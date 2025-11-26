La Capital | Política | gobierno

Reforma laboral: el gobierno adelanta el documento final y enviará el 9 de diciembre el proyecto al Congreso

El Consejo de Mayo se reunió una vez más este miércoles en la Casa Rosada. El borrador del proyecto todavía no está definido

26 de noviembre 2025 · 15:34hs
El Consejo de Mayo se reunió de nuevo en la Casa Rosada para abordar los puntos de la reforma laboral. 

Foto: Archivo / La Capital.

El Consejo de Mayo se reunió de nuevo en la Casa Rosada para abordar los puntos de la reforma laboral. 

El gobierno nacional plantea enviar 9 de diciembre próximo al Congreso el proyecto de reforma laboral, en el marco del documento legislativo en el que trabaja el Consejo de Mayo, según reveló la agencia Noticias Argentinas.

Este miércoles, el nuevo jefe de Gabinete, Manuel Adorni, volvió a reunirse con los representantes del cuerpo creado tras el Pacto de Mayo y, pese a la falta de consensos, el gobierno avanzará con la “modernización” laboral. Sin embargo, el borrador final de esa reforma, pieza central del temario, todavía no está definido.

Lo cierto es que la acción se concretará sin acuerdo total con los actores que integran la mesa, entre ellos, el titular de la Uocra y representante de la central obrera, Gerardo Martínez, quien adelantó en el ingreso a la reunión sus reparos con la letra chica.

>>Leer más: La oposición advierte que la reforma laboral "busca la indefensión absoluta" del trabajador

En los próximos días comenzará a correr el borrador elaborado por la administración del presidente Javier Milei, que incluirá algunas de las peticiones vertidas por el Consejo. Sin embargo, la base central del proyecto será la que impongan en la Casa Rosada.

En el encuentro estuvo presente el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, como representante del Ejecutivo; el gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo, por las provincias; la senadora nacional santafesina Carolina Losada; por la Cámara alta; el diputado nacional, Cristian Ritondo, por la Cámara Baja; Martínez, por los sindicatos, y el presidente de la UIA, Martín Rappallini, por los empresarios.

Al término del intercambio, Ritondo reveló: "No está el proyecto definitivo. Hay diferencias. Por un lado, en la UIA lo quieren de una manera y en la CGT de otra. Tratamos de mediar para que haya una modernización laboral que signifique una oportunidad para un montón de trabajadores que hoy no encuentran un empleo formal".

>>Leer más: Reforma laboral: el Consejo de Mayo define el texto final y Milei se alista para enviarlo al Congreso

Sin embargo, reconoció las diferencias entre los consejeros: “Somos un organismo consultor. Hemos traído propuestas y el 9 de diciembre sacaremos pulido casi todo lo que hemos presentado. Seguramente, no todos vamos a estar de acuerdo al 100 %. Pero tendremos un producto de lo que hemos trabajado durante el año”.

Según supo Noticias Argentinas, el capítulo de reforma laboral incluye los siguientes títulos: ultraactividad, relación de los convenios, cargas fiscales, peajes, financiamiento sindicatos y cámaras, derechos colectivos, trabajo individual, trabajadores autónomos, democracia sindicales y derivaciones varias.

¿Qué es el Consejo de Mayo y cuál es su función principal?

El Consejo de Mayo es un órgano colegiado consultivo creado por el gobierno nacional con el objetivo de debatir y elaborar proyectos de leyes y actos administrativos necesarios para implementar los lineamientos acordados en el Pacto de Mayo.

Ese pacto, firmado por Milei y 19 gobernadores (entre ellos, el santafesino Maximiliano Pullaro) el 9 de julio de 2024 en Tucumán, establece una serie de principios económicos y sociales que la Rosada busca concretar.

En esencia, el Consejo de Mayo actúa como un asesor del gobierno, que articula e implementa medidas basadas en el Pacto de Mayo. Entre sus funciones se destacan:

  • Elaborar proyectos de ley.
  • Realizar estudios y desarrollar planes.
  • Formular propuestas.
  • Mantener actualizada una agenda de trabajo.

Para cumplir con esos objetivos, el Consejo tiene la facultad de solicitar informes y asistencia a diferentes jurisdicciones y organismos del Estado, promover estudios y debates públicos y convocar a los sectores alcanzados por las iniciativas que allí se gesten.

