado el encuentro jugado en Rosario y no como está fechado en la página web de la institución (12 de febrero de 2025). Javier Smaldone, desde su cuenta personal en la red social, compartió la información a la que accedió al descargar el PDF con la resolución publicada, y alegó que no coincide el origen del documento con lo presentado por la AFA.

Embed

>> Leer más: Continúa la novela del pasillo de espaldas en el Gigante: ahora la AFA le pide explicaciones a Estudiantes

Sumado a ello, el conflicto creció al no aplicarse este protocolo en el último antecedente de un equipo nacional que se consagró. Independiente Rivadavia, reciente campeón de la Copa Argentina, jugó su primer partido luego de quedarse con el título frente a Central Córdoba en condición de local. Sin embargo, el "Ferroviario" no realizó el pasillo de honor para felicitar a los mendocinos, aunque este acto no derivó en ningún expediente o sanción para los santiagueños.

El comunicado de AFA para aclarar la polémica del Boletín 6625

Frente a los rumores que circularon por supuesta adulteración del documento, la AFA emitió una publicación: "Los Boletines Oficiales de la Asociación del Fútbol Argentino tienen números correlativos. En el caso que nos ocupa, el Boletín 6625 del 12.02.2025, tiene correlación tanto en número como en su fecha de publicación, la cual no puede ser alterada en virtud de los Boletines publicados con anterioridad y a continuación".

Para concluir este mensaje institucional, agregó: "Asimismo, según puede observarse en el Boletín 6661 del 03.04.2025, el precitado Boletín 6625 del 12.02.2025 se encuentra entre todas las Resoluciones adoptadas y aprobadas por el Comité Ejecutivo. De lo expuesto, claramente se advierte que el Boletín 6625 y los temas en el tratados corresponden al 12 de febrero de 2025, tal como se encuentra publicado en la página oficial de la Asociación del Fútbol Argentino".

Embed

Ahora la pelota la tiene el club platense, luego de que la entidad de fútbol nacional le dio un plazo de dos días para formular su defensa ante el "espaldarazo" de los futbolistas del Pincha. Se los acusa de no haber cumplido con el protocolo impuesto por la asociación, en un acto que podría ser catalogado como de incitación a la violencia. Una vez que Estudiantes emita su descargo, se evaluarán posibles sanciones a futuro.

Noticias relacionadas
Los jugadores de Central no pudieron con Estudiantes.

"Estudiantes de la Patria": medios e influencer libertarios festejaron la derrota de Central

Messi recordó su largo vínculo con un directivo de AFA que falleció este domingo.

Messi lamentó la muerte de Omar Souto: "Fuiste el que abrió el camino"

La celebración del plantel de Central, el jueves por la noche en la Sede Fundacional. Ahora se viene Estudiantes por los octavos de final del Clausura

Central: del festejo del título "al cueste lo que cueste" el domingo en la cancha, con el once probable

Central buscará mejorar su actuación del torneo pasado, donde perdió ante Huracán por los cuartos de final

Comienza la definición del torneo Clausura: las claves a tener en cuenta para los playoffs

Ver comentarios

Las más leídas

El gurú rosarino del blue reveló la joyita en la que aconseja invertir ahora

El gurú rosarino del blue reveló la "joyita" en la que aconseja invertir ahora

Denuncian posible red de explotación sexual detrás de la policía suspendida

Denuncian posible red de explotación sexual detrás de la policía suspendida

Newells: un técnico que es visto con buenos ojos por la mayoría de los candidatos

Newell's: un técnico que es visto con buenos ojos por la mayoría de los candidatos

Estudiantes de la Patria: medios e influencer libertarios festejaron la derrota de Central

"Estudiantes de la Patria": medios e influencer libertarios festejaron la derrota de Central

Lo último

¿Se separa Miranda!? Qué rumores circulan sobre el exitoso dúo pop

¿Se separa Miranda!? Qué rumores circulan sobre el exitoso dúo pop

Cambia el cronograma de Anses: cuándo se cobran jubilaciones y aguinaldos en diciembre

Cambia el cronograma de Anses: cuándo se cobran jubilaciones y aguinaldos en diciembre

