La Capital | Economía | indec

El Indec corrigió sus cifras y vio crecer la economía en julio, agosto y septiembre

A contramano de las mediciones privadas, el organismo registró que hubo crecimiento de actividad en el noveno mes del año. Además, transformó en alzas las caídas de los meses anteriores. Gran protagonismo de la intermediación financiera y la pesca

25 de noviembre 2025 · 21:04hs
La actividad de intermediación financiera “voló” al 39

Foto: gentileza Fiwind.

La actividad de intermediación financiera “voló” al 39,7% en septiembre e impulsó el crecimiento económico, según el Indec.

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) aseguró que la actividad económica creció 0,5% mensual y 5% interanual en septiembre. La medición se alejó de las que realizan distintas consultoras y centros de estudios privados, que registraron caídas coincidentes con un escenario de recesión. De hecho, el organismo corrigió los indicadores que difundió en julio y agosto, y los convirtió en positivo.

El Estimador Mensual de Actividad Económica (Emae) registró una suba de 0,5% en la medición desestacionalizada, que se amolda al 0,7% de agosto y 0,1% de julio. El informe que acompaña los datos se centra en la evolución interanual de los distintos rubros.

Dos rubros, la pesca (58,2%) y la intermediación financiera (39,7%) fueron anotados con grandes variaciones positivas, muy por encima de la gran mayoría de las ramas relevadas.

En el caso del segmento que incluye a los bancos y otras empresas financieras, fue el que tuvo mayor incidencia en la evolución positiva del mes, junto con el de actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler (5%). También mostraron alzas interanuales las ramas de hoteles y restaurantes (7%), construcción (4,3%), transporte (2,6%) y comercio (2,2%).

Dos sectores de actividad registraron caídas en la comparación interanual: industria manufacturera (-1%) y administración pública y (-0,7%).Entre ambos sectores le restan 0,19 puntos porcentuales al crecimiento interanual del Emae.

El crecimiento acumulado en nueve meses del año fue de 5,2% interanual.

Lápiz verde

El Indec corrigió al alza los datos de julio y agosto, y arrojó una nuevo avance en septiembre, por lo cual no convalidó las estimaciones negativas de la mayoría de las consultoras. El organismo había publicado caídas en los dos meses previos pero este último informe mostró aumentos mensuales en ambos casos.

A partir de este ajuste, la cifra de la serie desestacionalizada fue la más elevada desde 2018. El promedio del período julio-septiembre fue también 0,5% superior al del período abril-junio.

Números rojos

Para la consultora Orlando Ferreres & Asociados, la economía argentina había entrado en recesión al cierre del tercer trimestre de 2025. Según esta medición, la economía cayó 0,8% mensual en septiembre, por lo cual en el tercer trimestre se contrajo 0,3%. “De confirmarse esta baja en las cuentas nacionales estaríamos frente a una recesión en sentido técnico”, adelantaron.

Paralelamente, la Universidad Torcuato Di Tella publicó los datos del Índice Líder correspondientes a septiembre. El indicador, diseñado para anticipar cambios de tendencia en el ciclo económico, cayó 0,85% en su medición desestacionalizada respecto al mes anterior. De hecho, el panorama se torna más preocupante al analizar el Índice de Difusión (ID), que se ubicó en 30%.

En línea con estos informes, la consultora Equilibra calculó una contracción mensual del 1% en su Estimador Mensual de Actividad Económica (Emae) de septiembre, lo cual elevó al 0,7% la caída para el tercer trimestre, confirmando así la recesión. Por su parte, Analytica también pronosticó una merma, en este caso del 0,3%.

El índice de las Bolsas

El Indice Compuesto de Actividad Económica (ICA-ARG) elaborado por las Bolsas de Comercio de Rosario y Santa Fe también midió una caída en septiembre de 0,01%. “Todos los indicadores de seguimiento del ciclo económico indican un escenario recesivo a partir del segundo trimestre del año”, explicaron las entidades.

El informe dio cuenta de valores negativos en cinco de los diez indicadores que integran el ICA-ARG. Entre ellos se destacan caídas persistentes en la actividad industrial, la construcción y la recaudación nacional, además del deterioro en el empleo registrado durante los últimos meses. Del otro lado se ubican con variación positiva la producción agrícola, las importaciones y las remuneraciones totales a los empleados registrados del sector privado.

El informe precisó que en el noveno mes del año se observó un escenario similar al de agosto, con una tasa de cambio mensual del ICA-ARG cercana a cero y algunas señales positivas en indicadores coincidentes. Sin embargo, observando los balances trimestrales del indicador, con el dato de septiembre se cerraron dos trimestres consecutivos con caídas.

Además, el índice de difusión de las series coincidentes disminuyó hasta ubicarse en torno al 25%, luego de encontrarse encima del 75% en los primeros meses del año.

