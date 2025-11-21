La Capital | Ovación | Clausura

El prode de los playoffs del Clausura: quién será el campeón según los periodistas de Rosario

En la previa al comienzo de los octavos de final, periodistas deportivos de la ciudad dieron sus pronósticos sobre el torneo, con dos claros favoritos

21 de noviembre 2025 · 16:49hs
Los playoffs comenzarán este fin de semana y definirán al campeón del torneo Clausura.

Los octavos de final del torneo Clausura comenzarán este sábado y darán inicio a los playoffs, que se disputarán a partido único en cancha de los equipos mejor ubicados en la fase regular. Los 16 equipos clasificados se encuentran a solamente cuatro partidos del título, por lo que pelearán por quedarse con el campeonato.

Las apasionantes definiciones a las que acostumbra el fútbol argentino darán que hablar en las próximas semanas y los fanáticos ya empiezan a hacer sus pronósticos sobre los posibles ganadores de cada cruce.

Central (campeón de la liga 2025 por ser 1º de la tabla anual), Boca, River y Racing son algunos de los principales candidatos a levantar el trofeo del Clausura, pero el antecedente de Platense en el Apertura de este año motiva también a otros equipos a luchar hasta el final.

El fútbol es imprevisible, pero bien se puede vaticinar quién será el nuevo campeón. Por eso, La Capital consultó con varios periodistas deportivos que realizaron su prode de los playoffs y adelantaron quiénes son sus principales candidatos y ganadores de cada cruce.

Gabriel Maldonado

El periodista Gabriel Maldonado es reconocido en los medios rosarinos por sus habituales pronósticos de los partidos de Central y Newell’s, además de su trabajo en el canal Somos Rosario, en la radio y en las redes sociales.

Prode Maldonado

Carolina Coscarelli

Una de las referentes del periodismo deportivo de la ciudad, Carolina Coscarelli, se destaca por sus trabajos como conductora en “Contraseña Fútbol”, de Telefé Rosario, y en “Ni Más Ni Menos”, en Radio La Red Rosario.

coscarelli

Fernando Lingiardi

Fernando Lingiardi es un relator de fútbol que saltó al plano nacional por su participación durante varios años en Fútbol Para Todos. En la ciudad es la cara visible del deporte en Telefe Rosario, entre otros. Actualmente, además de su labor en el canal rosarino, trabaja en TNT Sports con las transmisiones de los partidos de la primera división del fútbol argentino.

Prode Lingiardi

Jesús Emiliano

El relator y periodista deportivo de Radio 2, Jesús Emiliano, cuenta con una extensa y destacada trayectoria en la ciudad. Desde hace varias temporadas es la voz principal en las transmisiones radiales de los partidos de Newell's y Central en la televisión del grupo Televisión Litoral.

Prode Emiliano

Alejandro Cachari

Con un largo recorrido en los medios de Rosario, Alejandro Cachari es periodista deportivo del El Tres TV, Radio 2 y en la web de Rosario3. Sus columnas en el diario digital llevan su impronta, que también muestra en sus opiniones en la televisión o los micrófonos de la emisora donde trabaja, ya sea a la hora de hablar de fútbol o de otros deportes.

Prode Cachari

Juan Fanara

El conductor del programa deportivo diario “Juego de Pasiones” de LT8, Juan Fanara, cuenta con una extensa carrera en los medios de la ciudad desde hace más de 40 años. Es la voz principal del deporte en AM830 tanto en la tira diaria como en las trasmisiones.

Prode Fanara

Luis Castro

Luis Castro, oriundo de la ciudad de San Jorge, es periodista deportivo de La Capital desde 1994, con década de trayectoria en Ovación y coberturas en el fútbol argentinos. Además, trabajó en TyC Sports, Cablehogar y otros medios del país.

Prode Luis Castro

Juan Iturrez

También desde Ovación de La Capital, Juan Iturrez trabaja desde hace décadas en los medios rosarinos como periodista especializado en coberturas del ascenso, clubes locales y deportes en general. También sigue a Central Córdoba, Argentinos de Rosario y todo el ascenso rosarino en radio La Deportiva.

Prode Iturrez

Aníbal Fucaraccio

Aníbal Fucaraccio es periodista de La Capital con más de 20 años de trayectoria. Formó parte de diversas secciones del diario, con coberturas locales y deportivas. Actualmente, se desempeña en Ovación, especializado en el fútbol de primera división.

Prode Fucaraccio (2)

Ángel Di María y Alejo Veliz son los estandartes del equipo, los que volvieron en busca de un sueño.

Di María y Veliz son los grandes abanderados del sueño de campeón de Central

Los futbolistas de Central festejan eufóricos uno de goles frente a River, en un triunfo clave en el Gigante.

Central tiene una carta fuerte en la manga, pero que la última vez no le dio el plus que se esperaba

Central recibirá a Estudiantes en el Gigante de Arroyito por los octavos de final del Torneo Clausura

Atentos canallas: Central recibirá a Estudiantes este domingo por los octavos de final

Central clasificó primero de la zona B a los octavos de final y define siempre de local si sigue avanzando en el torneo Clausura.

Estudiantes zafó, entró y será el rival de Central en los octavos de final del Clausura

