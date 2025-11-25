La Capital | Economía | dólar oficial

El dólar oficial subió más de 1% y el blue se disparó en Rosario tras el fin de semana extralargo

Las idas y vueltas del ministro Caputo y la baja de tasas del BCRA reactivaron la atención sobre el dólar.

25 de noviembre 2025 · 15:47hs
El dólar oficial trepó este martes 1,2% en el segmento mayorista y volvió a concentrar la atención del mercado tras el feriado, luego de que el ministro de Economía, Luis Caputo, negara la existencia de un supuesto crédito por u$s20.000 millones con grandes bancos estadounidenses, entre ellos J.P. Morgan, Bank of America y Citigroup.

El tipo de cambio mayorista avanzó $17 hasta los $1.442 este martes y mantuvo una distancia de más del 4,6% con el techo de la banda.

Los contratos de dólar futuro operaron con subas generalizadas de hasta 1,1%. El mercado "pricea" que el tipo de cambio mayorista a finales de noviembre llegará a $1.443,5 y que en diciembre lo hará a los $1.483,5.

El dólar minorista operó a $1420,2 para la compra y $1.471,81 para la venta, según el promedio de entidades financieras publicado por el BCRA, lo que implica un aumento semanal de 2,6%.

En tanto, en el Banco Nación (BNA), la divisa norteamericana cotizó $1.470 para la venta, una suba de 1,4% desde la última rueda de la semana pasada. Así, el dólar tarjeta o turista, equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se ubicó en $1.911.

A cuánto cotizó el blue en Rosario

Entre financieros, el dólar MEP escaló 0,8% a $1.471,74, al tiempo que el contado con liquidación (CCL) trepa 0,3% a $1.514,77.

En el mercado informal, el dólar blue se disparó $35 (una suba del 2,43% en comparación a la última jornada financiera), y cerró a $1.444 para la compra y $1.475 para la venta, según un relevamiento en el city rosarina.

Las idas y vuelvas de Caputo

El ministro Caputo calificó la información sobre el supuesto préstamo como una "confusión" y afirmó que nunca se discutió un rescate de ese tamaño. Por otro lado, continúa la atención del mercado en las reservas que continúan negativas luego de que Santiago Bausilli, presidente del Banco Central (BCRA), descartara que la acumulación se dé a cualquier costo.

La desmentida de Economía generó ruido porque contrasta con declaraciones previas del ministro, en donde no había negado la existencia de esas negociaciones, y donde la confirmación surgió del mismo Scott Bessent. Esta sucesión de idas y vueltas volvió a encender las dudas entre los operadores durante el fin de semana.

Por otra parte, The Wall Street Journal informó que el Gobierno evalúa un REPO por u$s5.000 millones, que permitiría cubrir parte de los vencimientos de deuda en moneda extranjera de enero, estimados en alrededor de u$s4.000 millones.

El BCRA recortó la tasa de referencia al 20%

Además, se sumó otro factor: el BCRA volvió a recortar la tasa de referencia, llevándola del 22% al 20% nominal anual. El movimiento impulsó una caída en los rendimientos de instrumentos de corto plazo (cauciones y repos), incrementó la liquidez en pesos y, al mismo tiempo, reforzó la presión estacional sobre la demanda de dólares.

Pese a las reiteradas declaraciones de Caputo sobre la continuidad del esquema de bandas de flotación, el mercado sigue sin descartar ajustes, pero ya para 2026.

De acuerdo con Invecq, "el tipo de cambio vuelve a mostrar calma, favorecido por liquidaciones de deuda corporativa en el mercado oficial". La consultora remarcó que la baja de tasas del BCRA, incluida la reducción de la tasa de simultáneas del 22% al 20%, está impulsando la recuperación de la actividad, mejora la liquidez y contribuye a la estabilidad reciente.

Hacia adelante, estima que la tranquilidad cambiaria podría sostenerse por la estacionalidad de la demanda de pesos, una mayor oferta de divisas en el MULC y emisiones de deuda corporativa y provincial en dólares, que solo en noviembre superarían los u$s4.000 millones, el mayor monto desde el inicio de la gestión Milei.

