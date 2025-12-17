La Capital | La Ciudad | Pami

Pami desmintió los rumores de modificaciones en los policlínicos de Rosario

La obra social del Estado respondió a las acusaciones de los trabajadores, que temen el cierre de Pami I, y al pronunciamiento del Concejo Municipal

17 de diciembre 2025 · 16:38hs
Los trabajadores del Policlínico Pami I advierten sobre el proceso de degradación del efector. La obra social del Estado lo desmiente

Foto: Leonardo Vincenti / La Capital

Los trabajadores del Policlínico Pami I advierten sobre el proceso de degradación del efector. La obra social del Estado lo desmiente

Trabajadores, jubilados y concejales de Rosario denunciaron posibles cambios en los policlínicos que administra el Programa de Asistencia Médica Integral (Pami) en la ciudad. Ante esto, la administración de la obra social desmintió esta versión: “El 1º de enero no va a cambiar nada”, dijo a La Capital, una fuente dentro del organismo estatal.

El concejal Leonardo Caruana encabezó este miércoles un reclamo en el Palacio Vasallo para iniciar gestiones ante las autoridades nacionales para intervenir, ante lo que ellos denuncian, como un desfinanciamiento de la obra social de jubilados y pensionados. “Los trabajadores, a través de sus gremios, y los propios jubilados, nos comentaron la degradación que sufre la institución”, dijo el edil en LT8. Según los trabajadores y afiliados faltan trabajadores, se recortó en equipamiento, hay un déficit en lo edilicio, y peligran las 100 camas que tiene a disposición el policlínico Pami I en Sarmiento al 300, entre otras cuestiones.

“Primero hemos escuchado los reclamos, pedimos reunión y vamos a seguir en una mesa permanente, con las organizaciones de jubilados que son los que se quieren seguir atendiéndose en el Pami. Y también para cuidar a lo que fue definido por uno de los delegados con estas palabras: el Pami I es el Hospital Garrahan de los adultos mayores”, remarcó Caruana.

La respuesta de Pami

Los administradores de Pami a nivel nacional se comunicaron con La Capital y subrayaron que los policlínicos “funcionan con normalidad” y echaron por tierra cualquier rumor de desfinanciamiento o reducción de prestaciones. “Es algo que quiere instalar el gremio”, sostuvo un integrante de la administración de Pami desde las oficinas de Buenos Aires y negaron pedidos formales para reunirse con autoridades nacionales.

>> Leer más: Reunión en el Concejo: advierten sobre la situación en el Pami I

En esta línea, la misma fuente señaló que “no hay ningún cierre ni interrupción de servicios” y reconoció que “existe es una reorganización permanente de recursos, como puede ocurrir en cualquier efector para asegurar una atención eficiente y de calidad”. Como ejemplo de esta reorganización de recursos, señalaron las obras en el cuarto piso del policlínico de calle Sarmiento.

“No queremos llevarle preocupación a los afiliados: el 1º de enero no va a cambiar nada”, apuntó el integrante de Pami en comunicación con este medio. En cuanto a los trabajadores contratados, con acuerdos vigentes hasta el 31 de diciembre, sostuvo que "están dentro de los plazos habituales para su renovación".

Cambios en las prestaciones

Ante el reclamo de recorte en las prestaciones, Pami aclaró que se trata de un endurecimiento de los controles a los prestadores médicos. Una decisión que se tomó tras siete denuncias y detectar irregularidades, como sobreprecios en las prestaciones. “Hubo un cambio en lo que llamamos umbrales de atención”, resumió la misma fuente.

En concreto, Pami analizó cada prestador de su cartera y revisó la capacidad de atención de cada uno de ellos. “Si uno declaró que puede atender 100 turnos al mes, le damos 100. Si el afiliado no consigue turno ahí puede ir a otro prestador o sacar para el próximo mes”, explicaron.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/PAMI_org_ar/status/1989073616500351397&partner=&hide_thread=false

El comunicado oficial indicó que Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (INSSJP), a cargo del Pami, reconoció que “las auditorias identificaron la utilización desmedida de los servicios prestacionales por parte de profesionales médicos”.