Camino a un congreso encabezado por Kicillof, volcó un micro y murieron dos personas

Camino a un congreso encabezado por Kicillof, volcó un micro y murieron dos personas

Desde Aguas Santafesinas afirman que en Rosario no hay ningún riesgo de arsénico en el agua

La aclaración llega luego de la difusión de un informe que indica que el sur de Santa Fe tiene niveles preocupantes de ese elemento en el agua
Desde Aguas Santafesinas afirman que en Rosario no hay ningún riesgo de arsénico en el agua
Controles de alcohol en el río: se hicieron 69 testeos y apenas hubo 3 positivos
La Ciudad

Controles de alcohol en el río: se hicieron 69 testeos y apenas hubo 3 positivos

Choque en cadena de ocho vehículos en el ingreso a Rosario por la autopista a Córdoba
LA CIUDAD

Choque en cadena de ocho vehículos en el ingreso a Rosario por la autopista a Córdoba

Salvador Trapani necesita un medicamento en forma urgente pero Iapos demora la entrega

Por Florencia O’Keeffe

Salud

Salvador Trapani necesita un medicamento en forma urgente pero Iapos demora la entrega

Le patearon la grúa en un control de alcoholemia, sacó un arma y terminaron todos presos
Policiales

Le patearon la grúa en un control de alcoholemia, sacó un arma y terminaron todos presos

Crece la tendencia de alquilar trajes para graduaciones y casamientos

Por Lucas Ameriso

La Ciudad

Crece la tendencia de alquilar trajes para graduaciones y casamientos

Dejanos tu comentario
Las más leídas
El gurú rosarino del blue reveló la joyita en la que aconseja invertir ahora

El gurú rosarino del blue reveló la "joyita" en la que aconseja invertir ahora

Denuncian posible red de explotación sexual detrás de la policía suspendida

Denuncian posible red de explotación sexual detrás de la policía suspendida

Newells: un técnico que es visto con buenos ojos por la mayoría de los candidatos

Newell's: un técnico que es visto con buenos ojos por la mayoría de los candidatos

Estudiantes de la Patria: medios e influencer libertarios festejaron la derrota de Central

"Estudiantes de la Patria": medios e influencer libertarios festejaron la derrota de Central

La Sole se reencontró con su primer novio mientras recorría Arequito

La Sole se reencontró con su primer novio mientras recorría Arequito

Ovación
La defensa de Newells, un tema a resolver para la próxima dirigencia
Ovación

La defensa de Newell's, un tema a resolver para la próxima dirigencia

La defensa de Newells, un tema a resolver para la próxima dirigencia

La defensa de Newell's, un tema a resolver para la próxima dirigencia

La AFA negó que el documento que obligó a Estudiantes a realizar el pasillo haya sido adulterado

La AFA negó que el documento que obligó a Estudiantes a realizar el pasillo haya sido adulterado

Patinaje artístico: María Belén Leva es el gran proyecto local, nacional y mundial

Patinaje artístico: María Belén Leva es el gran proyecto local, nacional y mundial

Policiales
Le patearon la grúa en un control de alcoholemia, sacó un arma y terminaron todos presos
Policiales

Le patearon la grúa en un control de alcoholemia, sacó un arma y terminaron todos presos

Condenan a un policía por encubrir un asesinato a tiros de hace nueve años en Santa Fe

Condenan a un policía por encubrir un asesinato a tiros de hace nueve años en Santa Fe

Inquietud en la familia de Ivana Garcilazo por estudio psicológico a un acusado del crimen

Inquietud en la familia de Ivana Garcilazo por estudio psicológico a un acusado del crimen

Se registraron ataques a tiros, agresiones familiares y una joven apuñalada

Se registraron ataques a tiros, agresiones familiares y una joven apuñalada

La Ciudad
Desde Aguas Santafesinas afirman que en Rosario no hay ningún riesgo de arsénico en el agua
La Ciudad

Desde Aguas Santafesinas afirman que en Rosario no hay ningún riesgo de arsénico en el agua

