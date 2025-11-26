La Capital | suscriptores | reforma tributaria

La doble señal de Santa Fe antes de la reforma tributaria

Con un plan de rebaja impositiva, el gobierno provincial no especula y avisa que no depende de nadie para su sistema arancelario

Facundo Borrego

Por Facundo Borrego

26 de noviembre 2025 · 15:33hs
El gobernador de Santa Fe

Foto: X/@maxipullaro.

El gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, mueve su ley impositiva en la previa a la reforma tributaria nacional.

El gobierno de Santa Fe envió una doble señal antes de que largue la discusión por la reforma tributaria a nivel nacional. Aprovechó la ley tributaria provincial para lanzar un plan de reducción de impuestos con el que envía una señal de baja impositiva a la Nación en momentos clave y también de cómo hacerlo sin que nadie se lo imponga.

Ni bien arrancó la conferencia de prensa de presentación de la ley tributaria, el ministro de Economía, Pablo Olivares, aclaró: “No es nuestro temperamento estar a la espera de acontecimientos de otro orden para recién ahí avanzar en una agenda importante, que es reducir la carga tributaria”. Así, demuestra iniciativa.

Luego reforzó la idea al mencionar que “hay un set de discusiones de reformas a nivel nacional de la que estamos siendo invitados, sobre la cual no están queriendo “especular hasta el momento que las reformas aparezcan”. Por eso, avanzan en una “una dinámica propia que convergerá o acoplará con lo nacional”.

Ley tributaria made in Santa Fe

"Dinámica propia". Así, Santa Fe mandó una señal de bajar impuestos de cara a la discusión que se viene y, a la vez, muestra una forma de cómo hacerlo sin que se lo imponga la Nación.

“Podríamos haber pateado el tema a lo que resulte de la reforma. Y no. No vamos a bajar la carga tributaria por obligación sino que tomamos la iniciativa y la damos por convicción", explicaron en el gobierno provincial al tanto del proyecto.

WhatsApp Image 2025-11-26 at 10.35.22
Los ministros de Santa Fe presentaron este mi&eacute;rcoles la ley impositiva.

Los ministros de Santa Fe presentaron este miércoles la ley impositiva.

El gobierno nacional amasa dos reformas clave para su plan: laboral y tributaria. Por ahora, poco se conocen los detalles, más bien es una etapa de adhesión a la inversa: primero se suman quienes coincidan con la idea general reformista, luego la discusión específica.

“Sin necesidad de esperar otro tipo de discusiones nacionales, donde estará también Santa Fe aportando a una menor carga tributaria”, aclaró Olivares. La frase pasa en limpio la posición de la provincia proclive a las modificaciones laborales e impositivas.

Sobre la reforma tributaria, Pullaro manifestó hace pocos días su coincidencia en la necesidad de una reducción general, insistiendo en los casos de las retenciones y el impuesto al cheque, “dos tributos muy regresivos para la República Argentina”.

Además, adelantó que “si eso ocurre y la Argentina crece, nos comprometimos a bajar también Ingresos Brutos, algo que entendemos fundamental para seguir impulsando la producción”.

Más allá de las lecturas políticas, el efecto que quiere lograr es generar empleo, sacarles carga a las pymes y que los ciudadanos no sientan un puñal extra al pagar el Inmobiliario. Hay dos “medidas históricas” en la ley tributaria.

Por un lado, anunciaron que la industria, comercio, servicios, construcción, transporte y hotelería podrán descontar del pago de Ingresos Brutos el sueldo de los nuevos empleados que amplíen la planta de trabajadores.

Cada nuevo empleado que se registre tendrá un tope máximo a descontar de 1,5 millones de pesos.

“En una economía nacional que tiene dificultades para generar empleo, una de las medidas más importantes es poner en línea la política tributaria para generar empleo”, finalizó el ministro como forma de indicar la línea para mejorar lo laboral y no quedarse en el discurso.

Noticias relacionadas
La toma de deuda de Caba allana el camino al gobernador Maximiliano Pullaro para endeudarse por 1.000 millones de dólares.  