A partir de estos compartimientos, indicó el comunicado, se intensificó el monitoreo de los umbrales prestacionales y se obligó el uso del turnero de Pami “en base a su capacidad prestacional declarada en la especialidad determinada”.

La situación del Pami llegó al Concejo

Representantes de los distintos sindicatos que nuclean a empleados del Policlínico Pami I se reunieron este miércoles con concejales de Rosario para denunciar la difícil situación que enfrenta tanto ese centro de salud como el ubicado en la zona norte de Rosario. Los referentes gremiales y de jubilados fueron recibidos por ediles de los distintos bloques políticos del Concejo, y al término del encuentro se llevaron el compromiso de los ediles de iniciar gestiones ante las autoridades nacionales de la obra social de los jubilados para tratar de revertir el problema.

"Rosario tiene el privilegio de contar con ese tipo de hospital, ya que Pami no tiene uno igual en otra ciudad del resto del país. Lo tiene aquí y además tiene más de 100 camas. En mi experiencia, ningún adulto mayor se quedó sin cama durante la pandemia porque los Policlínicos también funcionarios como hospitales públicos", dijo el concejal Caruana, quien fuera secretario de Salud de Rosario en épocas de Covid-19.

El concejal agregó que desde el Concejo “se resolvió pedir una reunión con las autoridades de Pami a nivel nacional para que informen claramente sobre lo que sucede en los policlínicos. No podemos dejar que esto se degrade más porque afectará a la salud pública de la ciudad y de la provincia. No hay un fenómeno natural de que se cierren ofertas de camas y éstas sean absorbidas por otros lugares”.

Noticias relacionadas
jubilados rechazan recortes y alertan por la situacion del policlinico pami i

Jubilados rechazan recortes y alertan por la situación del policlínico Pami I

La vivienda en Salta al 1500 donde cayó el obrero

Un obrero cayó de altura mientras remodelaba una casa en en Salta y Paraguay

mesa dulce, brindis y cuenta saladisima: cuanto cuesta salir a cenar en navidad en rosario

Mesa dulce, brindis y cuenta saladísima: cuánto cuesta salir a cenar en Navidad en Rosario

Presupuesto 2026. Joaquín Carvalho, presidente de la FUA, anticipó un año dificil para la universidad argentina.

Fuerte advertencia de la FUA: "No hay chances de un 2026 normal con este presupuesto universitario"

Ver comentarios

Las más leídas

Me sorprende que vayan a Newells: la frase de un periodista hincha de Platense sobre la dupla Orsi-Gómez

"Me sorprende que vayan a Newell's": la frase de un periodista hincha de Platense sobre la dupla Orsi-Gómez

Central: tras el pleno por Almirón, las fichas que hacen falta para coronar la apuesta

Central: tras el pleno por Almirón, las fichas que hacen falta para coronar la apuesta

Alumnos juntaron $17 millones para su fiesta de egresados y una madre los perdió en el casino

Alumnos juntaron $17 millones para su fiesta de egresados y una madre los perdió en el casino

El volante que sueña con volver a Newells y cuyo club lo tiene como prescindible

El volante que sueña con volver a Newell's y cuyo club lo tiene como prescindible

Lo último

Confirmaron un caso de tos convulsa en Santa Fe en una bebé de cuatro meses

Confirmaron un caso de tos convulsa en Santa Fe en una bebé de cuatro meses

Presupuesto: el nuevo Congreso debuta con una sesión clave para el oficialismo

Presupuesto: el nuevo Congreso debuta con una sesión clave para el oficialismo

Flamengo, que jugará la Libertadores con Central, hizo el ridículo en los penales en la Intercontinental

Flamengo, que jugará la Libertadores con Central, hizo el ridículo en los penales en la Intercontinental

"La muerte como mensaje": termina el juicio por los crímenes de Virginia Ferreyra y su madre

Fiscalía hizo un fuerte alegato de cierre al pedir la prisión perpetua como condena para René Ungaro y otros tres acusados por el doble crimen ocurrido en 2022
La muerte como mensaje: termina el juicio por los crímenes de Virginia Ferreyra y su madre

