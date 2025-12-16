"Me sorprende que vayan a Newell's": la frase de un periodista hincha de Platense sobre la dupla Orsi-Gómez

Hincha histórico de Platense, con el que los entrenadores fueron campeones a mitad de año, el cronista dijo que esperaba otro destino para ellos.

Sergio Gómez y Favio Orsi, la dupla técnica que casi con seguridad se hará cargo de Newell's.

Las nuevas autoridades de Newell's , encabezadas por Ignacio Boero, definen por estas horas algunos temas urgentes. Uno de ellos, quizás el más importante a nivel deportivo, es la contratación de un entrenador para el equipo de primera división, y todo indica que los elegidos serán dos.

Aunque Newell's todavía no lo hizo oficial, en el mundo del fútbol ya hay muchos protagonistas que afirman que Favio Orsi y Sergio Gómez se harán cargo del equipo con la difícil misión de sacarlo del fondo de la tabla de los promedios y llevarlo otra vez a la pelea por los campeonatos.

Este lunes, al asumir, Boero afirmó que el nuevo entrenador sería dado a conocer entre el "martes y miércoles", motivo por el que el anuncio parece inminente. Y aunque el presidente rojinegro no haya dado pistas, todo indica que la dupla que conquistó el primer campeonato en la historia de Platense es la que se hará cargo del equipo en 2026.

Qué dijo Alejandro Fabbri

En ese marco, Alejandro Fabbri, un histórico periodista de TyC Sports y al mismo tiempo un hincha reconocido del Calamar expresó su sorpresa por el hecho de que Orsi y Gómez vengan a trabajar a Rosario.

"Me sorprende, esperaba otra cosa para ellos", dijo Fabri. Y añadió: "Pensé que podrían recibir alguna oferta para trabajar en el exterior".

Sin embargo, su expresión más contundente fue precisamente cuando se refirió al equipo del parque Independencia. "Tendrán que reconstruir Newell's, algo que no es fácil", disparó.

Campeones del Apertura con Platense

Orsi y Gómez trabajan juntos desde hace más de una década. Pasaron por varios equipos de distintas categorías del ascenso y llegaron a la primera división en 2022, en Godoy Cruz. Luego dirigieron a Atlético Tucumán y Platense, con el que conquistaron el título del Apertura 2025 al vencer en la final a Huracán. Sorpresivamente, días después se alejaron del Calamar y no dirigieron a ningún equipo durante el segundo semestre.

Fabbri habló en el programa "Ni más ni menos", de La Red Rosario, y agregó: “Newell’s no está nada bien. Hay poca plata, no hay chicos estrellas. Tiene un plantel que no está ni por asomo entre los 15 mejores del fútbol argentino”