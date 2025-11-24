Emotivo triunfo de Racing: lo dio vuelta con un gol en el adicional y pasó a cuartos de final

El defensor selló el triunfo por 3 a 2 sobre River en el Cilindro. Racing empezó arriba y debió revertirlo para conseguir la victoria. Jugará con Lanús o Tigre

Santiago Solari metió la cabeza en el inicio del partido y puso en ventaja a Racing.

Racing clasificó a los cuartos de final. Un triunfo emotivo, por lo vibrante y cambiante del resultado. Y porque lo consiguió en el tiempo adicional, con el tanto de Gastón Martirena. Derrotó a River por 3 a 2 y seguirá en busca del título del torneo Clausura. El adversario lo conocerá el miércoles, cuando se enfrenten Lanús y Tigre.

El marcador se quebró rápido en el Cilindro de Avellaneda. Maravilla Martínez se la dio a Conechny, autor del gol en la victoria sobre Newell's en el último partido de la fase clasificatoria. La apertura hacia la izquierda fue para Gabriel Rojas, cuyo centro fue conectado de cabeza por Santiago Solari.

Carente de ideas, el conjunto de Marcelo Gallardo lució impotente para alcanzar el empate. Pese a las dificultades, Cambeses fue el responsable de evitar el 1 a 1, con una doble tapada, a Driussi y Nacho Fernández.

¡GOL MADRUGADOR DE LA ACADEMIA! Solari ganó en las alturas y de un cabezazo puso el 1-0 de Racing ante River. ESPN Premium | Suscribite al Pack Fútbol | #TorneoClausura pic.twitter.com/uRUnpEtmOZ

Sobre el final de la primera etapa, Racing casi aumenta, con una palomita de Conechny y un tiro libre de Almendra que fue interceptado por Armani.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/ESPNArgentina/status/1993091010956800421&partner=&hide_thread=false ¡ESPECTACULAR DOBLE ATAJADA DE CAMBESES! El arquero de Racing salvó por duplicado a la Academia.



ESPN Premium | Suscribite al Pack Fútbol | #TorneoClausura pic.twitter.com/ln2mtD7V9c — ESPN Argentina (@ESPNArgentina) November 24, 2025

La segunda etapa fue discreta, con Racing dando algunas señales de que podía incrementar el resultado.

River movió el banco y fue determinante

Pero en 2' River lo revirtió, con una participación decisiva del ingresado Ian Subiabre.

El juvenil reemplazó a Maxi Salas, silbado por los hinchas de Racing quienes no olvidan su polémica partida del club. Y a 6' de estar adentro de la cancha, la controló dentro del área y perforó el arco local.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/ESPNArgentina/status/1993103243879059616&partner=&hide_thread=false ¡ASÍ LO EMPATABA RIVER! Bombazo de Subiabre para el 1-1 ante Racing en octavos de final.



ESPN Premium | Suscribite al Pack Fútbol | #TorneoClausura pic.twitter.com/nMQli8Nm1s — ESPN Argentina (@ESPNArgentina) November 24, 2025

Dos minutos más tarde, Subiabe encaró por izquierda, hubo un rechazo al medio y Juanfer Quintero la recibió en la medialuna y sacó un zurdazo cruzado a media altura. Inatajable para Cambeses.

> Leer más: Central fue un número uno todo el año con copa incluida, pero perdió el brillo final

El colombiano no festejó. Levantó la mano. Un gesto de perdón hacia la parcialidad de Racing, por su pasado en el conjunto de Avellaneda.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/ESPNArgentina/status/1993103675213156432&partner=&hide_thread=false ¡SENSACIONAL GOLAZO DE JUANFER QUINTERO Y AHORA RIVER LO GANA 2-1 EN EL CILINDRO!



ESPN Premium | Suscribite al Pack Fútbol | #TorneoClausura pic.twitter.com/ik55YTg7ti — ESPN Argentina (@ESPNArgentina) November 24, 2025

Así como Marcelo Gallardo acertó con la inclusión de Subiabre, lo mismo pasó con Gustavo Costas. Puso a Adrián Fernández por Almendra y 3' después generó la jugada del gol del empate. Apareció libre por izquierda, remató, la pelota pegó en Martínez Quarta y entró por el medio del arco.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/ESPNArgentina/status/1993106385513681016&partner=&hide_thread=false LO EMPATA LA ACADEMIA: Adrián Fernández remató, la pelota se desvió en Martínez Quarta y Racing iguala 2-2 ante River. ¡PARTIDAZO!



ESPN Premium | Suscribite al Pack Fútbol | #TorneoClausura pic.twitter.com/VYxrFPG5Bz — ESPN Argentina (@ESPNArgentina) November 24, 2025

Se jugaban 2' del tiempo adicional y parecía que debería irse al alargue. Pero Racing lo fue a buscar y, luego de una tapada de Armani a Martinena, el mismo futbolista metió el pie y desató el delirio en el Cilindro.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/ESPNArgentina/status/1993110929173536777&partner=&hide_thread=false ¡LOCURA TOTAL EN EL CILINDRO! Martirena la metió para el 3-2 de Racing ante River sobre el final.



ESPN Premium | Suscribite al Pack Fútbol | #TorneoClausura pic.twitter.com/dIulltft6m — ESPN Argentina (@ESPNArgentina) November 25, 2025

No hubo tiempo para más. El conjunto de Costas avanzó a los cuartos de final. El River de Gallardo sumó una nueva frustración en un año para el olvido.