Por Martín Stoianovich

Gustavo, el ex novio de Virginia Ferreyra, contó cómo su vida cambió luego del homicidio

Por Claudio Berón

Policiales

Gustavo, el ex novio de Virginia Ferreyra, contó cómo su vida cambió luego del homicidio

Mesa dulce, brindis y cuenta saladísima: cuánto cuesta salir a cenar en Navidad en Rosario
La Ciudad

Mesa dulce, brindis y cuenta saladísima: cuánto cuesta salir a cenar en Navidad en Rosario

Un provocador posteo de Milei desató un conflicto regional: qué generó la furia de Brasil
Política

Un provocador posteo de Milei desató un conflicto regional: qué generó la furia de Brasil

Confirmaron un caso de tos convulsa en Santa Fe en una bebé de cuatro meses
La Región

Confirmaron un caso de tos convulsa en Santa Fe en una bebé de cuatro meses

Las otras estafas que habría cometido la madre que perdió los $17 millones de la fiesta de egresados
Información General

Las otras estafas que habría cometido la madre que perdió los $17 millones de la fiesta de egresados

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Me sorprende que vayan a Newells: la frase de un periodista hincha de Platense sobre la dupla Orsi-Gómez

"Me sorprende que vayan a Newell's": la frase de un periodista hincha de Platense sobre la dupla Orsi-Gómez

Central: tras el pleno por Almirón, las fichas que hacen falta para coronar la apuesta

Central: tras el pleno por Almirón, las fichas que hacen falta para coronar la apuesta

Alumnos juntaron $17 millones para su fiesta de egresados y una madre los perdió en el casino

Alumnos juntaron $17 millones para su fiesta de egresados y una madre los perdió en el casino

El volante que sueña con volver a Newells y cuyo club lo tiene como prescindible

El volante que sueña con volver a Newell's y cuyo club lo tiene como prescindible

La cadena Marriot desembarca en Rosario con una propuesta premium en barrio Martin

La cadena Marriot desembarca en Rosario con una propuesta premium en barrio Martin

Ovación
Jugaba en un grande de su país, interesó en Central y ahora seguirá su carrera en el equipo menos pensado
OVACIÓN

Jugaba en un grande de su país, interesó en Central y ahora seguirá su carrera en el equipo menos pensado

Jugaba en un grande de su país, interesó en Central y ahora seguirá su carrera en el equipo menos pensado

Jugaba en un grande de su país, interesó en Central y ahora seguirá su carrera en el equipo menos pensado

Los números de la Fórmula 1: sueldos, premios y contratos de pilotos y escuderías

Los números de la Fórmula 1: sueldos, premios y contratos de pilotos y escuderías

Verón, crítico contra Central y la AFA: No da lo mismo ganar una estrella a que te la den

Verón, crítico contra Central y la AFA: "No da lo mismo ganar una estrella a que te la den"

Policiales
Gustavo, el ex novio de Virginia Ferreyra, contó cómo su vida cambió luego del homicidio

Por Claudio Berón

Policiales

Gustavo, el ex novio de Virginia Ferreyra, contó cómo su vida cambió luego del homicidio

La muerte como mensaje: termina el juicio por los crímenes de Virginia Ferreyra y su madre

"La muerte como mensaje": termina el juicio por los crímenes de Virginia Ferreyra y su madre

Rechazaron la prisión domiciliaria de Patricio Serjal por irregularidades en la cárcel

Rechazaron la prisión domiciliaria de Patricio Serjal por irregularidades en la cárcel

Fijaron nueva recompensa millonaria para esclarecer el crimen de un adolescente

Fijaron nueva recompensa millonaria para esclarecer el crimen de un adolescente

La Ciudad
Pami desmintió los rumores de modificaciones en los policlínicos de Rosario
La Ciudad

Pami desmintió los rumores de modificaciones en los policlínicos de Rosario

Un obrero cayó de altura mientras remodelaba una casa en en Salta y Paraguay

Un obrero cayó de altura mientras remodelaba una casa en en Salta y Paraguay

Mesa dulce, brindis y cuenta saladísima: cuánto cuesta salir a cenar en Navidad en Rosario

