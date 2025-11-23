La Capital | Ovación | Central

Central fue un número uno todo el año con copa incluida, pero perdió el brillo final

Después de una semana convulsionada y de haber sido proclamado campeón, Central jugó mal, perdió bien y quedó eliminado por Estudiantes.

Elbio Evangeliste

Por Elbio Evangeliste

23 de noviembre 2025 · 21:13hs
Ángel Di María no pudo avanzar con Central para ir por el título del Clausura. Estudiantes le ganó bien.

Leo Vincenti

Ángel Di María no pudo avanzar con Central para ir por el título del Clausura. Estudiantes le ganó bien.

Extraño el escenario en el que Central salió a jugar uno de los partidos más importantes del año. La previa con Estudiantes así lo mostraba. Porque fue bajo la férrea ambición de buscar aceleración en busca del título en el torneo Clausura, pero a días de que el Canalla fuera proclamado campeón de la Liga 2025 en medio de una designación claramente sorpresiva. De ahí en más, la incógnita sobre de qué manera podía reaccionar el equipo después de días de convulsión.

Y este equipo de Ariel Holan lo que hizo fue mostrar su incapacidad de poner un ladrillo más a la construcción sobre la que venía trabajando desde el inicio del semestre. La búsqueda de esa victoria que le acercara la zanahoria de la que había hablado el propio Holan fue un saco que le quedó enorme. Y lo que le quedó al Canalla fue la decepción de la derrota justo en un partido en el que estrenaba el título de campeón.

Raro todo, pero caída y eliminación al fin contra un Estudiantes que en la semana fue el único club que se atrevió a cuestionar públicamente el título otorgado y que le prometió guerra ya en el ingreso de los planteles al campo de juego, con ese pasillo dándole la espalda.

Central y su aura ganadora

Central estaba en modo ganador, con un aura que lo venía acompañando desde el inicio de una temporada en el que claramente fue el mejor de todos. Fue el que más puntos sumó en el Apertura y ahora también en el Clausura, el que después de un mérito enorme logró el pase directo a la fase de grupos de la próxima edición de la Copa Libertadores. Pero está claro que con eso no alcanza. Falló en el primer semestre ante Huracán y repitió ahora, aunque de manera más temprana.

>>Leer más: El uno x uno de Central ante Estudiantes: Broun y Ovando, los más parejos en la derrota canalla

Y eso de que venía con la estela de equipo ganador no es cuento. Venía ni más ni menos que de ser proclamado campeón, con la sensación de “panza llena”. Podría haber sido una inyección anímica incalculable, pero fue algo a lo que no supo sacarle provecho.

Con la derrota consumada sería una tentación caer en el facilismo de pensar que todo lo que pasó esta semana sacó de eje al equipo y que la falta de respuesta que no tuvo Central en estos 90 minutos fueron la obvia consecuencia de muchas cabezas pensando en otra cosa que no sea el partido contra el Pincha.

Es difícil pensar eso. Por la sencilla razón de que no hay nada que garantice que si la Liga Profesional no le otorgaba ningún título este equipo iba a tener once leones capaces de comerse crudo a Estudiantes.

Venía con algunas señales amarillas

Se recuerda, para alguien que no ande bien de la memoria, que este Central que llegó con paso arrollador y que perdió el invicto recién en la última fecha es el mismo que tuvo enormes dificultades en el primer tiempo contra Instituto, en Córdoba, y al que le costó una enormidad la primera mitad del partido frente a San Lorenzo.

Pero todo se dio de esta forma. Central desvió por un rato su atención. Jugadores que viajaron a Buenos Aires a recibir la Copa, festejos en la noche del jueves. Todo en medio de un mundo del fútbol hablando a favor o en contra, pero opinando sobre el tema. Y en esa película loca que se vivió en estos días tenía una parte del guión dedicada a este Estudiantes que se metió por la ventana, que se atrevió a cuestionar públicamente la decisión de la Liga Profesional, que se puso de espaldas a la hora de hacer el pasillo y jugó de tal manera que lo mejor que hizo fue poner a Central de espaldas al fútbol.

>>Leer más: El peor pasillo: los jugadores de Estudiantes le dieron la espalda al campeón Central

Algo de malas vibras se empezó a vivir en Avellaneda con la roja infantil a Malcorra y lo que vino después fue todo en medio de una rareza tal que de lo que fue la alegría por sumar una estrella más al escudo (sabe que le quedará para siempre) pasó a la angustia lógica por la eliminación.

Central logró muchísimo este año. No sólo respeto, sino apuestas a futuro, como la Libertadores y la final por la Supercopa Internacional, pero le faltó algo. Este final de año controvertido exigía un brillo que después de días movidos y 90 minutos chatos perdió por completo.

Noticias relacionadas
El final indeseado de Central en el Clausura, con la tristeza de Ángel Di María tras la eliminación ante Estudiantes.