El Índice Compuesto Líder de Actividad de Argentina (ILA-ARG) también presentó un deterioro notorio desde febrero. En septiembre tuvo su séptima variación mensual negativa consecutiva.

Noticias relacionadas
Mesa de gas, petróleo y minería. Oportunidades para conectarse con profesionales del sector.

Cartelera económica: ultimo encuentro del año de la mesa de gas, petróleo y minería de Santa Fe

el dolar oficial subio mas de 1 por ciento y el blue se disparo en rosario

El dólar oficial subió más de 1 por ciento y el blue se disparó en Rosario

El ministro de Economía, Pablo Olivares, presentó el proyecto de presupuesto 2026 con el impacto de la macro de Javier Milei en Santa Fe.

Rosca por el presupuesto de Santa Fe: ministros a Diputados y reclamos

el guru rosarino del blue revelo la joyita en la que aconseja invertir ahora

El gurú rosarino del blue reveló la "joyita" en la que aconseja invertir ahora

Ver comentarios

Las más leídas

Salvador Trapani necesita un medicamento pero Iapos demora la entrega

Salvador Trapani necesita un medicamento pero Iapos demora la entrega

Choque en cadena en el ingreso a Rosario por la autopista a Córdoba

Choque en cadena en el ingreso a Rosario por la autopista a Córdoba

Le patearon la grúa en un control de alcoholemia y sacó un arma: todos presos

Le patearon la grúa en un control de alcoholemia y sacó un arma: todos presos

Fantino destrozó a Verón en la polémica con la AFA: Es un soberbio

Fantino destrozó a Verón en la polémica con la AFA: "Es un soberbio"

Lo último

Milei compartió un acto con Presti, el designado ministro de Defensa

Milei compartió un acto con Presti, el designado ministro de Defensa

La actividad industrial cayó 2 por ciento en octubre, según la UIA

La actividad industrial cayó 2 por ciento en octubre, según la UIA

El Indec corrigió sus cifras y vio crecer la economía en julio, agosto y septiembre

El Indec corrigió sus cifras y vio crecer la economía en julio, agosto y septiembre

Movilización en el centro rosarino: mujeres marcharon contra la violencia de género

Fue en el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Hubo fuertes reclamos al gobierno de Javier Milei
Movilización en el centro rosarino: mujeres marcharon contra la violencia de género
La tragedia de los hermanos R. R.: un muerto, otro herido y una pericia psiquiátrica

Por María Laura Cicerchia

Policiales

La tragedia de los hermanos R. R.: un muerto, otro herido y una pericia psiquiátrica

El tiempo en en Rosario: cuándo llega la lluvia a la ciudad
La Ciudad

El tiempo en en Rosario: cuándo llega la lluvia a la ciudad

Tablada: ocho imputados por el ataque a tiros contra Rosa Caminos y dos de sus hijos
POLICIALES

Tablada: ocho imputados por el ataque a tiros contra Rosa Caminos y dos de sus hijos

Estafas millonarias: prisión preventiva confirmada para dos financistas
Policiales

Estafas millonarias: prisión preventiva confirmada para dos financistas

Newells debe 30 millones de dólares, según un informe de la comisión fiscalizadora

Por Hernán Cabrera
Ovación

Newell's debe 30 millones de dólares, según un informe de la comisión fiscalizadora

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Salvador Trapani necesita un medicamento pero Iapos demora la entrega

Salvador Trapani necesita un medicamento pero Iapos demora la entrega

Choque en cadena en el ingreso a Rosario por la autopista a Córdoba

Choque en cadena en el ingreso a Rosario por la autopista a Córdoba

Le patearon la grúa en un control de alcoholemia y sacó un arma: todos presos

Le patearon la grúa en un control de alcoholemia y sacó un arma: todos presos

Fantino destrozó a Verón en la polémica con la AFA: Es un soberbio

Fantino destrozó a Verón en la polémica con la AFA: "Es un soberbio"

Por la presidencia de Newells: 3  candidatos listos, uno espera la Justicia y chance de un quinto

Por la presidencia de Newell's: 3  candidatos listos, uno espera la Justicia y chance de un quinto

Ovación
Central Córdoba adelantó las elecciones para el 14 de diciembre
Ovación

Central Córdoba adelantó las elecciones para el 14 de diciembre

Central Córdoba adelantó las elecciones para el 14 de diciembre

Central Córdoba adelantó las elecciones para el 14 de diciembre

En recuerdo de la epopeya canalla: publican Cuando ganamos la Conmebol

En recuerdo de la "epopeya canalla": publican "Cuando ganamos la Conmebol"

Copa Davis: la llave que le tocó a Argentina en los Qualifiers 2026

Copa Davis: la llave que le tocó a Argentina en los Qualifiers 2026

Policiales
Tablada: ocho imputados por el ataque a tiros contra Rosa Caminos y dos de sus hijos
POLICIALES