Controles de alcohol en el río: se hicieron 69 testeos y apenas hubo 3 positivos

Controles de alcohol en el río: se hicieron 69 testeos y apenas hubo 3 positivos

Violencia de género: cuál es el cambio de paradigma que traen las tobilleras electrónicas

Violencia de género: cuál es el "cambio de paradigma" que traen las tobilleras electrónicas

Salvador Trapani necesita un medicamento en forma urgente pero Iapos demora la entrega

Salvador Trapani necesita un medicamento en forma urgente pero Iapos demora la entrega

Se registraron ataques a tiros, agresiones familiares y una joven apuñalada
Policiales

Se registraron ataques a tiros, agresiones familiares y una joven apuñalada

Continúa la novela del pasillo de espaldas en el Gigante: la AFA pide explicaciones a Estudiantes
Ovación

Continúa la novela del pasillo de espaldas en el Gigante: la AFA pide explicaciones a Estudiantes

Newells: un técnico que es visto con buenos ojos por la mayoría de los candidatos

Por Lucas Vitantonio
Ovación

Newell's: un técnico que es visto con buenos ojos por la mayoría de los candidatos

Denuncian posible red de explotación sexual detrás de la policía suspendida
Información General

Denuncian posible red de explotación sexual detrás de la policía suspendida

La policía hot suspendida dijo que filmó los videos por necesidad
Información General

La "policía hot" suspendida dijo que filmó los videos "por necesidad"

Emotivo triunfo de Racing: lo dio vuelta en el adicional y pasó a cuartos de final
Ovación

Emotivo triunfo de Racing: lo dio vuelta en el adicional y pasó a cuartos de final

Barracas Central, de puro guapo: lo ganó en el final del alargue y con uno menos
Ovación

Barracas Central, de puro guapo: lo ganó en el final del alargue y con uno menos

Buscan a un desparecido en el río Paraná luego del choque de su embarcación
La Región

Buscan a un desparecido en el río Paraná luego del choque de su embarcación

Feriados: cuándo es el último fin de semana largo del 2025 en Argentina
Información General

Feriados: cuándo es el último fin de semana largo del 2025 en Argentina

Tailandia: iban a cremarla pero descubrieron que estaba viva dentro del ataúd
Información General

Tailandia: iban a cremarla pero descubrieron que estaba viva dentro del ataúd

Alemania teme que haya ataques terroristas en los mercados navideños
Información General

Alemania teme que haya ataques terroristas en los mercados navideños

Dos perros policía de Santa Fe fueron campeones en búsqueda de drogas
La Ciudad

Dos perros policía de Santa Fe fueron campeones en búsqueda de drogas

Vandalismo en el Laguito: demoraron a un grupo de jóvenes a la medianoche
La Ciudad

Vandalismo en el Laguito: demoraron a un grupo de jóvenes a la medianoche

Rosario cerró el penúltimo fin de semana largo del año con un paso hacia adelante
La Ciudad

Rosario cerró el penúltimo fin de semana largo del año con un "paso hacia adelante"

Narcoavionetas: en lo que va del 2025 se encontraron seis en Santa Fe y la región
La Región

Narcoavionetas: en lo que va del 2025 se encontraron seis en Santa Fe y la región

Presupuesto 2026: quieren sumar 10 mil luces y llegar al 95 % de la ciudad con led
La Ciudad

Presupuesto 2026: quieren sumar 10 mil luces y llegar al 95 % de la ciudad con led

Pullaro y el gobierno nacional: Pedimos que sea justo y cumpla con Santa Fe
Política

Pullaro y el gobierno nacional: "Pedimos que sea justo y cumpla con Santa Fe"

A un fiscal de Rosario le robaron en Pinamar una pistola y documentación
Policiales

A un fiscal de Rosario le robaron en Pinamar una pistola y documentación

Messi lamentó la muerte de Omar Souto: Fuiste el que abrió el camino
Ovación

Messi lamentó la muerte de Omar Souto: "Fuiste el que abrió el camino"

Otra vez quedó vacante el Quini 6 y el pozo acumulado es de $13.400.000.000
Información General

Otra vez quedó vacante el Quini 6 y el pozo acumulado es de $13.400.000.000