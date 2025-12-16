Para las estadísticas del Indec, el PBI creció en el tercer trimestre del año

El organismo midió un crecimiento de 0,3% trimestral y evitó así convalidar en los números el escenario de recesión. La intermediación financiera fue la estrella de la economía

A contramano de lo que se nota en la calle, el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) midió una leve mejora en el Producto Bruto Interno (PBI) entre el segundo y el tercer trimestre de 2025. De esta forma, para las estadísticas oficiales la economía argentina logró evitar la recesión.

Según el organismo, entre julio y septiembre el PBI creció 0,3% cuando se lo compara contra el período abril-junio. Por lo tanto, no acumuló dos caídas trimestrales consecutivas, el parámetro que suele utilizarse para hablar de recesión en términos técnicos.

Por el lado de la demanda, e l principal impulso lo dieron las exportaciones, que saltaron un 6,4%. Mucho tuvo que ver el adelanto de ventas que realizaron las agroexportadoras para beneficarse con la baja de tres días en los derechos de exportación. La inversión, en cambio, se hundió 6%, en un marco de fuerte inestabilidad financiera.

A fines del mes pasado el instituto que conduce Marco Lavagna sorprendió a la mayoría de los analistas al informar una mejora de la economía en septiembre y corregir al alza siete de los ocho datos previos del Emae. Como consecuencia, datos negativos, que parecían adelantar la recesión, se transformaron en positivos.

El crecimiento estadístico se debió fundamentalmente a tres causas. En primer lugar, a la influencia del sector de intermediación financiera, principalmente por el spread de tasas. La segunda razón fue metodológica, ya que cuando se publica un nuevo dato siempre se revisan hacia atrás todos los datos de la serie. Por último, “como septiembre cierra el trimestre, su incorporación permite realinear la trayectoria del Emae desestacionalizado con la proyección del PBI trimestral”, dijeron las fuentes oficiales.

La patria financiera

En comparación con igual período del año anterior, el PBI mostró un incremento de 3,3%. Se destacaron los incrementos en intermediación financiera (28,4%), explotación de minas y canteras (10,3%), impuestos netos de subsidios (8,9%) y hoteles y restaurantes (7,1%). La industria manufacturera registró una caída de 2,4%.

Pese a los esfuerzos del Indec, aun los números positivos se achicaron sobre el final de 2025. La evolución interanual pasó del 5,8% en el primer trimestre al 3,3% del tercero. El acumulado anual se achicó al 5,2%.

En la demanda global se observó un incremento de 10,3% en la formación bruta de capital fijo.