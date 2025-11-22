La Capital | Ovación | Lanús

Con tres ex-Newell's, Lanús ganó la Sudamericana y se suma a Central en la Libertadores 2026

Venció por penales a Atlético Mineiro en Paraguay y ganó la Copa Sudamericana. El granate tiene a tres exleprosos en el plantel

22 de noviembre 2025 · 20:20hs
Festejo granate. Lanús se impuso a Atlético Mineiro tras el 0 a 0 en los 90 minutos y el tiempo extra. 

Festejo granate. Lanús se impuso a Atlético Mineiro tras el 0 a 0 en los 90 minutos y el tiempo extra. 

Lanús igualó 0 a 0 con Atlético Mineiro de Brasil y luego del tiempo extra llegó una dramática definición por penales, donde el granate se impuso por 5 a 4 para alzar la Copa Sudamericana y obtener el boleto directo a la Copa Libertadores del año que viene, donde ya está clasificado Rosario Central.

El granate disputó un partido intenso y muy luchado en el Defensores del Chaco y no pudo sacarse ventajas con el Atlético Mineiro, el equipo brasileño que dirige el casildense Jorge Sampaoli.

La figura en el desarrollo del juego fue el arquero de Lanús Nahuel Losada, que luego se hizo gigante en los penales para darle el triunfo al equipo del sur del conurbano bonaerense.

Tres jugadores con pasado en Newell's

En Lanús jugó de titular el exNewell's José Canale, otro de gran rendimiento en la final. E ingresó en el complemento Armando Méndez, que desde Newell's llegó al equipo que conduce Mauricio Pellegrino por un año a préstamo con cargo y opción de compra hasta fin de este año.

Además estuvo en banco de suplentes el arquero Lautaro Morales, que también tuvo un paso breve bajo los tres palos leprosos.

De esta manera, Lanús se ganó el boleto directo a la Copa Libertadores 2026 junto a Rosario Central, Boca, Platense e Independiente Rivadavia. Todavía hay una plaza para el ganador del Torneo Clausura. Y hay que hacer la salvedad de que si ganan el Clausura Central, Boca o Argentinos Junior (que por ahora va al repechaje de la Libertadores) se abrirá ese cupo de repesca para River.

