Gustavo, el ex novio de Virginia Ferreyra, contó cómo su vida cambió luego del homicidio Desde el 2022 está en terapia de salud mental. Gustavo declaró en el tribunal en la "Declaración de impacto" que pueden hacer las víctimas. Por Claudio Berón 17 de diciembre 2025 · 15:53hs

Una de las tantas manifestaciones de amor hacia Virginia en las puertas del HECA

Este miércoles, a las 9, Gustavo, el ex novio de Virginia Ferreyra, se presentó en el Centro de Justicia Penal de Rosario. Tenía que cumplir con la instancia judicial de "Declaración de Impacto" una vez que los fiscales Patricio Saldutti y Franco Carbone leyeran los alegatos de cierre en el juicio por los asesinatos al voleo en julio de 2022 en la zona sur de Claudia Del Debbio y su hija Virginia.

Minutos antes y mientras se preparaba emocionalmente para esa declaración devastadora ante un tribunal, Gustavo relató a La Capital cómo cambió su vida desde ese 23 de julio de 2022 a las 19 cuando tres hombres balearon a las dos mujeres en Maestros Santafesinos e Isola. Claudia Murió en el momento y Virginia dos meses después.

Sentado en una de las sillas y mirando al piso comenzó a contar: "El homicidio nos arruinó. Teníamos con Virginia un proyecto de vida que se truncó por que dos cobardes asesinos le dispararon más de 40 balas, eso no pasó ni en la Franja de Gaza. No se entendió ni se entiende". "Nuestra idea era empezar una vida juntos y seguir conociéndonos, uno nunca termina de conocer a una persona”, relató. Tomó aire y siguió: "El que también está muy mal es Alberto, el padre de Virginia. Cuando le avisaron de los tiros y el ataque él llegó corriendo a esa esquina y encontró a su mujer muerta y a su hija que le pedía ayuda. Hoy no va a declarar por que no puede. No recuerda fechas ni los momentos, está mal y lo comprendo muy bien y sé como debe estar. Esto fue terrible".

La vida después de una muerte "En lo personal la vida me cambió totalmente. Virginia estuvo dos meses en el Hospital de Emergencias y yo estuve ahí y ahí empezaron los ataques de pánico. El 24 de septiembre murió Virginia", contó Gustavo, que recuerda cada fecha y cada minuto desde julio de 2022. "A partir de ahí comencé con terapias con psiquiatras y psicoanalistas. Tenía una empresa constructora en la que empleaba a 120 operarios y la cerré, no la pude sostener. Ahora comercializo productos industriales. No soy ni por cerca aquel Gustavo que fui", agregó.

"Esta instancia del juicio es necesaria, un poco es el momento que se necesita. El cinismo de estos asesinos es total. Uno de ellos durante el juicio aceptó haber matado a otras personas y haber baleado instituciones y nos pidió a los familiares que insistamos hasta encontrar a los verdaderos culpables de la muerte de Virginia", continuó Gustavo. "Él mismo formó parte de la banda y nos dice que encontramos a los culpables¡ Un cinismo y una crueldad total", sentenció.