Un partido chiquito de Central para una desazón mayúscula sin alargue

Los jugadores de Central no pudieron con Estudiantes.

El uno x uno de Central ante Estudiantes: Broun y Ovando, los más parejos

Central y Estudiantes no se sacan ventajas en los primeros minutos.

Central perdió 1 a 0 ante Estudiantes en el Gigante y quedó eliminado del Clausura 2025

La escena duró tan solo algunos minutos, pero pronto generó enorme curiosidad entre los fanáticos en las redes sociales. 

Tiraron agua bendita al monitor del VAR antes del partido con Estudiantes

Ver comentarios

Las más leídas

Juveniles de Newells con una formación acelerada, a disposición del futuro DT

Juveniles de Newell's con una formación acelerada, a disposición del futuro DT

Fraude con combustible en Jefatura: Había que generar dinero y subirlo

Fraude con combustible en Jefatura: "Había que generar dinero y subirlo"

El peor pasillo: los jugadores de Estudiantes le dieron la espalda al campeón Central

El peor pasillo: los jugadores de Estudiantes le dieron la espalda al campeón Central

Central perdió 1 a 0 ante Estudiantes en el Gigante y quedó eliminado del Clausura 2025

Central perdió 1 a 0 ante Estudiantes en el Gigante y quedó eliminado del Clausura 2025

Lo último

Central fue un número uno todo el año con copa incluida, pero perdió el brillo final

Central fue un número uno todo el año con copa incluida, pero perdió el brillo final

Ariel Holan: Estoy orgulloso de los jugadores porque dieron todo

Ariel Holan: "Estoy orgulloso de los jugadores porque dieron todo"

La nieta de John F. Kennedy reveló que le diagnosticaron un cáncer terminal

La nieta de John F. Kennedy reveló que le diagnosticaron un cáncer terminal

Narcoavionetas abandonadas: en lo que va del 2025 se encontraron seis en Santa Fe y la región

El último hallazgo se produjo el jueves pasado en el departamento San Cristóbal, donde se encontró una aeronave con bandera boliviana
Narcoavionetas abandonadas: en lo que va del 2025 se encontraron seis en Santa Fe y la región
Un partido chiquito de Central para una desazón mayúscula sin alargue

Por Elbio Evangeliste
Ovación

Un partido chiquito de Central para una desazón mayúscula sin alargue

El uno x uno de Central ante Estudiantes: Broun y Ovando, los más parejos

Por Elbio Evangeliste
Ovación

El uno x uno de Central ante Estudiantes: Broun y Ovando, los más parejos

Di María tras la caída de Central: qué dijo del pasillo de espaldas de Estudiantes
Ovación

Di María tras la caída de Central: qué dijo del pasillo de espaldas de Estudiantes

Reforma laboral: el Consejo de Mayo define el texto final que irá al Congreso
Política

Reforma laboral: el Consejo de Mayo define el texto final que irá al Congreso

A un fiscal de Rosario le robaron en Pinamar una pistola y documentación
Policiales

A un fiscal de Rosario le robaron en Pinamar una pistola y documentación

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Juveniles de Newells con una formación acelerada, a disposición del futuro DT

Juveniles de Newell's con una formación acelerada, a disposición del futuro DT

Fraude con combustible en Jefatura: Había que generar dinero y subirlo

Fraude con combustible en Jefatura: "Había que generar dinero y subirlo"

El peor pasillo: los jugadores de Estudiantes le dieron la espalda al campeón Central

El peor pasillo: los jugadores de Estudiantes le dieron la espalda al campeón Central

Central perdió 1 a 0 ante Estudiantes en el Gigante y quedó eliminado del Clausura 2025

Central perdió 1 a 0 ante Estudiantes en el Gigante y quedó eliminado del Clausura 2025

Central quiere subir el primer escalón en busca de otro título

Central quiere subir el primer escalón en busca de otro título

Ovación
Di María tras la caída de Central: qué dijo del pasillo de espaldas de Estudiantes
Ovación

Di María tras la caída de Central: qué dijo del pasillo de espaldas de Estudiantes

Di María tras la caída de Central: qué dijo del pasillo de espaldas de Estudiantes

Di María tras la caída de Central: qué dijo del pasillo de espaldas de Estudiantes

Un partido chiquito de Central para una desazón mayúscula sin alargue

Un partido chiquito de Central para una desazón mayúscula sin alargue

El uno x uno de Central ante Estudiantes: Broun y Ovando, los más parejos

El uno x uno de Central ante Estudiantes: Broun y Ovando, los más parejos

Policiales
Un hombre recibió cinco balazos en la zona norte: uno le dio en los testículos
Policiales