Macri abrió la ventana y madura la toma de deuda de Pullaro en Wall Street

Nación refuerza los controles en la hidrovía para contener a los narcos

La apuesta para evitar ser un colador y no fallar en otro intento

Milei avanza con su agenda

El vértigo Milei

Ver comentarios

Las más leídas

El tiempo en en Rosario: cuándo llega la lluvia a la ciudad

El tiempo en en Rosario: cuándo llega la lluvia a la ciudad

Central y el rearmado del plantel: a qué jugadores se les vence el contrato a fin de año

Central y el rearmado del plantel: a qué jugadores se les vence el contrato a fin de año

Lanzan circuitos turísticos para recorrer cinco barrios emblemáticos de Rosario

Lanzan circuitos turísticos para recorrer cinco barrios emblemáticos de Rosario

Ibai Llanos visitó Rosario: del Circuito Messi al mejor asado de su vida

Ibai Llanos visitó Rosario: del Circuito Messi al mejor asado de su vida

Lo último

Pasillo de espaldas a los jugadores de Central: el descargo de Estudiantes y más cuestionamientos a la AFA

Pasillo de espaldas a los jugadores de Central: el descargo de Estudiantes y más cuestionamientos a la AFA

Fallo histórico en Venado Tuerto: condenan a un matrimonio a indemnizar con $370 millones a su hija por años de abuso

Fallo histórico en Venado Tuerto: condenan a un matrimonio a indemnizar con $370 millones a su hija por años de abuso

Un candidato fuerte a dirigir a Newells agradeció y dijo que no puede por temas personales

Un candidato fuerte a dirigir a Newell's agradeció y dijo que no puede por temas personales

Narcomenudeo y extorsiones: va a juicio el "gerente de una empresa criminal" del barrio Ludueña

Fiscalía pedirá 40 años de cárcel para Jonatan "Peco" Almada, miembro de una banda organizada desde la cárcel de Piñero

Narcomenudeo y extorsiones: va a juicio el gerente de una empresa criminal del barrio Ludueña

Por Martín Stoianovich

Fallo histórico en Venado Tuerto: condenan a un matrimonio a indemnizar con $370 millones a su hija por años de abuso
Policiales

Fallo histórico en Venado Tuerto: condenan a un matrimonio a indemnizar con $370 millones a su hija por años de abuso

Imputan a otro miembro de Los Menores: Se quieren comer el mundo estos pendejos
Policiales

Imputan a otro miembro de Los Menores: "Se quieren comer el mundo estos pendejos"

Ciclo lectivo 2026: cuándo arrancan las clases en Santa Fe
La Ciudad

Ciclo lectivo 2026: cuándo arrancan las clases en Santa Fe

Volkswagen llama a revisión a más de 55.000 autos en Argentina: cuatro modelos tienen fallas en los airbags
motores

Volkswagen llama a revisión a más de 55.000 autos en Argentina: cuatro modelos tienen fallas en los airbags

Cerró una reconocida fábrica de lavarropas: despidió a 200 trabajadores y ahora se dedicará a la importación
Economía

Cerró una reconocida fábrica de lavarropas: despidió a 200 trabajadores y ahora se dedicará a la importación

Dejanos tu comentario
Las más leídas
El tiempo en en Rosario: cuándo llega la lluvia a la ciudad

El tiempo en en Rosario: cuándo llega la lluvia a la ciudad

Central y el rearmado del plantel: a qué jugadores se les vence el contrato a fin de año

Central y el rearmado del plantel: a qué jugadores se les vence el contrato a fin de año

Lanzan circuitos turísticos para recorrer cinco barrios emblemáticos de Rosario

Lanzan circuitos turísticos para recorrer cinco barrios emblemáticos de Rosario

Ibai Llanos visitó Rosario: del Circuito Messi al mejor asado de su vida

Ibai Llanos visitó Rosario: del Circuito Messi al mejor asado de su vida

El estacionamiento medido que se viene: horario, zonas, tarifa, app, beneficios y multas

El estacionamiento medido que se viene: horario, zonas, tarifa, app, beneficios y multas

Ovación
Un candidato fuerte a dirigir a Newells agradeció y dijo que no puede por temas personales
Ovación

Un candidato fuerte a dirigir a Newell's agradeció y dijo que no puede por temas personales

Un candidato fuerte a dirigir a Newells agradeció y dijo que no puede por temas personales

Un candidato fuerte a dirigir a Newell's agradeció y dijo que no puede por temas personales

El fútbol americano, un deporte importado que se afianza en Rosario y tiene nuevo campeón

El fútbol americano, un deporte importado que se afianza en Rosario y tiene nuevo campeón

De los goles al green: Batistuta compite en el Abierto del Litoral y es furor en Rosario

De los goles al green: Batistuta compite en el Abierto del Litoral y es furor en Rosario

Policiales
Fallo histórico en Venado Tuerto: condenan a un matrimonio a indemnizar con $370 millones a su hija por años de abuso
Policiales

Fallo histórico en Venado Tuerto: condenan a un matrimonio a indemnizar con $370 millones a su hija por años de abuso

Gendarmería utilizó un meme viral para un operativo donde secuestró 431 kilos de cocaína

Gendarmería utilizó un meme viral para un operativo donde secuestró 431 kilos de cocaína

