Las chicas de Newell's buscarán el Trofeo de Campeonas y el pasaje a la Libertadores: cuándo y dónde juegan

El equipo del Parque disputará el Trofeo de Campeonas 2025 frente a Belgrano en el estadio de Sportivo Belgrano, en San Francisco.

Las chicas de Newell's ganaron este año la Copa Federal y el torneo Apertura. Ahora definirán con Belgrano el Trofeo de Campeonas.

Justo cuando se cumplen dos años desde su ascenso a la primera división, el equipo femenino de primera división de Newell's jugará este domingo por el Trofeo de Campeonas 2025 ante Belgrano. El partido se jugará en la ciudad cordobesa de San Francisco.

Newell's se ganó este derecho por haber obtenido el título en el torneo Apertura, mientras que las piratas ganaron el Clausura. Lo que estará en juego, además del Trofeo de Campeonas, es nada menos que el pasaje a la Copa Libertadores 2026, un certamen del que las rojinegras nunca participaron.

La gran final del año del fútbol femenino se jugará este domingo a las 19.30 en el estadio de Sportivo Belgrano, en San Francisco.

Gane quien gane, será la primera vez que un equipo del interior del país llegue a la Copa Libertadores. De hecho, las chicas de Newell's fueron las primeras en conquistar la Copa Federal, el equivalente en el fútbol femenino de la Copa Argentina.

Leer más: Ignacio Boero: "Anunciaremos el DT de Newell's entre mañana y el miércoles"

Newell's, el mejor de todos

Newell's fue, por lejos, el mejor equipo del primer semestre, cuando conquistó la Copa Federal y luego el torneo Apertura. De hecho, el cierre de ese torneo fue justamente frente a Belgrano en el Coloso del Parque, donde las chicas rojinegras se impusieron por 3 a 1.

En el torneo Clausura, el equipo femenino de Newell's llegó hasta los octavos de final, donde cayó por 1 a 0 ante Racing. Belgrano, en tanto, consiguió el título al vencer precisamente a la Academia por 2 a 0 el último domingo.

La gran final del año del fútbol femenino se jugará este domingo a las 19.30 en el estadio de Sportivo Belgrano, en San Francisco. La gran final del año del fútbol femenino se jugará este domingo a las 19.30 en el estadio de Sportivo Belgrano, en San Francisco.

Con los títulos de Newell's y Belgrano se rompió por primera vez la hegemonía de los equipos porteños en el fútbol femenino de Argentina. Y el que gane el domingo en San Francisco será el primero del interior en jugar la Copa Libertadores.