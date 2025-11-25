La Capital | Policiales | Ivana Garcilazo

Caso Ivana Garcilazo: la última jornada de la audiencia preliminar se postergó para el miércoles

La presentación se iba a dar este martes pasado el mediodía, pero la ausencia del juez por actividad institucional pasó todo para el miércoles a la tarde

25 de noviembre 2025 · 13:37hs
Justicia por Ivana

Foto: Celina Mutti Lovera / La Capital

"Justicia por Ivana", rezaba una bandera colocada en la audiencia imputativa a Reifenstuel en julio

La Justicia de Rosario comunicó a media mañana la postergación de la audiencia preliminar para los tres acusados por el crimen de Ivana Garcilazo, la hincha de Central asesinada en 2023 tras un clásico rosarino. “El abogado nos dijo que era por actividad institucional del magistrado”, contó a La Capital, Laura Garcilazo, hermana de la víctima.

Había mucha expectativa en el marco de la causa ya que este martes era la tercera y última jornada de la audiencia preliminar al juicio. El próximo paso sería que el juez admita la acusación y los fiscales presenten el pedido de pena para Ariel Matías Cabrera, Juan José Masson y Damián Reifenstuel por el crimen de Ivana Garcilazo el 30 de septiembre de 2023, cuando regresaba del Gigante de Arroyito luego de un clásico ante Newell’s.

A esto se le sumó que la defensa de Reifenstuel iba a presentar un informe psicológico. En este punto, desde la querella marcaron que la defensa del acusado entregará exámenes donde “se mencionan algunos parámetros de psicosis”. Los abogados de Reifenstuel explicaron a este medio que la documentación a presentar “no consigna lo que se está diciendo” y negaron que vayan a solicitar la inimputabilidad. Tampoco se planteará, según indicaron, un diagnóstico de psicosis.

Bronca, pero con confianza en la Justicia

Laura y Silvina, las hermanas de Ivana, se habían mensajeado, minutos antes de las 11. Cada una en extremos de la ciudad se iban a encontrar en el Centro de Justicia Penal de Sarmiento y Virasoro. Como en cada audiencia iban a estar en primera fila y en las afueras se iban a congregar los amigos y allegados de la joven atacada fatalmente en Ovidio Lagos y Montevideo. Sin embargo, no fue posible.

>> Leer más: Ivana era una luchadora, unía a la familia y la mataron por nada

La audiencia de este martes estaba pautada para las 13, pero dos horas antes el abogado Marcos Cella, representante de la familia Garcilazo, les comunicó la postergación de la citación a Laura, Silvina, las hermanas de Ivana, Raúl, el padre de la joven, y el resto de la familia y allegados. Ahora la Justicia espera a los Garcilazo, sus abogados, fiscales y defensas de los acusados este miércoles a las 15.

“Da bronca, pero queremos seguir confiando en la Justicia”, sostuvo Laura a La Capital luego de enterarse la postergación. A pesar de que manifestó su malestar por “haber jugado con el tiempo” de la familia, reconoció que es el primer contratiempo que se genera en la causa y sólo recordó una demora de al menos dos horas para el inicio de una de las audiencias. “No estamos disconformes con el trabajo de la Justicia”, remarcó la hermana de Ivana.

Laura, que no pudo dormir en toda la noche previa a la audiencia, aseguró que estaba todo dado para fijar la fecha del juicio entre febrero y marzo del próximo año y definió a la presentación de la defensa de Reifenstuel como "un intento de demorar todo", aunque destacó que "la Justicia no viene avalando nada porque las cosas que escuchamos son burradas (sic) que ni ellos se las creen".

La familia de Ivana Garcilazo en la primera jornada de la audiencia preliminar

Inquietud en la familia de Ivana Garcilazo por estudio psicológico a un acusado del crimen