Condenan a un tiratiros por un homicidio cometido en Vía Honda en 2022

Condenan a un tiratiros por un homicidio cometido en Vía Honda en 2022

Narcomenudeo y extorsiones: va a juicio el gerente de una empresa criminal del barrio Ludueña

Narcomenudeo y extorsiones: va a juicio el "gerente de una empresa criminal" del barrio Ludueña

La Ciudad
Llega una nueva Noche de Librerías en Rosario: propuestas culturales, descuentos y ferias
La Ciudad

Llega una nueva Noche de Librerías en Rosario: propuestas culturales, descuentos y ferias

Escuelas de manejo de Rosario advierten que no pueden renovar la flota: piden extender la antigüedad

Escuelas de manejo de Rosario advierten que no pueden renovar la flota: piden extender la antigüedad

Protesta en Ansés: jubilados presentan miles de firmas contra el veto de Milei y por mejoras previsionales

Protesta en Ansés: jubilados presentan miles de firmas contra el veto de Milei y por mejoras previsionales

Ciclo lectivo 2026: cuándo arrancan las clases en Santa Fe

Ciclo lectivo 2026: cuándo arrancan las clases en Santa Fe

La declaración indagatoria del juez federal Gastón Salmain se postergó sobre la hora
Policiales

La declaración indagatoria del juez federal Gastón Salmain se postergó sobre la hora

La tragedia de los hermanos R. R.: un muerto, otro herido y una pericia psiquiátrica

Por María Laura Cicerchia

Policiales

La tragedia de los hermanos R. R.: un muerto, otro herido y una pericia psiquiátrica

Dengue: no hay casos confirmados en el arranque de la temporada en la provincia

Por Lucas Ameriso

La Ciudad

Dengue: no hay casos confirmados en el arranque de la temporada en la provincia

Tablada: ocho imputados por el ataque a tiros contra Rosa Caminos y dos de sus hijos
POLICIALES

Tablada: ocho imputados por el ataque a tiros contra Rosa Caminos y dos de sus hijos

Feriados 2026: uno por uno, cómo queda el calendario con los días libres de 2026
Información General

Feriados 2026: uno por uno, cómo queda el calendario con los días libres de 2026

Premios Rosarigasinos: llega la segunda edición del reconocimiento a la cultura local

Por Morena Pardo
Zoom

Premios Rosarigasinos: llega la segunda edición del reconocimiento a la cultura local

El tiempo en Rosario: miércoles con calor a la espera de posibles tormentas
La Ciudad

El tiempo en Rosario: miércoles con calor a la espera de posibles tormentas

El autolavados de perros crece y promete cambiar la forma de bañar mascotas

Por Nachi Saieg

La Ciudad

El autolavados de perros crece y promete cambiar la forma de bañar mascotas

Estafas millonarias: prisión preventiva confirmada para dos financistas
Policiales

Estafas millonarias: prisión preventiva confirmada para dos financistas

Fantino destrozó a Verón en la polémica con la AFA: Es un soberbio
Ovación

Fantino destrozó a Verón en la polémica con la AFA: "Es un soberbio"

A cinco años de la muerte de Maradona: un solo equipo de los que jugó Diego no lo recordó
Ovación

A cinco años de la muerte de Maradona: un solo equipo de los que jugó Diego no lo recordó

Nuevas reglas para las terrazas: promueven el uso de espacios compartidos
La Ciudad

Nuevas reglas para las terrazas: promueven el uso de espacios compartidos

Milei compartió un acto con Presti, el designado ministro de Defensa
Política

Milei compartió un acto con Presti, el designado ministro de Defensa

Guiño de Milei a Estudiantes en la polémica por el pasillo de espaldas a Central
Política

Guiño de Milei a Estudiantes en la polémica por el pasillo de espaldas a Central

Central retoma los entrenamientos tras el duro golpe que le dio Estudiantes

Por Elbio Evangeliste
Ovación

Central retoma los entrenamientos tras el duro golpe que le dio Estudiantes

Un histórico de la selección argentina de fútbol jugará un torneo de golf de Rosario

Por Rodolfo Parody
Ovación

Un histórico de la selección argentina de fútbol jugará un torneo de golf de Rosario

Adolf Hitler se encamina a la reelección como concejal en Namibia
Información General

Adolf Hitler se encamina a la reelección como concejal en Namibia

El dólar oficial subió más de 1 por ciento y el blue se disparó en Rosario
Economía

El dólar oficial subió más de 1 por ciento y el blue se disparó en Rosario

El Indec corrigió sus cifras y vio crecer la economía en julio, agosto y septiembre
Economía

El Indec corrigió sus cifras y vio crecer la economía en julio, agosto y septiembre

La actividad industrial cayó 2 por ciento en octubre, según la UIA
Economía

La actividad industrial cayó 2 por ciento en octubre, según la UIA