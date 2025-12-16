Optimismo en Alpine por el nuevo auto: "Estoy muy ilusionado", dijo Pierre Gasly

En pleno receso de la Fórmula 1, Pierre Gasly habló sobre el desarrollo del nuevo monoplaza y aseguró que “el año que viene será muy diferente”

Alpine cerró la turbulenta temporada 2025 con las expectativas puestas de lleno en el 2026 , en el que se implementarán nuevas reglamentaciones en la Fórmula 1 . Si bien finalizó último en el campeonato de Constructores, el equipo francés avanza a paso firme para poner a punto su nuevo auto que conducirán Franco Colapinto y Pierre Gasly .

La escudería de Enstone depositó todos sus esfuerzos en desarrollar el monoplaza bajo las nuevas normas , por lo que dejó de lado el A525 antes de mitad de año. Por eso, tanto el argentino como el francés se vieron relegados a las últimas posiciones en la mayoría de las carreras, buscando sacarle algo de provecho a un coche que no respondía bien.

A pesar de haber sido el auto más lento de la parrilla, desde el equipo se mostraron optimistas con la llegada del motor Mercedes y con los trabajos realizados durante el desarrollo del nuevo auto.

Según indicó Motorsport, todo el “sacrificio” de Alpine “parece estar dando frutos en la fábrica de la escudería , donde están terminando de armar el monoplaza que pondrán en pista por primera vez en los primeros días de enero, antes de los ensayos de pretemporada que tendrán lugar a finales de mes”.

image (8) Franco Colapinto será el compañero de Pierre Gasly en Alpine para la temporada 2026 de Fórmula 1.

El optimismo de Alpine y Gasly

Al respecto, citaron a Gasly, quien aseguró que “habrá mucho trabajo por hacer” durante este receso y que ya empezaron “a trabajar para el próximo año”, por lo que confesó: “Por mi parte, soy muy optimista con el coche que estamos construyendo. A nivel de chasis y de motor, creo que todo se ve bien. Estamos cumpliendo todos nuestros objetivos. Estoy muy ilusionado con 2026”.

“Mirándolo en retrospectiva, estoy muy contento y muy orgulloso de cómo el equipo logró gestionar una temporada así, porque cuando no tienes un coche competitivo es muy difícil y resulta fácil rendirse. Aún así, pese a los duros resultados, todo el mundo se mantuvo firme y dio lo mejor de sí. Sigo muy orgulloso de todos los chicos y de todas las personas que trabajan en el equipo. Tengo muchas ganas de empezar la próxima temporada”, expresó el francés.

En sus conclusiones, Gasly remarcó que “el año que viene será muy diferente” y valoró distintos puntos del 2025. “Creo que nos quedaremos con el recuerdo de las diez Q3 y de los 22 puntos que logramos sumar con ese coche. Aún así, haremos una revisión general de toda la temporada y de lo que podríamos haber hecho mejor, porque todavía hay muchas cosas que podríamos haber hecho mejor, incluso por nuestra parte. A partir de ahí, seguiremos adelante”, finalizó.