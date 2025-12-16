Se esfumaron más de 100 vacas en un campo santafesino: la pérdida supera los $145 millones

Política
Luis Caputo, sobre el cambio de bandas cambiarias: "La desinflación va a seguir"
Información General
Quiénes son los dos docentes argentinos que quedaron entre los 50 mejores del mundo
Policiales
Detuvieron en el centro de Rosario a un financista por estafas y administración fraudulenta
Información general
Tras ganar el Martín Fierro de Oro, llega un nuevo streaming del Conicet en el fondo del mar
la region
Convocan al Fondo para la Conservación del Patrimonio Natural de Santa Fe: cómo aplicar
La Ciudad
El tiempo en Rosario: martes despejado y con una máxima de 29 grados
Política
El titular de Arca presentó la renuncia y el gobierno anunció a su sucesor
POLICIALES
Cayó preso un hombre acusado por tentativa de homicidio en barrio Las Flores
Economía
Qué significa que el Banco Central cambie el esquema de bandas para el dólar y cómo impactará en la economía
Política
Pullaro analizó sus dos años de gestión y fijó como eje la transformación digital del Estado
La Ciudad
Taxistas solidarios: movida navideña para adultos mayores frente al Pami
Policiales
Quién es Luis Palavecino: la barra de Central, Los Menores y los "fierros para tirar para arriba"
Ovación
Ángel Di María hizo una emotiva donación a El Torito, el club que lo vio nacer como futbolista
Información General
Viagra en el Río de la Plata: una investigación del Conicet revela un alto consumo que deja huellas en el agua
Economía
La avalancha de importaciones golpea a la industria santafesina y acelera la pérdida de empleo
Policiales
Desde Rosario a Retiro: robaron 300 kilos de carne de exportación y quedaron detenidos
Economía
Las ventas de los súper en Santa Fe están en el peor nivel de la década
Política
Bullrich denunció a Tapia y Toviggino retrucó: "Por qué no se concentra en la corrupción de su gobierno"
Salud
El 12 de enero comienza la campaña de vacunación contra un severo virus respiratorio
La Ciudad
Más de 2 mil personas se graduaron de la Escuela de Oficios de la UNR