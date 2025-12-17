Los números de la Fórmula 1: sueldos, premios y contratos de pilotos y escuderías

La máxima categoría del automovilismo mueve millones de dólares todos los años, con los que se entregan las recompensas y se pagan los imponentes salarios

La Fórmula 1 mueve miles de millones de dólares todos los años , tanto sea en publicidad como en importantes contratos, por lo que el rendimiento es fundamental para sostenerse en el tiempo dentro de la categoría. Los pilotos reciben abultadas cifras por su trabajo, pero también los equipos tienen premios por sus resultados en la temporada .

En este 2025, Lando Norris se coronó campeón dentro de la pista, pero el campeonato financiero fue para uno de sus principales rivales . Por ello, Forbes elaboró un informe en el que menciona los diez pilotos mejor remunerados de la Máxima, entre los que acumularon unos 363 millones de dólares entre salarios y bonificaciones .

A su vez, cada escudería recibió parte de los fondos de la F1 que fueron distribuidos según su posición en el Campeonato de Constructores. Según consignó el medio RacingNews365, los equipos recibirán el 45% de los ingresos totales de la categoría .

Por otro lado, los pilotos buscan mantener su lugar en la Máxima, ya que son apenas 22 los privilegiados de participar en esta competencia, con la incorporación de Cadillac como 11º equipo a partir de 2026. La parrilla entera ya fue confirmada para el próximo año , pero algunos de ellos deberán ganarse su lugar para las temporadas siguientes .

Cuánto ganaron los pilotos de la Fórmula 1 en 2025

Desde Forbes confeccionaron un listado de los diez pilotos que más dinero cobraron por su participación durante 2025, con la sumatoria de sus salarios fijos y de las bonificaciones que recibieron por rendimiento. Según este informe, Max Verstappen se sostiene como el corredor mejor remunerado, con Lewis Hamilton y el campeón Lando Norris en el podio financiero. Cabe destacar que, fuera de las pistas, los pilotos también reciben otros ingresos que aumentan la cifra (publicidades, por ejemplo).

Max Verstappen Las Vegas Max Verstappen fue el piloto que más cobró por su contrato en este 2025. Foto: AP

La lista de los 10 pilotos mejor pagados

Max Verstappen (Red Bull): 76 millones de dólares (65 millones de salario y 11 millones en bonus). Lewis Hamilton (Ferrari): 70,5 millones de dólares (70 millones de salario y 0,5 millones en bonus). Lando Norris (McLaren): 57,5 millones de dólares (18 millones de salario y 39,5 millones en bonus). Oscar Piastri (McLaren): 37,5 millones de dólares (10 millones de salario y 27,5 millones en bonus). Charles Leclerc (Ferrari): 30 millones de dólares (30 millones de salario). Fernando Alonso (Aston Martin): 26,5 millones de dólares (24 millones de salario y 2,5 millones en bonus). George Russell (Mercedes): 26 millones de dólares (15 millones de salario y 11 millones en bonus). Lance Stroll (Aston Martin): 13,5 millones de dólares (12 millones de salario y 1,5 millones en bonus). Carlos Sainz (Williams): 13 millones de dólares (10 millones de salario y 3 millones en bonus). Kimi Antonelli (Mercedes): 12,5 millones de dólares (5 millones de salario y 7,5 millones en bonus)

Al respecto, Forbes destacó que el ranking se calcula en base a los contratos y premios reportados o inferidos a partir de documentos y fuentes del sector.

Cuánto ganó cada equipo esta temporada

El medio especializado RacingNews365 brindó detalles de la suma exclusiva de la Fórmula 1 para premios de los equipos, sin incluir bonificaciones, la cual alcanza los 1.250 millones de dólares sobre el total de 3.700 millones de dólares de ingresos.

Dentro de estos premios, señalaron que la repartición le entrega al campeón de los constructores un 14% del total del fondo destinado a los premios, mientras que el décimo recibe el 6%. Los equipos que se encuentran en la parte baja perciben cifras bastante menores, lo que incide en los recursos para los años siguientes.

McLaren, campeón con varias carreras de anticipación, percibirá un total de 175 millones de dólares por haber sido el campeón de la temporada 2025 de la F1. Detrás de los Papaya aparece Mercedes, con un ingreso de 164 millones de dólares, y Red Bull, con un premio de 152 millones de dólares. Muy lejos, en el último lugar, figura Alpine, que recibirá 75 millones de dólares tras ser el 10º equipo del año.

el dia02 McLaren fue campeón de Constructores y recibirá 175 millones de dólares. Foto: AP

Los premios de cada escudería de la Fórmula 1

McLaren: 175 millones de dólares Mercedes: 164 millones de dólares Red Bull: 152 millones de dólares Ferrari: 141 millones de dólares Williams: 130 millones de dólares Racing Bulls: 119 millones de dólares Aston Martin: 107 millones de dólares Haas: 96 millones de dólares Sauber: 85 millones de dólares Alpine: 75 millones de dólares

Los contratos de los pilotos

Otro medio dedicado al automovilismo, Motorsport, enumeró los diferentes contratos que poseen cada uno de los pilotos de la máxima categoría. Entre ellos, algunos tendrán que negociar sus extensiones durante esta temporada, mientras que otros cuentan con varios años de respaldo para correr bajo menor presión.

En este punto, el citado medio reportó la duración de los contratos de todos los pilotos según cada equipo con el siguiente listado: