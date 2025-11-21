El prode de los playoffs del Clausura: quién será el campeón según los periodistas de Rosario
En la previa al comienzo de los octavos de final, periodistas deportivos de la ciudad dieron sus pronósticos sobre el torneo, con dos claros favoritos
21 de noviembre 2025·16:49hs
Los octavos de final del torneo Clausura comenzarán este sábado y darán inicio a los playoffs, que se disputarán a partido único en cancha de los equipos mejor ubicados en la fase regular. Los 16 equipos clasificados se encuentran a solamente cuatro partidos del título, por lo que pelearán por quedarse con el campeonato.
Las apasionantes definiciones a las que acostumbra el fútbol argentino darán que hablar en las próximas semanas y los fanáticos ya empiezan a hacer sus pronósticos sobre los posibles ganadores de cada cruce.
Central (campeón de la liga 2025 por ser 1º de la tabla anual), Boca, River y Racing son algunos de los principales candidatos a levantar el trofeo del Clausura, pero el antecedente de Platense en el Apertura de este año motiva también a otros equipos a luchar hasta el final.
El fútbol es imprevisible, pero bien se puede vaticinar quién será el nuevo campeón. Por eso, La Capital consultó con varios periodistas deportivos que realizaron su prode de los playoffs y adelantaron quiénes son sus principales candidatos y ganadores de cada cruce.
Gabriel Maldonado
El periodista Gabriel Maldonado es reconocido en los medios rosarinos por sus habituales pronósticos de los partidos de Central y Newell’s, además de su trabajo en el canal Somos Rosario, en la radio y en las redes sociales.
Carolina Coscarelli
Una de las referentes del periodismo deportivo de la ciudad, Carolina Coscarelli, se destaca por sus trabajos como conductora en “Contraseña Fútbol”, de Telefé Rosario, y en “Ni Más Ni Menos”, en Radio La Red Rosario.
Fernando Lingiardi
Fernando Lingiardi es un relator de fútbol que saltó al plano nacional por su participación durante varios años en Fútbol Para Todos. En la ciudad es la cara visible del deporte en Telefe Rosario, entre otros. Actualmente, además de su labor en el canal rosarino, trabaja en TNT Sports con las transmisiones de los partidos de la primera división del fútbol argentino.
El relator y periodista deportivo de Radio 2, Jesús Emiliano, cuenta con una extensa y destacada trayectoria en la ciudad. Desde hace varias temporadas es la voz principal en las transmisiones radiales de los partidos de Newell's y Central en la televisión del grupo Televisión Litoral.
Alejandro Cachari
Con un largo recorrido en los medios de Rosario, Alejandro Cachari es periodista deportivo del El Tres TV, Radio 2 y en la web de Rosario3. Sus columnas en el diario digital llevan su impronta, que también muestra en sus opiniones en la televisión o los micrófonos de la emisora donde trabaja, ya sea a la hora de hablar de fútbol o de otros deportes.
Juan Fanara
El conductor del programa deportivo diario “Juego de Pasiones” de LT8, Juan Fanara, cuenta con una extensa carrera en los medios de la ciudad desde hace más de 40 años. Es la voz principal del deporte en AM830 tanto en la tira diaria como en las trasmisiones.
Luis Castro, oriundo de la ciudad de San Jorge, es periodista deportivo de La Capital desde 1994, con década de trayectoria en Ovación y coberturas en el fútbol argentinos. Además, trabajó en TyC Sports, Cablehogar y otros medios del país.
Juan Iturrez
También desde Ovación de La Capital, Juan Iturrez trabaja desde hace décadas en los medios rosarinos como periodista especializado en coberturas del ascenso, clubes locales y deportes en general. También sigue a Central Córdoba, Argentinos de Rosario y todo el ascenso rosarino en radio La Deportiva.
Aníbal Fucaraccio
Aníbal Fucaraccio es periodista de La Capital con más de 20 años de trayectoria. Formó parte de diversas secciones del diario, con coberturas locales y deportivas. Actualmente, se desempeña en Ovación, especializado en el fútbol de primera división.