Un hombre recibió cinco balazos en la zona norte: uno le dio en los testículos

Embistió a una moto y huyó: una pareja gravemente herida fue trasladada al Heca

Embistió a una moto y huyó: una pareja gravemente herida fue trasladada al Heca

A un fiscal de Rosario le robaron en Pinamar una pistola y documentación

A un fiscal de Rosario le robaron en Pinamar una pistola y documentación

Fraude con combustible en Jefatura: Había que generar dinero y subirlo

Fraude con combustible en Jefatura: "Había que generar dinero y subirlo"

La Ciudad
Primer operativo de alcoholemia en el río Paraná: controles sin sanciones
La Ciudad

Primer operativo de alcoholemia en el río Paraná: controles sin sanciones

El proyecto que busca revivir a Village Rosario, el complejo que marcó una era

El proyecto que busca revivir a Village Rosario, el complejo que marcó una era

Más de 2 mil estudiantes secundarios participan de las tutorías presenciales

Más de 2 mil estudiantes secundarios participan de las tutorías presenciales

El Hospital Centenario tiene un nuevo tomógrafo oftalmológico de última generación

El Hospital Centenario tiene un nuevo tomógrafo oftalmológico de última generación

La verdadera destrucción del delta: preocupa el alza de terraplenes en las islas

Por Tomás Barrandeguy

La Ciudad

"La verdadera destrucción del delta": preocupa el alza de terraplenes en las islas

Casa Amiga: el último lugar de abrigo contra la violencia de género en Rosario

Por Carina Bazzoni

La Ciudad

Casa Amiga: el último lugar de abrigo contra la violencia de género en Rosario

Caso Giovani Mvogo Eteme: a un año de su muerte convocan a una marcha

Por Matías Petisce
La Ciudad

Caso Giovani Mvogo Eteme: a un año de su muerte convocan a una marcha

Escapar hacia adelante, la paradoja del plan económico de Milei

Por Julián Guarino / Especial para La Capital
Opinión

Escapar hacia adelante, la paradoja del plan económico de Milei

Los nuevos ministros de Milei: un militar y una funcionaria del Plan Bandera
politica

Los nuevos ministros de Milei: un militar y una funcionaria del Plan Bandera

Más de 2 mil estudiantes secundarios participan de las tutorías presenciales
La Ciudad

Más de 2 mil estudiantes secundarios participan de las tutorías presenciales

La UGR expande su oferta académica con carreras presenciales y a distancia
La Ciudad

La UGR expande su oferta académica con carreras presenciales y a distancia

Embargos millonarios para directivo de Vicentin y exdirector rosarino de Afip
Policiales

Embargos millonarios para directivo de Vicentin y exdirector rosarino de Afip

Normal 3 busca reforzar el poder de su vóley y también afianzar lazos sociales

Por Ariel Etcheverry

LA CIUDAD

Normal 3 busca reforzar el poder de su vóley y también afianzar lazos sociales

Carne: cuánto cuesta hacer un asado en Rosario y cómo viene la caída del consumo
La Ciudad

Carne: cuánto cuesta hacer un asado en Rosario y cómo viene la caída del consumo

Con tres ex-Newells, Lanús ganó la Sudamericana y se suma a la Libertadores 2026
Ovación

Con tres ex-Newell's, Lanús ganó la Sudamericana y se suma a la Libertadores 2026

Proyectan 4 millones de niños y adolescentes menos en Argentina hacia 2040
Información General

Proyectan 4 millones de niños y adolescentes menos en Argentina hacia 2040

Una causa que expone el acercamiento de un menor de edad al narcomenudeo

Por Martín Stoianovich

Policiales

Una causa que expone el acercamiento de un menor de edad al narcomenudeo

Villa G. Gálvez: preventiva para acusado de matar a un hermano y apuñalar a otro
Policiales

Villa G. Gálvez: preventiva para acusado de matar a un hermano y apuñalar a otro

Villa Gobernador Gálvez: capturaron a un menor con una pistola
Policiales

Villa Gobernador Gálvez: capturaron a un menor con una pistola

Colocan en Rosario un dispositivo para controlar el Parkinson a distancia

Por Florencia O’Keeffe

La Ciudad

Colocan en Rosario un dispositivo para controlar el Parkinson a distancia

Te hice pica, un libro con voces de los protagonistas del narcotráfico en Rosario

Por Martín Stoianovich

Policiales

"Te hice pica", un libro con voces de los protagonistas del narcotráfico en Rosario

La venganza como hipótesis del asesinato de un albañil en la zona sudoeste
Policiales

La venganza como hipótesis del asesinato de un albañil en la zona sudoeste

Confirman 37 casos de tos convulsa en la provincia, la mayoría de Rosario
La Ciudad

Confirman 37 casos de tos convulsa en la provincia, la mayoría de Rosario

Presupuesto Participativo: cuáles son los 24 proyectos más votados
La Ciudad

Presupuesto Participativo: cuáles son los 24 proyectos más votados