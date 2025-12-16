La Capital | Economía | PBI

Para las estadísticas del Indec, el PBI creció en el tercer trimestre del año

El organismo midió un crecimiento de 0,3% trimestral y evitó así convalidar en los números el escenario de recesión. La intermediación financiera fue la estrella de la economía

16 de diciembre 2025 · 21:13hs
BCRA. La “intermediación financiera” fue la estrella del trimestre.

A contramano de lo que se nota en la calle, el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) midió una leve mejora en el Producto Bruto Interno (PBI) entre el segundo y el tercer trimestre de 2025. De esta forma, para las estadísticas oficiales la economía argentina logró evitar la recesión.

Según el organismo, entre julio y septiembre el PBI creció 0,3% cuando se lo compara contra el período abril-junio. Por lo tanto, no acumuló dos caídas trimestrales consecutivas, el parámetro que suele utilizarse para hablar de recesión en términos técnicos.

Por el lado de la demanda, el principal impulso lo dieron las exportaciones, que saltaron un 6,4%. Mucho tuvo que ver el adelanto de ventas que realizaron las agroexportadoras para beneficarse con la baja de tres días en los derechos de exportación. La inversión, en cambio, se hundió 6%, en un marco de fuerte inestabilidad financiera.

La corrección

A fines del mes pasado el instituto que conduce Marco Lavagna sorprendió a la mayoría de los analistas al informar una mejora de la economía en septiembre y corregir al alza siete de los ocho datos previos del Emae. Como consecuencia, datos negativos, que parecían adelantar la recesión, se transformaron en positivos.

El crecimiento estadístico se debió fundamentalmente a tres causas. En primer lugar, a la influencia del sector de intermediación financiera, principalmente por el spread de tasas. La segunda razón fue metodológica, ya que cuando se publica un nuevo dato siempre se revisan hacia atrás todos los datos de la serie. Por último, “como septiembre cierra el trimestre, su incorporación permite realinear la trayectoria del Emae desestacionalizado con la proyección del PBI trimestral”, dijeron las fuentes oficiales.

La patria financiera

En comparación con igual período del año anterior, el PBI mostró un incremento de 3,3%. Se destacaron los incrementos en intermediación financiera (28,4%), explotación de minas y canteras (10,3%), impuestos netos de subsidios (8,9%) y hoteles y restaurantes (7,1%). La industria manufacturera registró una caída de 2,4%.

Pese a los esfuerzos del Indec, aun los números positivos se achicaron sobre el final de 2025. La evolución interanual pasó del 5,8% en el primer trimestre al 3,3% del tercero. El acumulado anual se achicó al 5,2%.

En la demanda global se observó un incremento de 10,3% en la formación bruta de capital fijo.

Contra la reforma laboral. Miguel Vivas, titular del sindicato de Alimentación, es el secretario general de la CGT Rosario. 

Reforma laboral: la CGT Rosario concentra el jueves en Plaza 25 de Mayo

La reunión concluyó con el compromiso de continuar trabajando en agenda compartida para lograr la sanción definitiva de los proyectos que buscan resolver de manera equilibrada el acceso a la justicia con la competitividad del aparato productivo santafesino.

Entidades productivas y diputados santafesinos analizan reformas para reducir la litigiosidad laboral

El presidente de Fisfe recordó que en 2024 la industria hizo un esfuerzo muy grande para retener personal pero en 2025 ya hubo despidos, la mayoría negociados, con la gente recibiendo todo lo que le correspondía y un poco más, por eso no hemos tenido conflictos.

Javier Martín: "No vemos una recuperación de la industria en 2026"

Con una suba del 3% transporte y comunicaciones se ubicó en el tercer lugar de alzas más pronunciadas.

La inflación santafesina marcó un alza de 2,4% en noviembre: qué rubros impulsaron el aumento

El dólar subió por los anuncios de ajuste en la banda cambiaria

El dólar subió por los anuncios de ajuste en la banda cambiaria

Fue un Cromañón sanitario: Rosario reclamó justicia por las víctimas de fentanilo contaminado

"Fue un Cromañón sanitario": Rosario reclamó justicia por las víctimas de fentanilo contaminado

Hijos, madres, esposas, maridos y allegados se juntaron en la explanada del Monumento a la Bandera para hacer sentir su reclamo. Fue un emotivo acto

Por Gonzalo Santamaría
Economía

Policiales

Economía

Una familia de Tablada teme perder su casa ante una posible demolición por orden judicial

Por Martín Stoianovich

Ciudad

Una familia de Tablada teme perder su casa ante una posible demolición por orden judicial

La Municipalidad sale al mercado y toma deuda por $30 mil millones para sostener la obra pública

Por Lucas Ameriso

La Ciudad

La Municipalidad sale al mercado y toma deuda por $30 mil millones para sostener la obra pública

La Ciudad

"Fue un Cromañón sanitario": Rosario reclamó justicia por las víctimas de fentanilo contaminado

