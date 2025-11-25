La AFA negó que el documento que obligó a Estudiantes a realizar el pasillo haya sido adulterado

Circularon rumores en redes sociales de que la norma que obliga a realizar los pasillos de campeón fue falsificado luego del "espaldarazo" pincha

Las tensiones entre la Asociación del Fútbol Argentino ( AFA ) y Estudiantes de La Plata sumaron un nuevo capítulo. La polémica se desató luego de que los jugadores del Pincha decidieron recibir de espaldas a Central en el marco del pasillo de campeón establecido por el ente madre del fútbol argentino en el Boletín Oficial. El episodio ocurrió este domingo, durante la visita al Gigante, donde ganaron al local por 1 a 0.

Sin embargo, empezaron a circular rumores en redes sociales sobre una supuesta falsificación del documento , publicado el pasado 23 de noviembre, que establece la obligatoriedad de realizar este reconocimiento a los equipos campeones.

La controversia escaló luego de que varios usuarios de X denunciaran que el Boletín 6625 fue creado y modificado este mismo domingo una vez finalizado el encuentro jugado en Rosario y no como está fechado en la página web de la institución (12 de febrero de 2025). Javier Smaldone, desde su cuenta personal en la red social, compartió la información a la que accedió al descargar el PDF con la resolución publicada, y alegó que no coincide el origen del documento con lo presentado por la AFA.

El Chiqui Mafia publicó en el sitio de la AFA un boletín emitido supuestamente el 12 de febrero de 2025 ( https://t.co/WatdDwRW1N ). Pero la metadata del PDF dice que fue creado y editado ayer a las 7 de la tarde. pic.twitter.com/grnrqlCaxs

Sumado a ello, el conflicto creció al no aplicarse este protocolo en el último antecedente de un equipo nacional que se consagró. Independiente Rivadavia, reciente campeón de la Copa Argentina, jugó su primer partido luego de quedarse con el título frente a Central Córdoba en condición de local. Sin embargo, el "Ferroviario" no realizó el pasillo de honor para felicitar a los mendocinos, aunque este acto no derivó en ningún expediente o sanción para los santiagueños.

El comunicado de AFA para aclarar la polémica del Boletín 6625

Frente a los rumores que circularon por supuesta adulteración del documento, la AFA emitió una publicación: "Los Boletines Oficiales de la Asociación del Fútbol Argentino tienen números correlativos. En el caso que nos ocupa, el Boletín 6625 del 12.02.2025, tiene correlación tanto en número como en su fecha de publicación, la cual no puede ser alterada en virtud de los Boletines publicados con anterioridad y a continuación".

Para concluir este mensaje institucional, agregó: "Asimismo, según puede observarse en el Boletín 6661 del 03.04.2025, el precitado Boletín 6625 del 12.02.2025 se encuentra entre todas las Resoluciones adoptadas y aprobadas por el Comité Ejecutivo. De lo expuesto, claramente se advierte que el Boletín 6625 y los temas en el tratados corresponden al 12 de febrero de 2025, tal como se encuentra publicado en la página oficial de la Asociación del Fútbol Argentino".

Ahora la pelota la tiene el club platense, luego de que la entidad de fútbol nacional le dio un plazo de dos días para formular su defensa ante el "espaldarazo" de los futbolistas del Pincha. Se los acusa de no haber cumplido con el protocolo impuesto por la asociación, en un acto que podría ser catalogado como de incitación a la violencia. Una vez que Estudiantes emita su descargo, se evaluarán posibles sanciones a futuro.