Tablada: ocho imputados por el ataque a tiros contra Rosa Caminos y dos de sus hijos

La tragedia de los hermanos R. R.: un muerto, otro herido y una pericia psiquiátrica

La tragedia de los hermanos R. R.: un muerto, otro herido y una pericia psiquiátrica

El 16 % de detenidos en Servicios Penitenciario Federales son extranjeros

El 16 % de detenidos en Servicios Penitenciario Federales son extranjeros

Estafas millonarias: prisión preventiva confirmada para dos financistas

Estafas millonarias: prisión preventiva confirmada para dos financistas

La Ciudad
Movilización en el centro rosarino: mujeres marcharon contra la violencia de género
La Ciudad

Movilización en el centro rosarino: mujeres marcharon contra la violencia de género

El tiempo en en Rosario: cuándo llega la lluvia a la ciudad

El tiempo en en Rosario: cuándo llega la lluvia a la ciudad

Maltrato animal en Rosario: rescataron a un perro atado y enfermo en Villa Manuelita

Maltrato animal en Rosario: rescataron a un perro atado y enfermo en Villa Manuelita

El autolavados de perros crece y promete cambiar la forma de bañar mascotas

El autolavados de perros crece y promete cambiar la forma de bañar mascotas

Seis años y ocho meses de cárcel a un ex-Estudiantes por abuso sexual: irá preso
OVACIÓN

Seis años y ocho meses de cárcel a un ex-Estudiantes por abuso sexual: irá preso

Caso Ivana Garcilazo: postergan la última jornada de la audiencia preliminar
Policiales

Caso Ivana Garcilazo: postergan la última jornada de la audiencia preliminar

Expareja de Carlos Telleldín lo denunció por violencia y amenazas
Información General

Expareja de Carlos Telleldín lo denunció por "violencia y amenazas"

Aguas Santafesinas aumentó la tarifa en Rosario: ¿por qué no afecta a todos?
La Ciudad

Aguas Santafesinas aumentó la tarifa en Rosario: ¿por qué no afecta a todos?

Choque en cadena en el ingreso a Rosario por la autopista a Córdoba
LA CIUDAD

Choque en cadena en el ingreso a Rosario por la autopista a Córdoba

Villa G. Gálvez: la oposición pide intervención barrial para el conflicto de la EPE
Política

Villa G. Gálvez: la oposición pide intervención barrial para el conflicto de la EPE

Controles de alcohol en el río: se hicieron 69 testeos y apenas hubo 3 positivos
La Ciudad

Controles de alcohol en el río: se hicieron 69 testeos y apenas hubo 3 positivos

Le patearon la grúa en un control de alcoholemia y sacó un arma: todos presos
Policiales

Le patearon la grúa en un control de alcoholemia y sacó un arma: todos presos

Desde Aguas Santafesinas afirman que en Rosario no hay riesgo de arsénico
La Ciudad

Desde Aguas Santafesinas afirman que en Rosario no hay riesgo de arsénico

Rosca por el presupuesto de Santa Fe: ministros a Diputados y reclamos

Por Facundo Borrego
Economía

Rosca por el presupuesto de Santa Fe: ministros a Diputados y reclamos

Crece la tendencia de alquilar trajes para graduaciones y casamientos

Por Lucas Ameriso

La Ciudad

Crece la tendencia de alquilar trajes para graduaciones y casamientos

Ya está disponible la vacuna argentina contra el cáncer de piel
Salud

Ya está disponible la vacuna argentina contra el cáncer de piel

Entre cuerdas y letras cierra el año con una gala solidaria en La Comedia
La Ciudad

"Entre cuerdas y letras" cierra el año con una gala solidaria en La Comedia

Inquietud en la familia de Ivana Garcilazo por estudio psicológico a un acusado
Policiales

Inquietud en la familia de Ivana Garcilazo por estudio psicológico a un acusado

Volcó un micro y murieron dos personas que iban a un congreso con Kicillof
Información General

Volcó un micro y murieron dos personas que iban a un congreso con Kicillof

Fin de semana largo: en Santa Fe hubo un 75 % de ocupación hotelera
La Ciudad

Fin de semana largo: en Santa Fe hubo un 75 % de ocupación hotelera

¿Cuánto falta para el próximo feriado y último finde largo de 2025?
La Ciudad

¿Cuánto falta para el próximo feriado y último finde largo de 2025?

A correr bandeja en mano: se viene la carrera de mozos y camareras
La Ciudad

A correr bandeja en mano: se viene la carrera de mozos y camareras

Medios e influencers libertarios festejaron la derrota de Central
ovacion

Medios e influencers libertarios festejaron la derrota de Central

La Sole se reencontró con su primer novio mientras recorría Arequito
Zoom

La Sole se reencontró con su primer novio mientras recorría Arequito