Mesa dulce, brindis y cuenta saladísima: cuánto cuesta salir a cenar en Navidad en Rosario

Fuerte advertencia de la FUA: No hay chances de un 2026 normal con este presupuesto universitario

Fuerte advertencia de la FUA: "No hay chances de un 2026 normal con este presupuesto universitario"

Misión Papá Noel: un grupo de amigas se organiza para que 350 chicos tengan su regalo

Por Carina Bazzoni

La Ciudad

Misión Papá Noel: un grupo de amigas se organiza para que 350 chicos tengan su regalo

Borgonovo celebra 80 años cumpliendo y sigue mirando hacia adelante
novedades

Borgonovo celebra 80 años cumpliendo y sigue mirando hacia adelante

Presupuesto 2026: el dictamen deroga las leyes de financiamiento universitario y discapacidad
POLITICA

Presupuesto 2026: el dictamen deroga las leyes de financiamiento universitario y discapacidad

Lanzan la canasta navideña de emprendedores locales a $12.000
La Ciudad

Lanzan la canasta navideña de emprendedores locales a $12.000

El dólar subió por los anuncios de ajuste en la banda cambiaria
Economía

El dólar subió por los anuncios de ajuste en la banda cambiaria

Tiros en Granadero Baigorria: un herido de bala y el hallazgo de casi 500 dosis de cocaína
Policiales

Tiros en Granadero Baigorria: un herido de bala y el hallazgo de casi 500 dosis de cocaína

Un sector de los taxistas pide 25% de aumento para marzo

Por Lucas Ameriso

La Ciudad

Un sector de los taxistas pide 25% de aumento para marzo

Una familia de Tablada teme perder su casa ante una posible demolición por orden judicial

Por Martín Stoianovich

Ciudad

Una familia de Tablada teme perder su casa ante una posible demolición por orden judicial

Los alquileres subieron muy por encima de la inflación en 2025
Economía

Los alquileres subieron muy por encima de la inflación en 2025

Jorge Almirón en Central: cómo fue el último paso del entrenador
Ovación

Jorge Almirón en Central: cómo fue el último paso del entrenador

Las chicas de Newells van por el Trofeo de Campeonas y el pasaje a la Copa Libertadores 2026
OVACIÓN

Las chicas de Newell's van por el Trofeo de Campeonas y el pasaje a la Copa Libertadores 2026

Milei recibió a Kast y buscan afianzar el eje Buenos Aires-Santiago
Politica

Milei recibió a Kast y buscan afianzar el eje Buenos Aires-Santiago

Alumnos juntaron $17 millones para su fiesta de egresados y una madre los perdió en el casino
Información General

Alumnos juntaron $17 millones para su fiesta de egresados y una madre los perdió en el casino

Se esfumaron más de 100 vacas en un campo santafesino: la pérdida supera los $145 millones
Policiales

Se esfumaron más de 100 vacas en un campo santafesino: la pérdida supera los $145 millones

Pedirán 42 años de cárcel para un joven acusado de tres homicidios en caminos rurales
POLICIALES

Pedirán 42 años de cárcel para un joven acusado de tres homicidios en caminos rurales

Denuncian a Bullrich y a su hijo por lavado y evasión por el manejo de la cadena de cafés Tostado
Política

Denuncian a Bullrich y a su hijo por lavado y evasión por el manejo de la cadena de cafés Tostado

Para las estadísticas del Indec, el PBI creció en el tercer trimestre del año
Economía

Para las estadísticas del Indec, el PBI creció en el tercer trimestre del año

Taxistas afirman que ya son más baratos que Uber: Estamos reemplazando al colectivo
La Ciudad

Taxistas afirman que ya son más baratos que Uber: "Estamos reemplazando al colectivo"

Quién es y qué se sabe del soldado muerto en la Quinta de Olivos
La Ciudad

Quién es y qué se sabe del soldado muerto en la Quinta de Olivos

La Iglesia de Rosario respaldó la marcha de trabajadores contra la reforma laboral
La Ciudad

La Iglesia de Rosario respaldó la marcha de trabajadores contra la reforma laboral