Pami desmintió los rumores de modificaciones en los policlínicos de Rosario

Trabajadores, jubilados y concejales de Rosario denunciaron posibles cambios en los policlínicos que administra el Programa de Asistencia Médica Integral (Pami) en la ciudad. Ante esto, la administración de la obra social desmintió esta versión: “ El 1º de enero no va a cambiar nada”, dijo a La Capital, una fuente dentro del organismo estatal.

El concejal Leonardo Caruana encabezó este miércoles un reclamo en el Palacio Vasallo para iniciar gestiones ante las autoridades nacionales para intervenir, ante lo que ellos denuncian, como un desfinanciamiento de la obra social de jubilados y pensionados. “Los trabajadores, a través de sus gremios, y los propios jubilados, nos comentaron la degradación que sufre la institución”, dijo el edil en LT8 . Según los trabajadores y afiliados faltan trabajadores, se recortó en equipamiento, hay un déficit en lo edilicio, y peligran las 100 camas que tiene a disposición el policlínico Pami I en Sarmiento al 300, entre otras cuestiones.

“Primero hemos escuchado los reclamos, pedimos reunión y vamos a seguir en una mesa permanente, con las organizaciones de jubilados que son los que se quieren seguir atendiéndose en el Pami. Y también para cuidar a lo que fue definido por uno de los delegados con estas palabras: el Pami I es el Hospital Garrahan de los adultos mayores”, remarcó Caruana.

Los administradores de Pami a nivel nacional se comunicaron con La Capital y subrayaron que los policlínicos “funcionan con normalidad” y echaron por tierra cualquier rumor de desfinanciamiento o reducción de prestaciones. “Es algo que quiere instalar el gremio”, sostuvo un integrante de la administración de Pami desde las oficinas de Buenos Aires y negaron pedidos formales para reunirse con autoridades nacionales.

En esta línea, la misma fuente señaló que “no hay ningún cierre ni interrupción de servicios” y reconoció que “existe es una reorganización permanente de recursos, como puede ocurrir en cualquier efector para asegurar una atención eficiente y de calidad”. Como ejemplo de esta reorganización de recursos, señalaron las obras en el cuarto piso del policlínico de calle Sarmiento.

“No queremos llevarle preocupación a los afiliados: el 1º de enero no va a cambiar nada”, apuntó el integrante de Pami en comunicación con este medio. En cuanto a los trabajadores contratados, con acuerdos vigentes hasta el 31 de diciembre, sostuvo que "están dentro de los plazos habituales para su renovación".

Cambios en las prestaciones

Ante el reclamo de recorte en las prestaciones, Pami aclaró que se trata de un endurecimiento de los controles a los prestadores médicos. Una decisión que se tomó tras siete denuncias y detectar irregularidades, como sobreprecios en las prestaciones. “Hubo un cambio en lo que llamamos umbrales de atención”, resumió la misma fuente.

En concreto, Pami analizó cada prestador de su cartera y revisó la capacidad de atención de cada uno de ellos. “Si uno declaró que puede atender 100 turnos al mes, le damos 100. Si el afiliado no consigue turno ahí puede ir a otro prestador o sacar para el próximo mes”, explicaron.

El comunicado oficial indicó que Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (INSSJP), a cargo del Pami, reconoció que “las auditorias identificaron la utilización desmedida de los servicios prestacionales por parte de profesionales médicos”.

A partir de estos compartimientos, indicó el comunicado, se intensificó el monitoreo de los umbrales prestacionales y se obligó el uso del turnero de Pami “en base a su capacidad prestacional declarada en la especialidad determinada”.

La situación del Pami llegó al Concejo

Representantes de los distintos sindicatos que nuclean a empleados del Policlínico Pami I se reunieron este miércoles con concejales de Rosario para denunciar la difícil situación que enfrenta tanto ese centro de salud como el ubicado en la zona norte de Rosario. Los referentes gremiales y de jubilados fueron recibidos por ediles de los distintos bloques políticos del Concejo, y al término del encuentro se llevaron el compromiso de los ediles de iniciar gestiones ante las autoridades nacionales de la obra social de los jubilados para tratar de revertir el problema.

"Rosario tiene el privilegio de contar con ese tipo de hospital, ya que Pami no tiene uno igual en otra ciudad del resto del país. Lo tiene aquí y además tiene más de 100 camas. En mi experiencia, ningún adulto mayor se quedó sin cama durante la pandemia porque los Policlínicos también funcionarios como hospitales públicos", dijo el concejal Caruana, quien fuera secretario de Salud de Rosario en épocas de Covid-19.

El concejal agregó que desde el Concejo “se resolvió pedir una reunión con las autoridades de Pami a nivel nacional para que informen claramente sobre lo que sucede en los policlínicos. No podemos dejar que esto se degrade más porque afectará a la salud pública de la ciudad y de la provincia. No hay un fenómeno natural de que se cierren ofertas de camas y éstas sean absorbidas por otros lugares”.